Boğaz iltihabına ne iyi gelir? Boğaz iltihabı nasıl geçer? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile birlikte boğaz iltihabı görülmektedir. Enfeksiyonun boğaz bölgesinde yayılmasıyla oluşur. Çocukların metabolizmaları çok daha güçsüz olduğu için yetişkinlere oranla görülme sıklığı daha fazladır. Kış aylarında ve mevsim geçişlerinde boğaz enfeksiyonu çok daha yükse oranlarda görülmektedir. Birçok farklı hastalık enfeksiyona neden olabilirken, boğaz iltihabı da birçok farklı hastalığın ön habercisi olabilir.

Boğaz iltihabına ne iyi gelir?

1- Demlenmiş bitki çayları: Hazır paketler yerine demlenmiş bitki çayları, bu türdeki hastalıkların çok daha çabuk sürede iyileşme sürecine girmelerine zemin hazırlıyor. Papatya, kuşburnu, ada çayı ve yeşil çay gibi bitki çayları sabah ve akşam olmak üzere iki kere içilebilir.

2- Pastil kullanmak: Eczanelerden temin edilen pastil, boğazı yumuşatır ve yutkunma güçlüğünü ortadan kaldırır. Böylece hastalar konuşurken ve yemek yerken çok daha az zorluk yaşarlar.

3- Gargara: Tuzlu su ya da ada çayı ile gargara yapmak boğaz ağrılarını büyük oranda düşürüyor. Buruna çekilen sıcak su buharları da kişilerin çok daha sağlıklı hissetmelerini sağlıyor.

Boğaz iltihabı nasıl geçer?

Bol bol istirahat: Doktorların da sık sık önerdiği gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yol açtığı halsizliği dindirmek için bol bol istirahat edilmelidir. Kişiler kendilerini yoracak işlerden kaçınmalı, kendisini sürekli sıcak tutmalıdır.

2- Sıcak duş almak: Hastalık boyunca sıcak duş almak, kişinin çok daha çabuk toparlamasına vesile olur. Duştan sonra saçların iyice kurulandığından emin olunmalıdır.

3- Su içmek: Enfeksiyon, gece uykularında sık sık terlemeye yol açar. Bu nedenle vücudun kaybettiği su karşılanmalıdır. Su ihtiyacı kola, kahve ve çay gibi yüksek oranda asit, kafein ve tein içeren içeceklerden alınmamalıdır. Suyun ılık ya da soğuk olmasına özen gösterilmelidir. Sanılanın aksine sıcak su boğaz tahribatına iyi gelmez.

Boğaz İltihabı Belirtileri Neler?

1-Öksürük: Enfeksiyon kendisini büyük oranda öksürük ile gösterir. Şiddetli öksürükler günün her saatinde kısa süreli nöbetlere yol açabilir. Özellikle ilerlemiş enfeksiyon vakalarında kişi, öksürük sebebiyle uykusundan uyanabilir. Öksürük şurubu ve bitki çayları öksürüklerin kesilmesinde kullanılabilir.

2- Bademciklerin şişmesi: Özellikle sonbahar ve kış aylarında bademciklerin şişmesi, enfeksiyon olduğuna işarettir. Bazı hassas bünyeli bireylerin mevsim geçişlerinde de bademciklerinin şiştiği görülmektedir. Boyun bölgesini koruyan kıyafetler ve aksesuarlar giyilmelidir. Bu dönemde yüksek ses konuşmak, aşırı sıcak ve soğuk içecekler tüketmek hastalığın daha fazla ilerlemesine neden olur.

3- Kulak ağrısı: Şiddetli geçen grip ve sinüzit gibi hastalıklarda ağrılar sadece boğaz ve baş bölgesinde kalmaz. Kulaklara ve boyun bölgesine de sirayet edebilir.

Çocuklarda Boğaz İltihabı

Çocukların boğaz iltihabına yakalanma riski her zaman daha yüksektir. Yapıları gereği zayıf olan çocuklar boğaz enfeksiyonu şikayeti ile birlikte yatağa düşebilir. İyileşme süreçleri de yetişkinlere oranla iki kat daha fazladır. Terli terli soğuk su içmek ve mevsimine göre giyinmemek tetikleyici faktörler arasında gösteriliyor. Mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler de çocuklarda sıklıkla görülmektedir.

Boğaz İltihabı Neden Olur? Bulaşıcı hastalıklar: Kışın ortaya çıkan, hapşırık, solunum ve temas ile geçen viral hastalıklar, boğaz iltihabının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Hasta olan kişilerle yakın temas kuran kişiler aynı virüsün etkisinde kalarak üst solunum yolu enfeksiyonu olabilir.

2- Mevsime uygun giyinmemek: Eldiven, atkı ve bere gibi kış aksesuarlarının ihmal edilmesi, hastalığa davet çıkaran bir diğer etkendir. Yağışlı havalarda saçların ıslanması ve uzun süre ıslak kalması enfeksiyon oluşmasına ve çok kısa bir süre içerisinde yayılmasına neden olmaktadır.