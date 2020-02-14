Çörek otu nedir, nasıl kullanılır? Çörek otu faydaları neler?

Çörek otu (Nigella), düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından yaklaşık 14 türü kapsayan bir yıllık bitki cinsi.



Çörek otu yıllık otsu bir bitkidir, tohumlarından çoğalır. Kumlu gevşek toprakları sever, çiçeklenme dönemine kadar su ister daha sonra sulanmaz. Tohumları haşhaş bitkisinde olduğu gibi kozalak (Kapsül) içerisinde olgunlaşır. Tohumları 2–3 mm boyunda 3 yüzeyli mat olmayan siyah renklidir. Çok yağlı bir tohum değildir. Yağ oranı %18'dir.

ÇÖREK OTU NASIL KULLANILIR?

Orta Asya, Anadolu ve Orta Doğu, Kafkas bölgelerinde çörek otu ekmeklere, salatalara ve başka yiyeceklere eklendiği gibi soğuk sıkım yağından da istifade ediliyor. Ayrıca öğütülmüş, toz haline getirilmiş çörek otu bala, salatalara eklenerek de kullanılabiliyor. Çörek otundan çıkan posa ile çörek otunun kendi yağı ve zeytin yağı ile karıştırıp macun kıvamına getirip maske yaptıklarında cilt güzelliğine, sivilceye, yüzdeki leke, akneye iyi geliyor

ÇÖREK OTU FAYDALARI NELER?



A, B, C vitaminleri, potasyum ve değerli bileşenleri içerir, yaraları iyileştirici özelliği vardır.



Baş ağrılarına iyi gelir, bağırsak kurtlarını düşürücü etkisi vardır.



Sindirim sistemini rahatlatır, gaz giderici özelliği vardır.



Kabızlığı giderir, dizanteriye karşı fayda sağlar. Hemoroiti iyileştirici özelliği taşımaktadır. Burun tıkanıklığını giderir, astım alerjik reaksiyon hastalıkların tedavisinde faydalıdır.



Bronşit ve öksürüğe iyi gelir, özellikle nezle, grip için etkilidir, ateş düşürmeye yardım eder, amfizem rahatsızlığına karşı kullanılabilir.



Kan basıncı ve yüksek tansiyon yani hipertansiyonu düşürür.



Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır ve kolesterolü dengeler.



Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.



Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.



Yeni doğum yapmış annelerde süt artışı sağlar.



Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir.



Uykusuzluk çekiyorsanız şifayı çörek otu yağında bulabilirsiniz.