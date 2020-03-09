Cilt kanseri türleri nelerdir? Cilt kanseri neden olur?

Cilt kanseri, genel olarak güneşe maruz kalan ciltte gelişiyor. Ancak bu yaygın kanser şekli, cildinizin normalde güneş ışığına maruz kalmayan bölgelerinde de ortaya çıkabilir. Cildinizde şüpheli değişiklikler olup olmadığını kontrol etmek, cilt kanserini en erken aşamalarında tespit etmeye yardımcı olabilir. Bu yüzden cilt kanseri belirtilerini bilmek önemlidir. Prof Dr. Nuri Karadurmuş, Balçiçek İle Dr. Can Kurtaran programında ‘Cilt kanseri belirtileri nelerdir?’, ‘Cilt kanseri nedenleri nelerdir?’, ‘Cilt kanseri tedavisi’, ‘Cilt kanseri türleri’ gibi pek çok soruya şu yanıtları verdi:



CİLT KANSERİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?



Temelde 3 tip kanser tipi vardır. ‘Basal hücreli’ ve ‘yassı hücreli’ kanserler daha çok 65-70 yaş civarından itibaren ortaya çıkıyor. Ancak güneşin etkisi fazla hissedildiğinde 50’li yaşlara düşebilen tedavi edilebilir iyi bir cerrahi müdahale ile genel olarak onkolojiye gerek kalmadan tedavi edilebilir. Fakat merkezde yer alan daha koyu renkli ‘melanoma’ hücresinin tedavisi çok daha zor. Bu nedenle vücutta bulunan ‘ben’ adı verilen siyah lekeler dikkatli gözlenmelidir. Renk değiştiriyor, tüyleniyor, kanıyor veya büyüyor ise ertelemeden bir uzmana başvurulmalıdır.





SOLARİUM CİLT KANSERİ YAPAR MI?

Özellikle ailesinde cilt kanseri rahatsızlığı geçirmiş kişilerde solarium merkezelerinde uzun saatler kalmak,cilt kanseri sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, 18 yaşının altındaki kişilerin solariuma girmesi, kötü kozmetik ürünleri kullanması da cilt kanserini tetikleyen diğer faktörlerdir.