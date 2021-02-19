Böcek Isırığı Nasıl Olur Ve Nasıl Anlaşılır? Böcek Isırığı Nasıl Geçer Ve Ne İyi Gelir?

Sivrisinek, kene, karınca, örümcek, pire ve daha aklınıza gelebilecek pek çok böcek türünün ısırığı tehlikeli sonuçlar doğurabilir.



Böcek Isırığı Nasıl Olur?



Özellikle sıcak havalarda böceklerin geneli gün yüzüne çıkar. Böceklerin pek çoğu kanla beslenir ve insan vücudu bunun için elverişlidir. Böcek ısırdığında genel olarak vücutta küçük bir alanda kızarıklık ve kaşıntı hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Böcek ısırığı hafife alınacak bir şey değildir ve bazen tehlikeli durumlara da sebebiyet verebilir.



Böcek Isırığı Nasıl Anlaşılır?



Genel olarak böceklerin ısırdığı alanda ufak bir şişlik, su toplamışçasına bir görüntü ve bu görüntünün etrafı kızarıktır. Can sıkıcı bir kaşıntı da bunları takip eder. Diğer yandan dünya üzerinde yaşayan pek çok böcek türü vardır. Bu da hangi böceğin ısırdığına göre farklı sonuçlar ve belirtiler göstermektedir.



En çok görülen vakalar kene, arı ve tahtakurusu ile hastaneye başvuru yapar. Diğer yandan nadir olsa da akrep sokması, çok ciddi problemlere yol açacaktır. Kan emici böceklerin dışında pek çok böcek türü yalnız kendilerini savunma amacıyla ısırır.



Böcek Isırığının Belirtileri Nelerdir?



Böcek ısırığının belirtileri ısıran böceğin türüne göre değişmektedir. Fakat genel olarak görülen belirtiler;

Kaşıntı,

Acı ya da ağrı,

Kızarıklık,

Şişkinliktir.



Böceklerin türlerine göre belirtiler ise;

Pirenin ısırığı çizgiler ve kümeler halinde görülmektedir. Isırdığı alanda şişme, kaşıntı ve kızarıklık görülür.

At sineğinde ısırdığında, ısırdığı alanda büyük bir acı hakim olur. Isırılan bölge su toplar ve şişer.

Tahtakurusu ısırdığında ise alanda çok acı olmayabilir. Fakat bir süre sonra acı, şişkinlik ve kaşıntı yaratabilir.

Kene ısırığı da ilk başta belli olmaz. Daha sonra şişkinlik, kızarma, morarma ve kaşıntı görülür. Borrelia adında enfeksiyon taşıyan keneler herhangi bir yerinizi ısırdığında mutlaka hastaneye gitmelisiniz.

Akar ısırdığında ciltte çok fazla kaşıntı meydana gelir.

Örümcek sokması ise, ağrı yaratabilir. Kızarıklık ve şişkinliğin yanı sıra bulantı, kusma, terleme, baş dönmesi gibi belirtilerin görülmesi de muhtemeldir.

Eşek arısı soktuğunda ise acı çok fazla olur. Isırdığı alan saniyeler içerisinde şişer ve kızarır.

Akrep ise zehirli bir böcektir ve ısırdığında mutlaka doktora gidilmesi gerekmektedir. Bölgece kızarıklık, şişkinlik, ağrı, yanma ve uyuşukluk meydana gelir.

Böcek Sokmadı Durumunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?



Böceklerin farklı türlerde olduğunu unutmayın. Bu yüzden herhangi bir ısırıkla karşılaştığınızda ilk olarak nerede bulunduğunuzu anımsayın. Genellikle ormanda bulunduysanız sizi ısıran böcek kene, sivrisinek ya da karıncadır. Özellikle bir sokak hayvanını sevdiyseniz sizi ısıran böcek muhtemelen piredir. Fakat merak etmeyin hayvanlardaki pireler insanlara bulaşmazlar. Muhtemelen sadece ısırıp gitmiştir.



Öncelikle sizi hangi böceğin ısırabileceğini tespit etmelisiniz. Eğer bundan emin değilseniz mutlaka doktora gidin. Yine de tedaviyi doğru uygulamak açısından anımsamaya çalışmanız önemlidir. Kaşıntı ne zaman başladı ya da ne zaman ısırıldığınızı fark ettiniz, o süre içerisinde neredeydiniz gibi soruları kendinize sorun.



Böcek Sokması Tedavisi Nasıl Yapılır, Ne iyi Gelir?



Öncelikle enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla, ısırılan bölgeyi sabunlu su ile yıkayın. Böceğin ısırdığı alanı kaşımayın, çizmeyin ya da sıkmayın. Eczanelerde satılan kremlerden her zaman yanınızda bulundurun. Şişen bölgeye soğuk kompres uygulayın. Eğer ısıran böcek zehirli ise, o halde ısırılan bölgenin kan akışını kesmek amacıyla yukarı doğru tutun ya da bölgenin yukarısındaki bir bölgeyi biraz sıkarak sarın. Daha sonra hemen en yakın hastaneye gidin ya da 112’yi arayın.