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Sağlık
Haber Giriş: 01.04.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Damar yaşı nasıl ölçülür?

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Damar yaşı nasıl ölçülür?

Damar yaşı hesaplaması için öncelikle kalp damar cerrahisi uzmanının, bu hesaplamayı yapabilecek uzmanlığa sahip olup olmadığı öğrenilmelidir. Nitekim gerontoloji konusunda uzmanlaşmış doktorların ölçümleyebileceği damar yaşı, kişinin ilerleyen dönemlerde karşılaşabileceği hastalıkları da belirlemektedir. Peki, damar yaşı nasıl ölçülür? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Şah damarından damar haritalama ile gerçekleşen damar yaşı ölçümü, ultrason etkisiyle gerçekleşiyor. Damar duvarı, içerisindeki hücre, damar içerisindeki kan miktarının ölçümü ile belirlenen damar yaşı, kalp damar cerrahisi ve gerontoloji konusundaki bir uzman tarafından hesaplanabiliyor.

Hesaplanan damar yaşı, gerontoloji uzmanının elindeki skalaların üzerindeyse kişinin vücutta damar yaşlanması eğilimi yüzdesi verilmektedir. Bu kişi, belirli bir hayat düzenine geçmezse kalp krizi, felç, bağırsak sorunu, böbrek yetmezliği, bacak tıkanıklığı riskiyle karşılaşabilmektedir. 

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