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Sağlık
Haber Giriş: 24.07.2020 - 15:25,Son Güncelleme:

Bulimia nervoza nedir? Bulimia nervoza hastalığı ile ilgili bilgiler

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Bulimia nervoza nedir? Bulimia nervoza hastalığı ile ilgili bilgiler
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Bulimia nervoza gündemde yer alıyor. Bulimia nervoza nedir, belirtileri nelerdir soruları yoğun ilgi görüyor. Anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eden bulimia nervoza psikolojik kökenli bir hastalıktır. İşte genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülen hastalık ile ilgili bilgiler...

Bulimia nervoza nedir sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Vatandaşlar bu hastalığın belirtilerini öğrenmek istiyorlar. Türkiye’de yapılan bazı çalışmaların kişilerin yeme bozukluğu olma sıklığını yüzde 3 olarak ortaya koyduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, bu durumun daha çok ergenlik döneminde başladığını duyurdu.

BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Psikolojik kökenli bir hastalıktır. Anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eder ve daha sonra kilo almayı önlemek için uygunsuz davranışlar gösterir, hasta kusar,laksatif ve diüretik ilaçlar alıp, lavman yaparak yediği yiyecekleri çıkarır. Aç kalırlar, ya da aşırı egzersiz yaparlar. Genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Semptomları ise şu şekildedir;

Kilo oynamaları

Kilo kaybı

Kusma

Yorgunluk

Baş ağrısı

Baygınlık

Belirsiz abdominal ağrı

Düzensiz adet görme

Bu durumla karşılaşan hastaların %70'i iyileşme eğilimindedir. %30 oranında ise tekrarlama durumu bulunmaktadır. Ölümcül etkisi çok düşüktür.

Bulimia nervoza nedir Bulimia nervoza hastalığı ile ilgili bilgiler

GENÇ KIZLARDA DAHA FAZLA

Türkiye’de yapılan bazı çalışmaların kişilerin yeme bozukluğu olma sıklığını yüzde 3 olarak ortaya koyduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, daha çok ergenlik döneminde başlayan bu durumun genç kızlarda görülme yoğunluğunun genç erkeklere göre 4 katı olarak saptandığını açıkladı.

Dila Özçelik, “Tedavinin en çok ilgi çeken noktasının terapi protokolünün içerdiği insan ilişkileri yöntemlerinin kişilere sağladığı fayda olduğunu düşünüyorum. Kişiler edindikleri etkin iletişim becerileriyle özgüvenlerini yükseltebiliyor, böylece yeme bozukluklarını etkin bir şekilde aşabiliyorlar” şeklinde konuştu.

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