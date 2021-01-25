Çocuklar için uzaktan kumanda tehlikesine dikkat

Pandemi nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren çocukların, başından geçen ev kazalarında da artış yaşandı. Girintili çıkıntılı yapıya sahip uzaktan kumandaların ufak çocuklar için dikkat edilmesi gereken eşyalardan biri olduğunu anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu, televizyon veya başka cihazlara ait uzaktan kumandaların bebek ve çocuk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti. Uzaktan kumandaların her gün, tüm aile üyelerinin defalarca dokunduğu bir cihaz olması nedeniyle bakteri yuvası haline geldiğini dile getirdi. Dr. Astarcıoğlu, kumanda düğmelerinin, girintili çıkıntılı yapısı ve bakterilerin çoğalma riskini artırması nedeniyle ev içi mikrobik bulaşta önemli olduğunu belirtti.

KUMANDA ALETİNİN DÜĞMESİ YEMEK BORUSUNDA TAŞINDI

Kumanda aletlerinin çocuklar için taşıdığı risklere dikkat çeken Dr. Astarcıoğlu, "Pilin yerinden çıkartılıp yutulması yemek borusu yanıklarına sebep olur ki bu da hayati tehlikeye yol açar" dedi. Özellikle bebeklerin farkında olmadan tüm objeleri ağızlarına götürmekten hoşlandığını anlatan Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu, şöyle devam etti:

"Kumandanın üzerindeki küçük düğmeler eğer gevşekse, yerinden çıkıp akciğerlere kaçabilir. İlk hastamda böyle bir hikaye yaşamıştım. Çocuğun geçmeyen zatürresi vardı. En ağır antibiyotikleri kullandıktan sonra toparlansa da 1 haftanın ardından hastalık yeniden nüksediyordu. Neden olduğunu anlamakta zorlansak da cerrahi bir müdahale ile soluk borusunun içine kamerayla girdik. 'Yabancı bir cisim var mı?' diye aradığımızda kumandanın açma kapama tuşuna rastladık. Ailesi, o tuşun 6 aydır kayıp olduğunu söyledi. İlginç bir hikayeydi. O düğmeler, çocuğun ciğerlerine kaçarak hayatını tehdit eden hastalıklara yol açabilir. Aileler dikkat etsin ve kumandaları ortada bırakmasın. Bu çocuk ilkokula giden, aklı başında, uslu bir çocuktu. Ama yine de ev içinde umulmayan durumlarla karşılaşılabiliyor. Farkında olmadan, muhtemelen dişini kaşımak için ya da çizgi film izlerken dalgınlıkla oyalanmak için kumandayı ağzına sokabiliyor. Pil yanıkları ise 4-5 yaş altındaki çocuklar için daha tehlikeli."



'KUMANDA TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN'



Kumandaların hijyenik temizliğinin de düzenli olarak yapılması gerektiğini kaydeden Dr. Astarcıoğlu, ağız yoluyla alınan yabancı cisimlerin ya yemek borusuna ya da soluk borusuna kaçabildiğini anlattı. Astarcıoğlu, çocuğun yuttuğu yabancı cismin delici, kesici bir alet değilse ya da kimyasal bir içeriği yoksa boyutları da küçükse kendi kendine çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Astarcıoğlu, "Bu tip durumlarda çocuğu gözetim altında tutuyoruz. Yemek borusunda 3 tane dar nokta var. Cismin, o bölgeleri sağlıklı geçebildiğinden emin olmamız gerekiyor. Eğer soluk borusuna kaçarsa hava yollarını tıkadığı için nefes almayı engeller ve zatürreye neden olabilir. Yabancı cismi, çıkarmadan hastalığı tamamen tedavi edemezsiniz. Kumandayı para gibi düşünebilirsiniz. Anahtarlık içinde aynı şey geçerli. Bunlar, sürekli farkında olmadan ellediğimiz ama temizleme ihtiyacı duymadığımız aletlerdir" diye konuştu.