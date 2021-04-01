Damar yaşı nasıl ölçülür?

Şah damarından damar haritalama ile gerçekleşen damar yaşı ölçümü, ultrason etkisiyle gerçekleşiyor. Damar duvarı, içerisindeki hücre, damar içerisindeki kan miktarının ölçümü ile belirlenen damar yaşı, kalp damar cerrahisi ve gerontoloji konusundaki bir uzman tarafından hesaplanabiliyor.

Hesaplanan damar yaşı, gerontoloji uzmanının elindeki skalaların üzerindeyse kişinin vücutta damar yaşlanması eğilimi yüzdesi verilmektedir. Bu kişi, belirli bir hayat düzenine geçmezse kalp krizi, felç, bağırsak sorunu, böbrek yetmezliği, bacak tıkanıklığı riskiyle karşılaşabilmektedir.

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