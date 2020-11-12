Denver 2 testi nedir ve nasıl yapılır?

Denver 2 testi, 0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini takip etmek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir araçtır.



Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmede kullanılan bu test ;



*Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,



*Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel bir ölçütle doğrulamada,



*Gelişimsel olarak risk altındaki çocukları ( çoğul gebelik, ailede gelişimsel sorun olanlar vb. ) izlemede kullanılır.



Zeka testi değil, gelişim tarama testidir. Kişisel- sosyal, ince motor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt testten ve 134 maddeden oluşur.



Kişisel- Sosyal: insanlarla iletişim kurma, ihtiyaçlarını karşılayabilme



İnce motor- uyumsal: el-göz koordinasyonu, nesneleri kullanabilme,



Dil: duyduğunu anlama, dili kullanma



Kaba motor: hareket yeteneğini değerlendirir.



Yapılan test sonucunda gelişim alanlarında herhangi bir gecikme tespit edilmesi halinde, gecikmenin meydana geldiği gelişim alanına yönelik destekte bulunması için aile bilgilendirilir.

