Boyun Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Boyun Ağrısına Hangi Bölüm Bakar

Zaman içerisinde kronik bir rahatsızlık haline gelen boyun ağrısı, pek çok sebepten dolayı ortaya çıkabiliyor. Fıtık kaynaklı yaşanabilen durum, günlük yaşam alışkanlıklarından kaynaklı olarak da meydana gelebilmektedir. Genetik faktörler ve yaşlılık da yine boyun ağrılarına sebebiyet verebiliyor.

Boyun Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Boyun ağrıları zaman içerisinde yaşam kalitesini düşürür. Hatta hayatı çekilmez bir noktaya dahi getirebilmektedir. Boyun bölgesinde hareket kısıtlaması yaratır ve zamanla oldukça acı verebilir. Sağa sola ve öne arkaya çevirme konusunda rahatsızlık yaratan bu sorun adına, mutlaka ilgili bölüme başvurulmalı ve tedavi edilmelidir.

Boyun ağrısı adına hastanelerin ortopedi bölümüne gidilmesi gerekiyor. Aynı zamanda fizik tedavi polikliniklerine de başvurulabilir. İlgili doktor gereken tetkik ve tedavi üzerinden bu ağrıların yaşam kalitesini düşürmesine engel olur.

Boyun Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Boyun ağrıları yaygın olarak görülen sorunlar arasında yer almaktadır. Genelde birkaç gün istirahat, gerekli bazı egzersizler bu ağrıların dinmesine olanak verebilir. Ancak daha ciddi ve karmaşık ağrılar ile sağlık problemleri ortaya çıkıyorsa, mutlaka bir sağlık uzmanının yardım etmesi ve gerekli tedaviyi ele alması gerekmektedir.

Her biri için uygun olmasa dahi ağrılar geçmedi zaman güçlü ağrı kesiciler doktor kontrolü altında reçete ile verilebilmektedir. Bu hastalıkları önlemek için ise mutlaka gün içerisinde uzun süre hareketsiz kalınmamalıdır. Egzersiz yapılmalı ve aynı pozisyonda çok uzun durulmamalıdır.