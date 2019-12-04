Boğaz Gıcıklanması Neden Olur? Boğaz Gıcıklanmasına Ne İyi Gelir? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Başta mevsim geçişleri olmak üzere birçok iklim şartının neden olduğu boğaz gıcıklanması her yaşta insanda görülebilir. Kadınlarda görülme ihtimali erkeklere oranla üç kat fazladır. Yetersiz beslenen ve bağışıklık sistemi güçlenmemiş çocuklarda da özellikle kış ve sonbahar mevsimlerinde görülebilir. Birçok gıda boğaz gıcıklanmasına iyi gelmektedir. Bununla birlikte bazı hastalıkların ön habercisi olduğu için uzun süren boğaz şikayetlerinde bir uzmana görünmesi gerekebilir.



Boğaz Gıcıklanmasına Neden Olan Etkenler



1- Kış hastalıkları: Başta grip ve nezle olmak üzere kışın görülen hastalıklar direkt ya da dolaylı olarak boğaz bölgesini etkiler. Bademciklerin şişmesi ile birlikte boğazın genelince gıcıklanmaya meydana gelebilir. Aynı zamanda yılın her mevsimi görülebilen sinüzit de boğazı olumsuz etkileyen bir diğer faktördür.



2- Terli terli soğuk su içmek: Terli terli içilen soğuk sular, birçok açıdan risk teşkil etmektedir. Boğazların şişmesi ve gıcıklanması terli terli su içme alışkanlığı bulunan kişilerde çok daha fazla görülür. Önce terin kuruması beklenmeli, daha sonrasında su tüketilmelidir.



3- Yüksek sesle konuşmak: Yüksek sesle konuşmak ve bağırmak boğaz bölgesinde tahribata yol açar. Yutkunmada güçlük, boğaz batması ve gıcıklanması gibi sonuçlar yüksek sesle konuşmanın sonuçlarıdır.



Farenjit Hastalığının Boğaz Gıcıklanmasına Etkileri Nelerdir?



Hem ağız hem de burun bölgesinde enfeksiyonun artması ile birlikte farenjit hastalığı ortaya çıkar. Özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan bu rahatsızlığın birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtilerden bazıları da boğaz ve bademcik bölgesinde ortaya çıkar. Kişi yutkunmakta ve yemek yemekte güçlük çeker. Gıcık oluşumu ise hastadan hastaya farklılık gösterecek düzeydedir.



Boğaz Gıcıklanmasına İyi Gelen Besinler



1- Bal: Bal, birçok sağlık probleminin önüne geçen ve iyileşme süreçlerini hızlandıran son derece yararlı bir besindir. Özellikle organik ballar sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere tüketildiği takdirde boğaz gıcıklanmasının olası sonuçları tamamen ortadan kalkmaktadır. Petek balı da iyi gelen bir diğer bal çeşididir.



2- Süt: Özellikle kaynatılarak ya da ılık bir şekilde tüketilen sütler boğaz bölgesindeki tüm hastalıkların giderilmesine yardımcı oluyor. Çocuklarda görülen rahatsızlıklarda sütün içerisine ek olarak bal katılabilir.



3- Nane şekeri: Hasta olan kişiler gün içerisinde nane şekeri emebilir. Pastil etkisi uyandıran nane şekerleri boğaz bölgesindeki yanmaları da en aza indirgeyerek gıcıklanmaların önüne geçer



4- Zencefil - bal karışımı: Evde pratik bir şekilde hazırlanabilecek bir diğer karışım ise zencefil ve bal karışımıdır. Zencefil tek başına da tüketilebilir. Ancak tadını ağır ve acı bulanlar için bal ile karıştırmak mümkündür. Günde üç kere birer tatlı kaşığı yenilen zencefil- bal karışımları boğaz gıcıklanmalarının çok daha kısa sürede geçmesini sağlıyor.



Boğaz Gıcıklanmasına İyi Gelen Bitki Çayları



1- Adaçayı: Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına yakalanan kişilerin çok daha hızlı sürede toparlanmalarını sağlayan ada çayı aynı zamanda boğazda meydana gelen gıcıklanmaları da tamamen ortadan kaldırıyor. Demlenerek hazırlandığı takdirde çok daha şifalı olan bir bitki çayıdır.



2- Ihlamur: Limon, elma kabuğu ve tarçın gibi takviye gıdalarla hazırlanabilen ıhlamur, boğaz gıcıklanmasına iyi gelen bir diğer bitki çayıdır. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere tüketilebilir.



Boğaz Gıcıklanmasından Korunma Yöntemleri Nelerdir?



1- Mevsime uygun giyinmek: Özellikle yağışlı ve rüzgarlı havalarda boyun bölgesini koruyan giysiler tercih edilmelidir. Atkı ve şal gibi aksesuarlar da koruyucu olarak takılabilir.



2- Sigara ve alkol tüketimine son vermek: Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar boğaz bölgesinde tahribata ve gıcıklanmaya yol açmaktadır. Bu alışkanlıklara son vermek birçok organı koruyacağı gibi boğaz bölgesini de tehlikelerden korur.