Çiriş otu nedir, nasıl tüketilir? Çiriş otu faydaları

Çiriş otu nedir?

Çiriş otu, sarı renkli çiçekleri olan yeşil yapraklı çok eski bir bitkidir. Ülkemizin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülmektedir. Dağlarda henüz yetişirken tamamen çıkmadan koparılır ve alt kısımları kullanılır. Genellikle börek, çorba gibi çeşitli yiyeceklerin içine konulur.

Çiriş otu nasıl tüketilir?

Çiriş otu Türk mutfağında birçok farklı şekilde kullanılmaktadır. Çiriş otunun yemeği yapılabildiği gibi böreklere ve çorbalara da eklenerek tüketilebilir. Çay şeklinde hazırlamak istenirse; çiriş bitkisinin yaprakları kaynar suda demlenir, biraz ılıması beklenir ve balla karıştırılarak içilebilir. Oldukça lezzetli bir tada sahip olan çiriş otu sade olarak da yenebilir.

Çiriş otunun faydaları nelerdir?

C vitamini açısından oldukça zengin olan çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücut direncini artırıcı etkiler göstermektedir. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı geçmesine yardımcı olur.

Çiriş otu, adet döngülerini düzenlemeye yardımcı olur. Düzenli regl zamanınıza göre yaşanan gecikmeleri veya erken gelen adeti düzene sokar.

Saçkıran gibi saç rahatsızlıklarını iyileştirir.

Basur tedavisinde önerilir.

Aynı zamanda idrar söktürücü özelliği vardır.

Romatizmal ağrıları dindirmeye yardımcı olur.

Çiriş otunun yan etkileri

Daha önce tüketmemiş olan bireyler için alerjen etki yaratıp yaratmayacağı konusunda kullanım miktarı zamanla artırılmalıdır. İdrar söktürücü özelliği sebebiyle aşırı tüketimden kaçınmakta fayda var. Bunun dışında çiriş otunun bilinen ve belirtilmiş herhangi bir yan etkisi yoktur.

Haşıl Tarifi

Ağrı mutfağına ait bir tür buğday pilavı olan ‘Haşıl’ çiriş otuyla birlikte lezzetli bir yemeğe dönüşüyor. Bol tereyağıyla servis edilen haşıl için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda.

Malzemeler:

3 su bardağı öğütülmüş yarma

1 kase çiriş otu

Tuz

250-300 gram tereyağı

Yapılışı:

Yarmayı üzerine su ekleyip kabarmaya bırakın.

Çiriş otunu haşlayıp süzün.

Yarma yumuşamaya başladığında içine otları ve tuzu ilave edin.

Karıştırdıktan sonra üzerine bu ilave edip kıvam alana kadar pişirin.

Tereyağını eritip köpürene kadar ısıtın.

Haşılı tabağa alıp ortasını çukur yapın.

Bu boşluğa erittiğiniz tereyağını döküp servis yapın. Afiyet olsun…

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