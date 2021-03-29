Çağlanın faydaları nelerdir? İşte bahar habercisi çağla meyvesi...

Çağla, oldukça sağlıklı bir meyve. Yüksek miktarda C ve E vitaminlerini ve selenyum içerir. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, ilkbahar mevsiminde sadece 20 gün görülebilen çağla meyvesinin faydalarını anlattı.

Çağlanın faydaları

Sindirilebilir lif içeriği yüksek olan çağla kabızlık ve gaz problemlerini önlüyor.

Çağla, glisemik indeks değeri düşük meyvelerden biri. Bu yüzden ara öğünlerde gönül rahatlığı ile tercih edilebilir.

C vitamini ve demir içeriği ile vücudun kan yapmasına yardımcı olur. Aynı zamanda C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etki gösterir. Mevsim geçişlerinde vücudu gribal enfeksiyonlardan korumaya yardımcı bir meyvedir.

İçeriğindeki magnezyum, kas kasılması ve özellikle kalp için önemli bir mineraldir. Toplar ve atar damarları geliştirir hem de kanın oksijenlenme oranını artırarak metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda çağlanın içeriğindeki tekli yağ asitleri de kalp ve damar sağlığının korunmasında etkilidir. Kötü kolestrol olarak bilinen LDL değerinin düşürülmesine yardımcıdır.

Düşük kaloriye sahip çağlanın aynı zamanda lif oranı da çok yüksektir. Bu nedenle zayıflama diyetlerinde yer alabilecek iyi bir meyve alternatifidir. 12 tane çağla badem 1 porsiyon meyveye eş değerdir. Ara öğünlerde tüketebileceği gibi salatalarda da konulabilir.

Çağla meyvesi diş ve diş eti sağlığı için önemli bir meyvedir. Özellikle diş eti kanamaları yaşayan kişiler için C vitamini içeriği sayesinde oldukça önemlidir.

Neoklorojenik ve klorojenik asitleri içerir. Bu asitler göz dokularını besleyen ve gözlerde sarı nokta hastalığını önlemeye yardımcı olan antioksidanlardır.

Çağla bademi tüketirken faydalarından tam olarak yararlanmak ve sağlığa olumsuz hale getirmemek için tuzsuz veya az tuzlu tüketilmesine dikkat edilmelidir.

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