Cerebral Palsy’li çocuklar için anlamlı proje!

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Doğum öncesi, sırası veya sonrasında beyinde gerçekleşen hasar nedeniyle ortaya çıkan ve hareket bozukluğuna neden olan Cerebral Palsy, bebeklerin ve çocukların hareket özgürlüğünü kısıtlayarak sosyalleşmesini engelliyor. Bu doğrultuda Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye ve Ford Otosan, çocukların rehabilitasyon ve özel eğitimlerine destek sağlamak için bir araya geldi. Ford Otosan Satın Alma Biriminin tedarikçilerine verdiği eğitimlerin karşılığı olarak yaptığı bağışlar sayesinde bir ilke imza atıldı. Vakıf bünyesinde “Teknoloji Temelli Rehabilitasyon Alanı” oluşturuldu. Bunun yanı sıra, “Pediatrik Rehabilitasyon Odası Yenileme Çalışmaları” ve “Fizyoterapi Odalarının Yeni Donanımlarla Düzenlenmesi” projeleri de tamamlandı.

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2021 yılının Eylül ayında başlanan projeyle ilgili olarak Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, “Vakıf olarak Cerebral Palsy’li çocuklarımızın ihtiyaç duydukları rehabilitasyon programlarına ulaşabilmeleri için kanıta dayalı hizmetler sunuyor, yenilikleri yakından takip ederek, modeller oluşturuyoruz. Ford Otosan ile yaptığımız iş birliği ile özel gereksinimli çocuklarımız için üç farklı proje gerçekleştirdik. Cerebral Palsy’li çocukların terapi programlarına dahil edilen teknolojik uygulamaların faydasını biliyorduk. Ford Otosan’ın desteği ile oldukça maliyetli olan bu hizmeti Vakfımız bünyesinde yer alan Özel Hıfzı Özcan Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk “Teknoloji Temelli Rehabilitasyon Alanı” olarak hizmete açılan ünite robotik sistemler, hareket destekleyici teknolojiler, web tabanlı uygulamalar ve video bazlı oyunlar ile donatıldı. Böylece Cerebral Palsy’li çocuklarımız rehabilitasyon hizmetlerini eğlenerek alabilecek. Teknoloji sayesinde her çocuğumuza özel ve ulaşılabilir hedefler koyabileceğiz. Uygulama süresi, yoğunluğu ve sıklığı sayesinde çocuklarımız farklı hareketleri deneyimleme imkânı bulacak.



Ayrıca uzmanlarımız terapi öncesi ve sonrasında çocuklarımızın gelişimini detaylı olarak raporlayarak bu verileri aile ile paylaşabilecek. Teknoloji Temelli Rehabilitasyon Alanı'nda ayakta durma, yürüme ve denge becerilerini geliştirme, koordinasyonu arttırma, kas kuvvetlendirme, esnekliği sağlama, spastik kasların gevşetilmesi, dolaşımın olumlu yönde etkilenmesi gibi pek çok alanda tedavi gerçekleştirilecek. Haftanın beş günü açık olacak bu ünitede yılda ortalama 320 çocuğun hizmet alması hedefleniyor.” dedi.

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Oyun; çocukların çok yönlü gelişimi için oldukça önemlidir. Yapılandırılmış ortamlar, uygun seçilmiş oyuncaklar fiziksel desteğe ihtiyacı olan çocuklar için bu fırsatı sağlar. Proje kapsamında Ford-Otosan’ın desteğiyle Vakıf bünyesinde yer alan Aile Danışma Merkezinde düzenlenen “Pediatrik Rehabilitasyon Odası”nın amacı hakkında bilgi veren , Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin “Gelişimlerinde sorunlar yaşayan bebeklerin yaşlarına uygun fiziksel becerileri deneyimleyebilmeleri, temel becerileri kazanmaları, emekleme, yürüme, oturma, ellerini kullanma gibi motor becerileri edinmeleri hayatın ilk 3 yılında büyük önem taşıyor. Bu nedenle Ford Otosan’ın desteği ile oluşturduğumuz bu odada riskli bebeklerin ve Cerebral Palsy’li çocukların hareket kabiliyetlerini geliştirici ve vücut uzuvlarını maksimum seviyede kullanmalarını destekleyici materyallerle donatılmasına özen gösterdik.” dedi.

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Evgin sözlerine şöyle devam etti: “Projenin üçüncü ayağını “Fizyoterapi Odalarının Yeni Donanımla Düzenlenmesi” oluşturdu. Bu sayede Cerebral Palsy’li çocukların hareket, denge, konuşma ve kendini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesini, temel ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayabilmelerini ve sosyal hayatta var olabilmelerini hedefledik. Bu kapsamda Özel Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan fizyoterapi odalarında, çocukların ihtiyaç duydukları hareket güçlendirici modül ve aletler temin edildi. Böylece fizyoterapi alanlarımız hem daha çok çocuğa hizmet verecek hem de daha geniş perspektifte hareket ve motor becerilerini destekleyecek bir yapıya kavuştu.”

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Projelerin hayata geçmesinde büyük bir katkısı olan Ford Otosan Yetkilisi Murat Senir, "Türkiye'de otomotiv sektöründe 60 yılı aşkın deneyimimizle bugüne kadar pek çok farklı projede topluma fayda sağlama misyonuyla hareket ettik. Bu projede de Cerebral Palsy’li çocukların ihtiyaç duyduğu rehabilitasyon programlarına ulaşmalarına katkı sunmak ve onların gelişimlerini desteklemek istedik. Ford Otosan olarak çocuklarımızın terapi programlarına dahil edilen teknolojik uygulamaları temin ederek gelişimlerine yardımcı olabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz." dedi.

Cerebral Palsy nedir?

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Palsy’li kişi yaşamaktadır. Türkiye’de her yıl 6.000’den fazla bebek Cerebral Palsy tanısı almaktadır.