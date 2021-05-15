Böcek Alerjisi Nedir, Neden Olur Ve Nasıl Geçer? Böcek Alerjisi Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan böceklerin insanları sokmalarıyla oluşan birçok rahatsızlıktan biride böcek alerjisi olmaktadır. Böcek alerjisi böceğin zehir oranına göre değişiklik gösterdiği gibi kişinin alerjik bünyesiyle de alakalı bir durum olmaktadır.

Böcek Alerjisi Nedir?

Böcek alerjisi etrafta var olan herhangi bir böcek ile temas halinde olmak böcek tarafından sokulmak veya böceğin sadece varlığı dahi böcek alerjisine neden olmaktadır. Böcek alerjisi ateş ve kızarıklık ile baş gösterdiği bazı rahatsızlıkları da tetikleyerek kişiyi hayati tehlikeye sokabilmektedir. Böcek alerjisi böcek sokmalarında ortaya çıkan hızlı şekilde gelişen belirtilerin kişi için tehlike arz etmesidir.

Böcek Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Böcek alerjisi böcek ısırmalarından da kaynaklandığı gibi böceğin yaşama alanlarındaki varlığından da oluşabilmektedir. Böcek sokmalarında insanın ısırılan bölgede kızarıklık ve şişkinlik oluşması daha sonra kaşıntı oluşması normal bir durumdur. Bu tür böcek sokmalarında kişi kısa zamanda iyileşebilmektedir.

​​​​​​​Böcek alerjisinde ise böceğin özelliğine göre astım rahatsızlığını tetikleyerek kişinin solunum yolları rahatsızlıkları olmasına neden olmaktadır. Bazı böcek alerjileri de kişinin kronik veya normal rahatsızlığını tetikleyerek hayatını tehdit edebilmektedir. Böcek alerjisinin hayatı tehlike oluşturmasına anafilaksi denilmektedir.

Böcek Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Böcek Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

Böcek alerjisi oluştuğunda kişide var olan belirtiler alerji yada normal semptom olup olmadığını belirlemektedir. Kişide böcek veya haşere tarafından ısırılan bölgede kızarıklık ve şişlik oluşabilmektedir. Bu normal bir durum olmaktadır. Böcek alerjisinde ise ağızda veya dilde şişlik, deri döküntüsü, kızarıklık, nefes darlığı, nefes alma bozuklukları, ani bayılma, kusma, şişlik, baş dönmesi gibi belirtiler böcek sokmasının hemen ardından gözlenebilmektedir. Böcek alerjisinde en önemli hayati tehlikeye neden olan durum hastanın nefes almasını tıkayan şişlik veya solunum engelleri olmaktadır.

Böcek Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Böcek alerjisi olan kişilerde birçok belirti aniden gözlenebilmektedir. Özellikle solunum engelleri ile karşılaşıldığında oksijen maskesi kullara nefes alınması sağlanmaktadır. Doktora yönlendirilerek en kısa zamanda tedavi başlatılmalıdır. Böcek alerjisi olan kişiler çevrede daha dikkatli dolaşmalı böcekleri çekecek koku ve renklerden uzak kalmalıdır.

Dışarıda piknik veya bahçeler de gıda tüketmemeye etrafta uçan böcekler var ise onların dikkatlerini çekecek hareketler yapmadan daha yavaş hareketler etmeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Böcek alerjisi olan kişiler böceklerin yuva ve bulunduğu alanlardan uzak kalmalıdır. Böcek ısırıklarını önlemek için ilaçlar ve uzaklaştırıcılar kullanmak faydalı olmaktadır.

Böcek alerjisi olan kişiler için en kesin çözüm ise böcek alerjisi olup olmadıklarını öğrenerek buna uygun ilaçlar kullanarak alerji belirtilerini yok etmeleridir. Böcek alerjisinde test yapılarak hangi maddelerden kaynaklandığı belirlenmektedir.

Böcek Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgiler

Böcek alerjisi tedavisinde hasta aniden belirtiler göstermeye başladığında en kısa zamanda sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Hastanın nefes alması sağlanarak oksijen veya diğer yollarla solunumu sağlanmalıdır. Hastanın kan basıncı düzenlenmelidir. Hasta en hızlı şekilde tedavi edilerek alerjiye neden olan böcek sokması için testleri yapılarak gerekli ilaçlar sağlanmalıdır.

Böcek alerjisi oluşan kişiler için uygulanan alerji testlerinden sonra alerji engelleme ilaçları ve iğneleri bulundurulmalıdır. Böcek alerjisinde en kısa çözüm böceklerden mümkün olduğunca uzak kalmak ve alerji testi ile belirlenen ilaçları kullanarak sağlığı tehlike altına atan belirtileri ortadan kaldırmak gerekmektedir.

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