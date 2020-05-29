Bölgesel zayıflamada en etkin yöntemler...Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı

Sizden vazgeçmeyen yağlardan siz vazgeçin



Bölgesel yağlanma yapısal bir sorun. Bu sorunun kalıcı olmasında hormonlar, hareketsizlik, düzensiz beslenme rol oynar.

Erkeklerde karın ve karın yanlarında, bel bölgesinde ortaya çıkan yağlanma, kadınlarda daha çok yine karın, kalça ve basen, diz iç bölgesi, sutyen altı ve kollar, bacak iç yüzlerinde oluşur.

Diyet ve egzersize rağmen bu yağlar sizden vazgeçmezler. İşte bu yağlardan çeşitli yöntemlerle siz vazgeçebilirsiniz.

Öncelikle hangi bölgesel zayıflama metodunun hastaya uygun olduğu uzman doktorlar tarafından detaylı bir dermatolojik muayene yapılarak karar verilmeli.

◊ Birden fazla metodun bir arada kullanıldığı durumda tedavi başarısı daha da artacaktır.

◊ Hastalara işlemden 1 hafta önceden başlamak üzere yağdan fakir diyet yapmaları, en az 2-2,5 litre kadar günlük su tüketmeleri ve mümkünse sporla desteklemeleri önerilir.

◊ Her tür bölgesel zayıflama işlemi sonrasında hasarlanmış yağ hücrelerinin atılımını kolaylaştırmak için lenf drenaj yöntemlerinden biri mutlaka uygulanmalıdır.

◊ Hastanın vücut kitle indeksine göre kilo fazlası varsa diyetisyen yardımı ile kilolarının azaltılması ve sonrasında bölgesel zayıflama işlemlerinin yapılması tedavi başarısını elbette arttıracaktır.



Dermatolog Dr. Neslihan Dolar

Bölgesel incelme

Bölgesel zayıflama metotları son yıllarda giderek artmaktadır. Temelde 2 ayrı grupta toplanırlar:

Cerrahi metotlar: Liposuction gibi amliyetla anestezi altında çeşitli yöntemlere yağların uzaklaştırılmasıdır

Cerrahi olmayan metotlar:

Sıcak lazer lipoliz, soğuk lipoliz, ultrason sistemleri ile kavitasyon, radyofrekans, lenf drenajı gibi uygulamalarla yağı parçalayarak uzaklaştırma yöntemleridir.

Sıcak lazer lipoliz

Sıcak lazer lipoliz ameliyatsız 25 dakikalık tek bir seansla yağ eritme yöntemidir.

Yağ dokusunu hedef alan bu lazer sistemi özel lazer enerjisi kullanarak yağ hücrelerinin kontrollü ısıtılıp tahrip edilmesi esasıyla çalışır.

Bu enerji dokuya zarar vermeden sadece yağ dokuya etki eder ve hedeflenen yağ dokusunda moleküler düzeyde hareket yaratır ve ardından 42-47 derecelik bir ısı oluşturur.

Yüksek ısıya dayanamayan yağ hücreleri kademeli olarak parçalanır ve 2-3 ay içinde vücuttan tamamen atılır.

Sistem ilk iki haftada etkisini göstermekle beraber yağların kalıcı olarak vücuttan atılması 6 ila 12 hafta sürebilir.

Kaç seans uygulanmalıdır

Yağ doku miktarı fazla değilse genelde 1 seans yeterlidir. Ancak daha fazla olanlarda 4-6 hafta arayla 3 seansa olabilir. Sıcak lazer lipoliz uygulamasından sonraki dönemde eriyen yağ dokusunun lenfatik atılımının hızlandırılması amacıyla günde en az 2 litre su içilmesi gerekir.

Bölgelere uygulanacak masajlar da eriyen yağ hücrelerinin dolaşıma atılmasına yardımcı olacaktır.

Uygulamadan hemen sonra kişi günlük yaşantısına devam eder. 1 gün kadar devam eden hafif bir şişlik, kızarıklık ve hassasiyet dışında kişiye rahatsızlık vermez.

Herhangi bir yan etkisi olmayan bu yöntemle yağ hücreleri kalıcı olarak vücuttan uzaklaştırılır.

Kimlere uygulanabilir

İdeal kilosuna inmiş ancak bölgesel yağlarından kurtulamamış cerrahi istemeyen her hastaya uygulanabilen bu teknoloji, bir zayıflama sistemi olmayıp bölgesel incelme ve sıkılaşma yöntemidir.

Oldukça güvenli olan bu yöntemde yapılan klinik çalışmalarda hipertermik sıcak lazer teknolojisinin tek bir seansta yüzde 10 ile 24 arasında yağ dokusunu azalttığı saptanmış ve literatürde yayınlanmıştır.

Klinik çalışmalar tek seansta uygulama yapılan bölgede 3-4 cm incelmenin olduğunu gösterse de sonuçlar hastadan hastaya kişisel farlılıklar göstermektedir.

Sıcak lipoliz bir zayıflama değil vücut şekillendirme yöntemidir.

Tıpkı bir heykeltıraş gibi vücuttaki orantıyı bozan bölgesel yağ fazlalıklarından vücudu arındırma yöntemidir.





