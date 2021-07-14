Demir eksikliğine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Demir eksikliği neden olur? Evde demir eksikliğine iyi gelen besinler, yiyecekler, bitkisel çözümler ve doğal yollar

Demir eksikliği, vücudun yeterli miktarda demir içermediği durumlarda ortaya çıkar. Vücudunuz yeterli miktarda hemoglobine sahip değilse, dokularınız ve kaslarınız yeterli oksijen almaz ve etkili bir şekilde çalışamaz. Bu anemi denen bir duruma yol açar. Demir eksikliğinin yaygın nedenleri arasında zayıf diyet veya kısıtlayıcı diyetler, enflamatuar barsak hastalığı, gebelik sırasında artan gereksinimler ve ağır dönemlerde kan kaybı veya iç kanama olarak sayılabilir. Nedeni ne olursa olsun, demir eksikliği yaşam kalitenizi etkileyebilecek hoş olmayan semptomlarla sonuçlanabilir. Bunlar, kötü sağlık, konsantrasyon ve iş verimliliğini içerir. Çok yorgun hissetmek, demir eksikliğinin en sık görülen belirtilerinden biridir .



Demir eksikliğinin belirtileri ve semptomları, aneminin şiddetine, ne kadar hızlı geliştiğine, yaşınıza ve şu andaki sağlık durumuna bağlı olarak değişir.

Demir eksikliğine ne iyi gelir? Evde demir eksikliğine iyi gelen besinler, yiyecekler, bitkisel çözümler ve doğal yollar



Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, konuyla ilgili çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Demir eksikliğine bağlı kansızlık tedavisinde tüketilmesi gereken besinler şu şekilde sıralanabilir:

Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti

Yumurta

Üzüm ve pekmez

Kuru baklagiller

Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler

Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı)

Fındık, fıstık ve susam.

Demir eksikliği ve kansızlığa ne iyi gelir?



Demir eksikliğini geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Kansızlığı geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Demir eksikliği nasıl giderilir?

Yağsız et yiyin : Vücudunuzda demir eksikliği olabileceğini düşünüyorsanız, günlük menünüze ekstra bir yağsız et ilave etmeyi deneyin.

: Vücudunuzda demir eksikliği olabileceğini düşünüyorsanız, günlük menünüze ekstra bir yağsız et ilave etmeyi deneyin. Sebzelerinizi buharla pişirin : Buğulama işlemi, içinde bulunan demirin biyoyararlanımını artırır. Sadece sebzelerinizin fazla pişmemesine dikkat edin, çünkü bu onların sunabileceği hassas besinlerin çoğunu hızla bozabilir.

: Buğulama işlemi, içinde bulunan demirin biyoyararlanımını artırır. Sadece sebzelerinizin fazla pişmemesine dikkat edin, çünkü bu onların sunabileceği hassas besinlerin çoğunu hızla bozabilir. C vitamini tüketmek: C vitamini olarak bilinen askorbik asit, bağırsaklardaki demirin emilmesinde önemli bir rol oynar. Demir açısından zengin gıdalar ile birlikte C Vitamini yüksek gıdalar tüketmek, demir eksikliği önlenmesi sağlar.

C vitamini olarak bilinen askorbik asit, bağırsaklardaki demirin emilmesinde önemli bir rol oynar. Demir açısından zengin gıdalar ile birlikte C Vitamini yüksek gıdalar tüketmek, demir eksikliği önlenmesi sağlar. Daha fazla B vitamini: Folik asit (B-9) ve kobalamin (B-12), demir eksikliğinin giderilmesine veya önlenmesine yardımcı olabilir. B-12, hepsi de büyük demir kaynakları olan balık, kümes hayvanları ve kırmızı etlerden elde edilebilir. B-9, avokado, portakallar, koyu yapraklı yeşillikler ve aynı zamanda birçok baklagil ve sebzelerde bulunur.

Folik asit (B-9) ve kobalamin (B-12), demir eksikliğinin giderilmesine veya önlenmesine yardımcı olabilir. B-12, hepsi de büyük demir kaynakları olan balık, kümes hayvanları ve kırmızı etlerden elde edilebilir. B-9, avokado, portakallar, koyu yapraklı yeşillikler ve aynı zamanda birçok baklagil ve sebzelerde bulunur. Sigara dumanından kaçının: Sigarayı bırakmak sadece demir seviyenizi değil, sağlığınızın her yönünü de iyileştirecektir.

Sigarayı bırakmak sadece demir seviyenizi değil, sağlığınızın her yönünü de iyileştirecektir. Sindirim sisteminizi iyileştirin: Demir, vücudun sindirilmesi için çok zordur ve işlenecek birçok hidroklorik asit gerektirir. Daha önce bahsedildiği gibi, tamamen sağlıklı bir sindirim sistemi ile bile, insan vücudu hala yediğimiz gıdalardan toplam biyo-mevcut demirin%20'sinden daha azını emer. Sindirim dengesizleşirse, bu sayı önemli ölçüde düşecektir. Bu konuda bir uzmandan destek alın.

Demir, vücudun sindirilmesi için çok zordur ve işlenecek birçok hidroklorik asit gerektirir. Daha önce bahsedildiği gibi, tamamen sağlıklı bir sindirim sistemi ile bile, insan vücudu hala yediğimiz gıdalardan toplam biyo-mevcut demirin%20'sinden daha azını emer. Sindirim dengesizleşirse, bu sayı önemli ölçüde düşecektir. Bu konuda bir uzmandan destek alın. Pekmez tüketin: Pekmez, demir eksikliği için en eski doğal ilaçlardan biridir. Pekmezde; kan hücresi üretimini hızlandırdığı ve anemiyle mücadele ettiği bilinen folik asit ve diğer B vitaminleri de yüksektir.

Pekmez, demir eksikliği için en eski doğal ilaçlardan biridir. Pekmezde; kan hücresi üretimini hızlandırdığı ve anemiyle mücadele ettiği bilinen folik asit ve diğer B vitaminleri de yüksektir. Süt ürünlerini ara öğün olarak tüketin: Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler; süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır.



Demir eksikliği ve baş ağrısı nasıl geçer?

Demir eksikliğini geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Baş ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Demir eksikliği neden olur? Demir eksikliği nedenleri



İç Hastalıkları Uzmanı Rıfat Bozkuş, demir eksikliği nedenleri ve belirtileriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.



Vücut tarafından üretilemeyen demir elementini dışarıdan besinlerle yeterli miktarda ve düzenli bir şekilde almak zorundayız. Demir eksikliği genel olarak vücutta artan demir ihtiyacı, eksik demir alımı, demir emiliminde sorunlar ya da vücuttan kan kaybı nedenleriyle ortaya çıkar. En önemli sebebi ise; demir içeren besinlerin yeterli olarak tüketilmemesidir. Gebelik, adet dönemi gibi durumlarda ise vücudun demir ihtiyacında artış görülür.



Demir eksikliği belirtileri nelerdir?



Bazı durumlarda demir eksikliği belirti göstermeyebilir. Ayrıca demir eksikliği belirtileri diğer hastalık veya günlük hayattaki bazı olaylara bağlanabilir. Bu da çoğunlukla rutin kontrollerde saptanır.



Demir eksikliği belirtileri arasında; cilt solgunluğu, vücutta güçsüzlük, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, sinirlilik hali, kulakların uğuldaması, dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar, tırnakların çabuk kırılması, saçlarda dökülme gibi durumlar gösterilebilir.



Demir eksikliğinin ilerlediği durumlarda ise çarpıntı, toprak veya buz yeme, yavaşlayan tiroit fonksiyonları ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da görülür.



Çocuklarda demir eksikliği belirtilerine bakılırsa çocuğun yürüme-oturma-konuşmasında gecikme, öğrenmede güçlük dikkati çekebilir. Demir eksikliğinin ilerlemesi ile kansızlık belirtileri daha belirgin ortaya çıkar ayrıca demir eksikliğinin nedenine bağlı olarak kişide farklı belirtiler ortaya çıkabilir.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

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