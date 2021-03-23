Çay ağacı yağı faydaları saymakla bitmiyor! Çay ağacı yağı ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Çay ağacı ya da diğer adıyla Hint defnesi bitkisi Avustralya ve Yeni Zelanda’da yetişiyor. Çay ağacı yağının doğada oluşan ve antibakteriyel içerikli en saf ilaç olduğu biliniyor. Avustralya halkının neredeyse her evinde kullanılan bir bitkidir.

Antiseptik ve antibakteriyel içeriği sayesinde birçok cilt hastalığında veya enfeksiyon hastalıklarında fayda sağlıyor. Görünen cilt üzerine olan faydalarının yanında, akciğer ve karaciğer gibi iç organlara da faydasından dolayı oldukça çok yönlüdür.

Bakteri ve mantarların artmasını önler

Çay ağacı yağının bileşenlerinden ikisi insanlarda enfeksiyona yol açan birçok bakterinin ve mantarın artmasını önler. Hücre zarı geçirgenliğini bozarak ve hücre metabolizmasını engelleyerek bakterileri ve mantarı öldürür.

Doğal tonik olarak kullanılır

Çay ağacı yağını saf halinde tonik olarak cildinizde kullandığınız takdirde var olan aknelerin söndüğünü, aynı zamanda akne izlerinizde de azalma olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

Cilt lekelerini gidermede etkilidir

Cildinizdeki lekeleri ve fazla yağlanmayı, kaynağını doğadan alan, cildi kurutmadan bir hafta içinde gözle görülür sonuçlar veren çay ağacı yağı ile onarın. Gözeneklerin sıkılaşmasına, lekelerin ve siyah noktaların görünümünün azalmasına yardımcı olur.

Diş etlerine iyi gelir

Ağız içerisinde oluşabilecek enfeksiyonlu ve iltihaplı bakterilerle savaşır. Ayrıca ağız kokusunu önler. Böyle bir durumda yağ ile gargara yapabilirsiniz.

Uçuklara iyi gelir

Uçuk olan bölgeye birkaç gün düzenli olarak bir pamuk yardımıyla çay ağacı yağı uygulamanız uçuğun geçmesine yardımcı olacaktır.

Kepeği azaltır

Kepeklerin sağlığa bir tehlikesi bulunmasa da görüntüsü sinir bozucudur. Çay ağacı yağının saç derisindeki kepek, kaşıntı ve fazla yağlılığa etkisi kanıtlanmıştır. Kepeği azaltmak için şampuanınıza birkaç damla çay ağacı yağı eklemeyi unutmayın.

Böcekleri uzaklaştırır

Çay ağacı yağı sinir bozucu böcekleri ve sinekleri uzak tutmada başarılıdır. Ayrıca oluşan böcek veya sinek ısırıklarının vücuda verdiği kaşıntı, ağrı ve acı gibi etkilerini azaltmaya da yardımcı olur. Bazı durumlarda, standart böcek öldürücüler veya kovuculardan daha etkilidir.

AKNELER İÇİN ÇAY AĞACI MASKESİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Hint şifa kil ya da bentonit kil

1 çorba kaşığı kaolin kili

10 damla çay ağacı yağı

Yeterince gül suyu

Hazırlanışı:

Hint şifa kilini ve kaolin kilini bir kaseye koyun ve gül suyu ilave ederek karıştırın. Çay ağacı yağını da ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Temiz cildinize uygulayın, 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.

ÇAY AĞACI YAĞI KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Vücuttaki toksik etkiyi arttıracağı için çay ağacı yağını doğrudan içmemek gerekir. Aksi halde ciddi hasarlara yol açabilir.

- Çay ağacı yağını kullanmadan önce yama yöntemiyle bileğinizde deneyip cildinizin alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini test edebilirsiniz. Hassas bir cildiniz varsa veya çay ağacı esansına karşı bir reaksiyona sahipseniz cildiniz tahriş olabilir.

- Çay ağacı yağı küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için alerjik reaksiyona sebep olabilir. Kullanmadan önce bir uzmana danışmanızda fayda var.

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