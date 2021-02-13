Corona belirtileri ne zaman başlar? İşte koronavirüste ilk belirtiler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 108 milyon 500 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 380 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 500 bini geçti. 2019'un aralık ayından bu yana salgın devam ederken, koronavirüs (corona) belirtilerinin neler olduğu, nasıl ve ne zaman başladığı merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler.

Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

İLK BELİRTİLER NE ZAMAN ÇIKAR?

Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir.

Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;

- Hafif veya şiddetli öksürük

- Yüksek ateş

- Nefes darlığı

- Zatürre

- Böbrek yetmezliği

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır.

Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür.

Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.