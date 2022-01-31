Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir, belirtileri nasıldır ve korunma yolları nedir? Testi nasıl yapılır

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Cinsellik, hemen her insanın deneyimlediği bir olaydır. Başlangıç öncesinde birkaç farklı evresi vardır. Böylece cinsellik ile ilgili biyolojik hazırlanma ortaya çıkmaktadır. Biyolojik faktörlerin yanında özellikle bir etken daha önemli bulunmaktadır. Herhangi bir hastalık ihtimali göz önünde tutulmaktadır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Belirtiler Nelerdir?

Cinsel yolla bulaşması gerçekleşene hastalıklar içinde frengi, klamidya, bel soğukluğu hepatit b, aids, genital uçuk ve genital siğil bulunmaktadır.

Frengi

Bir başka ismi Sifiliz’dir. Bu hastalık kronik ve yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Hastalık 4 ayrı evreden oluşmaktadır. Bu hastalığın tedavisi ivedi bir şekilde yapılmaktadır.

Evre 1: cinsel temasın yaşandığı andan 10 ile 90 gün arasındaki zamanı kapsamaktadır. Şikayetler bu zaman aralığında başlamaktadır. Ağız, dudak, cinsel bölge ile rektum çevrelerinde kırmızı ve çıban biçiminde yara oluşmasıyla oluşmaktadır. Yaralar zaman içinde geçmektedir ancak hastalık iyileşmemektedir.

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Evre 2: hastalığının bulaşıcılığının en yoğun olduğu evredir. Yorgunluk, baş ile eklemlerde ağrılar, dökülme, kaşınma meydana gelmektedir. Ayrıca kadın vulvasında, erkekte ise testislerde büyük ve beyaz gibi siğiller oluşmaktadır. Bunların yanında vücuttaki tüylerde, saç ve kaşta dökülme olmaktadır.

Evre 3: Frengi bu evrede bir belirti ortaya çıkarmamaktadır.

Evre 4 ile 5: frenginin önemli etkileri ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında kalp, karaciğer, sinir yapıları, kemik ve cilt dokuları vardır. Bundan dolayı birinci ve ikinci evrede önlemler alınması önemlidir.

Klamidya ve Bel Soğukluğu

Genital bölgede kaşınma, akıntı, kızarma, yara oluşumları, idrar sırasında yanma gibi belirtileri vardır. İlaçla tedavisi mümkündür. Kimi durumlarda tekrarlama özelliği bulunur. Aşısı yoktur. Bel soğukluğu ise, cinsel ilişki sonrası birinci haftada belirtileri ortaya çıkan bir hastalıktır. İrinli idrar yolu akıntısı ile idrar sırasında yanma olmaktadır. Pek çok cilt lezyonuna, menenjite ve endokardit benzeri iltihaplı rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

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Hepatit B ve AİDS

Hepatit B, idrar ile vücut sıvıları yoluyla bulaşmaktadır. Temas sonrası 45-160 gün sonrasında halsizlik, bulantı, kusma, ateş gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Hepatit B’den aşılanma ile korunmak mümkündür. Önlem alınmadığı takdirde karaciğer yetmezliği ile karaciğer kanserine neden olmaktadır. AİDS ise, bulaştığı takdirde yaşam süresince ilaçla tedavi gerektirmektedir. Cinsel ilişkiden sonra 2-4 hafta arasında ortaya çıkmaktadır. Başlangıç belirtileri grip ve nezleye benzetilmektedir. Yıllar sonra kendini bağışıklık sisteminin yetersiz kalması şeklinde göstermektedir. Bağışıklık sistemini çökertici bir etkiye sahiptir. Kan ve cinsel sıvılar yoluyla bulaşmaktadır.

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Genital Uçuk ve Siğil

Genital Uçuk’a Herpes Simpleks virüsü sebep olmaktadır. Ateş, baş ağrısı ve halsizlik belirtileri vardır. Ayrıca genital ve anüs bölgesinde kaşıntı, ağrı ve kabarcık da oluşmaktadır. Genital Siğil ise, HPV virüsünden dolayı olmaktadır. Siğil sayısı çok fazla değildir. Siğiller, cinsel ilişki sonrası neredeyse 9 ay sonra ortaya çıkmaktadır. İlgili testlerin zamanında yapılması önemlidir.

Önlemler Nelerdir?

Özellikle kondom kullanımı korunma açısından önemlidir.

Bunun yanında ilişki öncesi gerekli testlerin yapılması da virüs ya da bakterilerin tespiti açısından kritiktir.

Tek eşli olmak yine önemlidir.

Bilinmeyen biriyle ilişkiden kaçınmak bir korunma yoludur.

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Kan ve kan ürünleri kullanımında dikkat göstermek önleyici olmaktadır.