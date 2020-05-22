Cilt kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri nelerdir

Belirtileri açık olan ve hızla yayılma riski bulunan kanser türlerinin başında cilt kanseri gelmektedir. Tıp literatüründeki karşılığı melanomdur. Her geçen yıl daha fazla görülen bir kanser çeşididir. Belirtileri başta cilt dokusunda leke olmak üzere birçok farklı semptomla ortaya çıkabilir. Anında müdahale edilmesi ve ihmal edilmemesi gereken son derece riskli bir hastalıktır. Kadınlarda ve erkeklerde görülme sıklığı neredeyse eşit orandadır.



Cilt Kanserinin Belirtileri Nelerdir?



1- Deride Yara: Cilt kanserinin en önemli ve sık rastlanan belirtileri arasında deride oluşan yaralar gösterilebilir. Hastadan hastaya değişmek üzere yaralar cildin farklı bölümlerinde ortaya çıkabilir. Hastalık ilerledikçe ve ihmal edildikçe yaraların sayısı ve büyüklüğü artar. Kaşıntı hissiyatı güçlenir. Yaraların birçoğu iltihap riski taşımaktadır.



2- Çirkin Ördek İşareti: Yaralar dışında cilt yüzeyinde görülen lekeler de bir diğer yaygın belirti olarak kayıtlarda yer almaktadır. Bu lekelere çirkin ördek işaretleri denmektedir. Diğer lekelere oranla çok daha koyu ve farklı bir renktedir. Diğerlerinden ayırt etmek kolay olduğu için erken teşhis açısından kritik bir öneme sahiptir.



3- Şişlik ve Kırmızılık: Leke ve yaraların etrafında zaman geçtikçe şişlikler oluşur. Yaraların etraflı pütürlü bir görünüme dönüşürken yer yer kırmızılıklar da ortaya çıkar. Kullanılan losyon ve kremler rahatlatıcı olsa da herhangi bir iyileşme emaresi göstermez.



4- Benlerde Değişim: Vücudun çeşitli yerlerinde mevcut olan benler çukurlaşarak farklı bir görünüm kazanır. Bazı benler periyodik aralıklarla kanamaya başlar. Enfeksiyon yayıldıkça hem ten lekeleri hem de benlerde kabuk bağlama ve büyüme emareleri görünebilir.



Cilt Kanserinden Korunma Yöntemleri



1- Güneşte fazla kalmamak: Özellikle sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği yaz günlerinde güneş ışınına fazla maruz kalmak cilt kanseri riskini çoğaltıyor. Deniz ve havuza giderken öğlen saatleri tercih edilmemeli. Güneşin en tepede olduğu vakitler aynı zamanda ultraviyole ışınlarının en yoğun hissedildiği zamanlardır. Bu da cilt kanseri riskini büyük oranda arttırır.



2- Kozmetik ürün kullanımında dikkat: Son kullanma tarihi geçmiş ya da kalitesiz malzemelerden imal edilmiş ucuz kozmetik ürünleri cilt dokusunu olumsuz olarak etkiler. Bu da kanserli hücrelerin çok daha hızlı yayılıp metastaz eğilimi göstermesine neden olur. Başta parfüm olmak üzere kullanılan tüm kozmetik ürünlerin son kullanma tarihine bakılmalıdır.



Cilt Kanseri Riskine Karşı Alınacak Önlemler



Hem kadınlar hem de erkekler özellikle güneşlenme öncesinde güneş koruyucu kremler kullanmalıdır. Cildin toparlanmasına ve nemli kalmasına olanak tanıyan bu kremler, kanser riskini de büyük oranda azaltıyor. Periyodik aralıklarla cilt kontrol edilmelidir. Yeni çıkmış lekeler ya da kabarcığı olan yaralar titizlikle incelenmelidir. Cildin yüzeyinde çıkan lekelerin sayısı arttıkça profesyonel destek almak gerekir. Güneş gözlüğü ve şapka gibi aksesuarlar da güneşten korunmak için sürekli olarak kullanılmalıdır.



Cilt Kanseri Nedenleri



1- Güneş ve solaryum: Aşırı oranda güneş ışığına maruz kalmak ultraviyole ve radyasyon riskini çoğaltmaktadır. Aynı şekilde solaryum kullanımında aşırıya gitmek de cildin hücre yapısını olumsuz etkileyerek kanserli hücrelerin çoğalmasına neden olabilir.



2- Bağışıklık sisteminin çökmesi: Bağışıklık sistemi insanı her çeşit hastalıktan ve kanser türünden koruyan, özel bir savunma sistemidir. Genetik ve çevresel nedenlerden ötürü bu sistemin çökmesi, cilt kanseri riskini büyük oranda arttırır.



3- Kimyasallar: Çevremizde vücudumuzun çeşitli kısımlarına zararlı olan birçok farklı kimyasal bulunmaktadır. Arsenik ve hidrokarbon gibi yapıların bulunduğu alanlarda çalışmak ve bu kimyasallara direkt temas etmek risk faktörünü ortaya çıkarır.



Cilt Kanserinde İyileşme Süreci



Cilt kanserinde çeşitli evreler bulunmaktadır. İlk iki evre ön evre kabul edilip hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Gerekli görüldüğü takdirde kemoterapi ve radyoterapiye başlanabilir.