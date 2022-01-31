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Bulaşıcı hastalıklar nelerdir ve genel özellikleri nasıldır? Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları

#Sağlık#Bulaşıcı Hastalılkar#Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları
Bulaşıcı hastalıklar nelerdir ve genel özellikleri nasıldır Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları

Bakteri ve parazitlerin doğrudan kana karışmasıyla ortaya çıkan enfeksiyonel rahatsızlıklara bulaşıcı hastalık denir. Bu hastalıkların %80'i insansan insan hava ve doğrudan temas yoluyla bulaşır. Enfeksiyöz adıyla da bilinen bulaşıcı hastalıklar sadece belli bir alanda sınırlı ise epidemi, tüm dünyayı etkisi altına aldıysa pandemi olarak nitelendirilir. Bulaşıcı hastalıklar nelerdir ve genel özellikleri nasıldır? Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Orta Çağ'da sadece çeşitli Avrupa ülkelerinde görülen veba salgını epidemiye örnek olarak gösterilebilir. Yaklaşık 2 yıl önce ortaya çıkan Covid 19 salgını ise kısa sürede tüm dünyaya yayıldığı için pandemi olarak nitelendirilir.

 Bulaşıcı Hastalıkla Nelerdir?

 Çocuklarda görülen başlıca bulaşıcı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir: 1- Kızamık 2- Kaba Kulak 3- Su Çiçeği 4- Kabakulak 5- Kızıl. Bazı çocukların bağışıklık sistemi bu hastalıklardan birine ya da birkaçına karşı direnç gösterdiği için söz konusu hastalıklar çocuklukta değil yetişkinlikte geçirilebilir.

 Diğer bulaşıcı hastalıklar ise şunlardır.

 1- Grip

 2- Tetanos

 3- Hepatit

 4- Kolera

 5- Sıtma

 Bulaşıcı Hastalıkların Genel Özellikleri Nasıldır?

 1- 60 yaş üstü kişilerde ve çocuklarda görülme oranı, diğer kişilere oranla 4 kat daha fazladır.

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 2- Yetersiz beslenen ve uyku düzeni olmayan kişiler de risk grubunda yer alır. Bunun en büyük nedeni bu kişilerin bağışıklık sistemlerinin zayıf olmasıdır.

 3- Bulaşıcı hastalıkların %90'ı bakteri ve parazitlerden bulaşır. Tinea Pedis ve Tinea Capitis gibi hastalıkların bulaşma nedeni ise mantarlardır.

 4- En sık görülen belirtilerin başında halsizlik ve ateş gelir. Bunun nedeni enfeksiyonların vücut direncini düşürmesidir. Bunun dışında öksürük, iştahsızlık ve eklem ağrıları da yaygın görülen semptomlar arasında yer alır.

 5- Bulaşıcı hastalıklar enfeksiyon kaynaklı olduğu için hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanılır. Bunun dışında mevcut semptomlara göre kullanılan ilaçlar şunlardır: 1- Ateş düşürücü ilaçlar 2- Öksürük şurupları 3- Ağrı kesiciler.

 Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları

 1- Maske takmak:

 Bulaşıcı hastalıklara karşı korunmanın en etkili ve pratik yollarından biri maske takmaktır. Maskelerin değiştirilme sıklığı ve doğru kullanımı da son derece kritik bir öneme sahiptir. Uzmanlara göre maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli. Aynı maskeyi yıkayarak tekrar takmak sık yapılan yanlışlar arasında yer alıyor. Bunun dışında maske ile sadece ağız değil burun da kapatılmalıdır. Çünkü havadaki bakterilerin üst solunum yolu ile bulaşma riski de yüksektir.

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 2- Kişisel Temizlik:

 Dışarıdan eve geldikten sonra eller mutlaka sabun ile yıkanmalı. Dışarıda giyilen kıyafetler eve gelir gelmez değiştirilmeli. Gün içerisinde eller sık sık kolonya ve ıslak mendil ile silinmeli.

 3- Gıda Temizliği:

 Kişisel temizlik kadar gıda temizliği de özen gösterilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor. Özellikle marketlerde ve pazarlarda açıkta satılan sebze ve meyveler suyun içinde en az 5- 6 dakika kadar bekletilmeli.

 Meyve ve sebzeleri sirke ile yıkamak, gıdaların tadını bozacağı için beslenme uzmanları tarafından önerilmemektedir.

 4- Mendil ve Eldiven Kullanmak:

 Hem kendi sağlığımızı hem de başkalarının sağlığını riske atmamak için öksürürken ve hapşururken mutlaka mendil kullanmalıyız. ATM ve mağaza reyonları gibi gün içerisinde yüzlerce kişinin temas ettiği yerlerde eldiven kullanmalı, eldivenler de tıpkı maskeler gibi eve gelir gelmez atılmalıdır.

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 5- Antibakteriyel Kullanmak:

 Başta bankalar, mağazalar ve marketler olmak üzere kamuya açık yerlerin girişinde antibakteryel ürünler kullanılmaktadır. Bu yerlere girip çıkarken mutlaka bu ürünler kullanılmalı, çantamızda da mutlaka antibakteriyel sprey ya da kolonya taşımalıyız.

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#Sağlık#Bulaşıcı Hastalılkar#Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları

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