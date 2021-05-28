Camdaki Kız Feride'nin hastalığı taşikardi nedir, nedenleri nelerdir? Taşikardi belirtileri ve tedavi yöntemleri

Camdaki Kız Feride’nin hastalığı olarak gündeme gelen taşikardi hastalığının halk arasında bilinen diğer bir adı da kalp çarpıntısıdır. Peki taşikardinin nedenleri nelerdir, tedavisi var mıdır? İşte taşikardi ile ilgili merak edilen detaylar.

Taşikardi nedir?

Taşikardi, dakikada 100 atımın üzerindeki kalp atış hızı için kullanılan tıbbi terimdir. Taşikardiye neden olabilecek birçok kalp ritmi bozukluğu (aritmi) vardır.

Bazen hızlı bir kalp atışınız olması normaldir. Örneğin, egzersiz sırasında veya stres, travma veya hastalığa tepki olarak kalp atış hızınızın yükselmesi normaldir. Ancak taşikardide, normal fizyolojik stresle ilgisi olmayan koşullar nedeniyle kalp normalden daha hızlı atar.

Bazı durumlarda taşikardi hiçbir belirti veya komplikasyona neden olmayabilir. Ancak tedavi edilmezse taşikardi normal kalp fonksiyonunu bozabilir ve kalp yetmezliği, İnme, ani kalp durması veya ölüme neden olabilir.

Taşikardi belirtileri nelerdir?

Kalbiniz çok hızlı attığında, vücudunuzun geri kalanına yeterince kan pompalamayabilir. Bu, organlarınızı ve dokularınızı oksijenden mahrum bırakabilir ve aşağıdaki taşikardi ile ilgili belirti ve semptomlara neden olabilir:

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Hızlı nabız hızı

Kalp çarpıntısı-hızlı, rahatsız edici veya düzensiz kalp atışı veya göğüste "düşme" hissi

Göğüs ağrısı

Bayılma

Taşikardi hastalığı olan bazı kişilerde hiçbir belirti görülmez ve bu durum yalnızca fizik muayene sırasında veya elektrokardiyogram adı verilen bir kalp izleme testi ile keşfedilir.

Taşikardinin nedenleri nelerdir?

Taşikardi, kalbinizin pompalama hareketinin hızını kontrol eden normal elektriksel uyarıları bozan bir şeyden kaynaklanır. Birçok şey hızlı bir kalp atış hızına neden olabilir veya katkıda bulunabilir. Bunlarda bazıları;

Anemi

Çok fazla kafeinli içecek içmek

Çok fazla alkol kullanımı

Egzersiz yapmak

Ateş

Yüksek veya düşük tansiyon

İlaç yan etkileri

Aşırı aktif tiroid (hipertiroidizm)

Sigara içmek

Korku gibi ani stres durumları

Uyarıcı maddelerin kullanımı

Bazı durumlarda, taşikardinin kesin nedeni belirlenemez.

Taşikardi nasıl tedavi edilir ve nasıl önlenebilir?

Kalp hastalığına yol açabilecek risk faktörlerini yaşam koşullarınıza ve tarzınıza dikkat edebilir ya da belki de önleyebilirsiniz. Bunun için;

- Egzersiz yapın ve sağlıklı beslenin.

- Sağlıklı kilonuzu koruyun. Fazla kilolu olmak, kalp hastalığına yakalanma riskinizi artırır.

- Kan basıncı ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutun.

- Alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklarınızdan kurtulun.

- Reçetesiz satılan ilaçları dikkatli kullanın. İlaç kullanırken doktorunuza danışın.

- Kafeini sınırlayın. Kafeinli içecekler içiyorsanız, bunu günde bir ila iki içecekle sınırlı tutun.

- Gereksiz stresten kaçının ve normal stresi sağlıklı bir şekilde idare etmek için başa çıkma tekniklerini öğrenin.

- Sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

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