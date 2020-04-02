Corona virüsü ayakkabı ile taşınır mı? Koronavirus ayakkabı temizliği nasıl yapılır?
Birçok kişinin aklındaki soru olan Corona virüsü ayakkabı ile bulaşır mı hususu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından yanıtlandı. Prof. Dr. Ceyhan, dışarıdan eve ayakkabı ile girildiğinde virüsün bulaşma durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Koronavirüs ayakkabı temizliği nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kanal D’de yayınlanan Balçiçek ile Dr. Cankurtaran programına katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüsün ayakkabı ile bulaşma olasılığı hakkında bilgi verdi. Peki, Koronavirüs ayakkabı ile bulaşır mı? İşte, o açıklamalar;
"Eve geldiğiniz zaman ayakkabıyı dışarıda çıkarmanıza gerek yok. Evin içerisine girersiniz. Diyelim ki ayakkabınıza virüs bulaştı. Buradan virüsün havalanması ve o yolla birine bulaşması mümkün değil. Çünkü virüsler cansız, yürüyemez ve uçamazlar. Ayakkabınızı bir dezenfektan ile silmenize de gerek yok. Ayakkabınızı çocuklarınızın ulaşamayacağı yüksek bir raf ya da çocukların giremeyeceği bir yer ayarlayabilirsiniz. 6 saat sonra ayakkabıda herhangi bir virüs kalmayacaktır."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle