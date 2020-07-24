Bulimia nervoza nedir? Bulimia nervoza hastalığı ile ilgili bilgiler
Bulimia nervoza gündemde yer alıyor. Bulimia nervoza nedir, belirtileri nelerdir soruları yoğun ilgi görüyor. Anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eden bulimia nervoza psikolojik kökenli bir hastalıktır. İşte genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülen hastalık ile ilgili bilgiler...
Bulimia nervoza nedir sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Vatandaşlar bu hastalığın belirtilerini öğrenmek istiyorlar. Türkiye’de yapılan bazı çalışmaların kişilerin yeme bozukluğu olma sıklığını yüzde 3 olarak ortaya koyduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, bu durumun daha çok ergenlik döneminde başladığını duyurdu.
Psikolojik kökenli bir hastalıktır. Anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eder ve daha sonra kilo almayı önlemek için uygunsuz davranışlar gösterir, hasta kusar,laksatif ve diüretik ilaçlar alıp, lavman yaparak yediği yiyecekleri çıkarır. Aç kalırlar, ya da aşırı egzersiz yaparlar. Genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülmektedir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Semptomları ise şu şekildedir;
Kilo oynamaları
Kilo kaybı
Kusma
Yorgunluk
Baş ağrısı
Baygınlık
Belirsiz abdominal ağrı
Düzensiz adet görme
Bu durumla karşılaşan hastaların %70'i iyileşme eğilimindedir. %30 oranında ise tekrarlama durumu bulunmaktadır. Ölümcül etkisi çok düşüktür.
GENÇ KIZLARDA DAHA FAZLA
Türkiye’de yapılan bazı çalışmaların kişilerin yeme bozukluğu olma sıklığını yüzde 3 olarak ortaya koyduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, daha çok ergenlik döneminde başlayan bu durumun genç kızlarda görülme yoğunluğunun genç erkeklere göre 4 katı olarak saptandığını açıkladı.
Dila Özçelik, “Tedavinin en çok ilgi çeken noktasının terapi protokolünün içerdiği insan ilişkileri yöntemlerinin kişilere sağladığı fayda olduğunu düşünüyorum. Kişiler edindikleri etkin iletişim becerileriyle özgüvenlerini yükseltebiliyor, böylece yeme bozukluklarını etkin bir şekilde aşabiliyorlar” şeklinde konuştu.
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