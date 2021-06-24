Boğaz Reflüsüne Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer? Boğaz Reflüsü Nedenleri Ve Tedavisi

Boğaz reflüsü, mide reflüsüyle karıştırılabilir. Belirtilerinin gizli olmasından dolayı sessiz reflü olarak tanımlanır. Belirtileri görüldükten sonra uzmana danışmak önemlidir.

Boğaz Reflüsü Nedir?

Mide, yiyecekleri parçalamak için asit üreterek parçalama işlemi gerçekleştirir. Bu asit mideden yukarı çıkmaya başladığında reflü oluşmaya başlar. Boğaz reflüsü, mide asidinin yemek borusunu aşıp, boğaz bölümüne kadar ulaşması anlamına gelir. Tahriş gırtlak ve boğazda ağrı yaşanması en önemli belirtileri arasında yer alır. Stres. sigara kullanımı, aşırı kilo ve sıkan giysiler giymek boğaz reflüsünün nedenleri arasında yer alan faktörlerdir.

Boğaz Reflüsüne Ne İyi Gelir?

Boğaz reflüsünün tedavisinin uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Rahatsızlığa nelerin iyi geleceğini teşhisi koyan uzman doktor karar verebilir. Boğaz reflüsü sorunu bazı müdahalelerle daha aza indirilebilir.

Asit oranı düşük olan diyet boğaz reflüsü için faydalı olabilir. Muz, kereviz ve yeşil yapraklı sebzeler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Gazlı ve kafein içeren içeceklerden uzak durulması gerekir.

İdeal kiloyu koruyabilmek boğaz reflüsüne iyi gelir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişi aşırı kiloluysa kilo vermeye çalışabilir. Kilo verdikçe boğaz reflüsü rahatsızlığının belirtileri azalma gösterir.

Sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir. Sabah, öğlen ve akşam öğünlerinde meyve ve sebze ağırlıklı yiyecekler tüketilmelidir.

Boğaz Reflüsü Nasıl Geçer?

Boğaz reflüsünü geçirmek için uzmanlardan yardım almak gerekir. Bunun yanında yaşam tarzında yapılacak değişiklikler boğaz reflüsünü azaltmaya yardımcı olabilir. Sigara ve alkol gibi vücuda zarar veren alışkanlıklar terk edilmelidir. Hızlı yiyeceklerin tüketimine ara verilmeli, yemek yerken acele edilmemelidir. Mide sağlığı için kötü olan durumlardan kaçınılmalı, yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Verilen ilaç tedavisi ve beslenme programına uyulması halinde boğaz reflüsü problemi çözülebilir.

Boğaz Reflüsü Nedenleri

Yemek borusu iki taraflıdır ve her iki uç kısımda kas halkası bulunur. Bu kas halkalarının görevi midede bulunan içerikleri midede tutmaktır. Fakat boğaz reflüsü olan kişilerde bu kaslar doğru şekilde çalışmazlar. Mide asidi boğaz bölümüne ve korunaklı olmayan yerlere ulaşır.

Boğaz reflüsünün bebeklerde görülme olasılığını daha fazla olması, kas halkalarının gelişmemiş olmasıdır. Yemek borusunun daha kısa olması ve bebeklerin sürekli yatar durumda olmaları, daha sık görülmenin nedenleri arasında yer alır.

Boğaz Reflüsü Tedavisi

Boğaz reflüsünün bebekler ve çocuklar ile yetişkinlerde tedavileri birbirlerinden farklı ilerler.

Bebekleri mümkün olabildiğince küçük lokmalarla beslemek gerekir.

Beslenme sonrasında bebeğin 30 dakika kadar dik pozisyonda tutulması gerekir.

Doktor çocuklar için uygun gördüğü takdirde proton inhibitörleri ilaçlarını tavsiye edebilir. Bu ilaçları doğru ve damlı kullanılması gerekir.

Çocuklarda veya bebeklerde tüm yollar denenmesine rağmen yanıt alınmıyorsa, uzman doktorun uygun görmesi halinde ameliyata karar verilebilir.

Yetişkin bireylerde kullanılan ilaçlar boğaz reflü sorununu önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.

Mide asidi azaltıcı ilaçların yanı sıra bağırsak hareketlerini artıran ilaçların kullanımı yetişkinlerde boğaz reflü problemini azaltır.

Uzmanlar yetişkin bireylerin yaşam koşullarını değiştirmeleri gerektiğini belirtirler. Fazla kilolardan kurtulmak, sigara ve alkolden uzak durmak gerekir. Nane şekeri, çikolatai kahve ve kafein içeren içeceklerden mutlaka uzak durulmalıdır. Yemek yedikten sonra en az 3 saat sonra uyumalı, yatak baş kısmı yükseltilmelidir. Asitleri nötr duruma getirmek için sakız çiğnenmesi tavsiye edilir. Bunlar denenip işe yaramadığı görülürse uzmanlara tekrar başvurulmalıdır.

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