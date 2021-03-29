Bitter çikolata kaç kalori? Bitter çikolata faydaları

Özellikle kadınların vazgeçilmezi çikolatanın tüketimi regl döneminde daha da artıyor. Diyet yapanların en çok merak ettiği konulardan biri iste çikolatanın kaç kalori olduğu ve diyet listelerine bitter çikolatayı ekleyip ekleyemeyecekleri… İşte, bu sorunun yanıtı ve bitter çikolatanın faydaları...

Bitter Çikolata Kaç Kalori?

Çikolata da bulunan yağlar diğer yağlar gibi kalorili olduğundan, tüketiminde aşırıya kaçılırsa kilo aldırabilir. Sağlıklı olan, en az %60-70 kakao içeren çikolataları tüketmektir. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kadınlar için şekerden alınan enerjinin günlük maksimum 100 kalori, erkekler içinse 150 kalori olması gerekir. Günde 100 gramlık bir bitter çikolata tüketimi, kadınların günlük kalori limitinin %100'ünü, erkeklerde ise 2/3'sini karşılar. Bu nedenle günde 25 gramdan (2,5 kare gibi) fazla çikolata tüketmemek gerekir. 3 günde bir 20 gram kadar bitter çikolata tüketmek ise en idealidir.

Bitter Çikolatanın Besin Değeri

Çikolatanın üretildiği temel madde olan kakaonun içeriğinde bol miktarda mineral (magnezyum, çinko, demir, manganez, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum) ve vitamin (B1, B2, B3, B5, B8 ve E vitaminleri) bulunuyor. Bitter çikolatanın çok güçlü bir antioksidan aktivitesi de var ve bu gücün yaban mersini, açai gibi meyvelerden bile daha fazla olduğu kanıtlanmıştır.

Bitter çikolatalar koyu renklidir ve kakaoya sadece yağ ve de mini minnacık oranda şeker eklenerek üretilir. Açık kahverengi sütlü çikolatalardan temel farkı hiç süt ve şeker içermemeleridir. Genel olarak kakao içeriği yüzde 70 ve daha yüksek olan çikolatalar “bitter” çikolata olarak adlandırılır. Bitter çikolatalar arasında seçim yaparken mümkün olduğu kadar az sayıda katkı maddesi içerenler (süt, şeker) tercih edilmeli, kakao oranı yüksek olanlara öncelik verilmelidir. Kakao tozu ve kakao yağı kabul edilebilir katkılardır.

Bitter Çikolata Faydaları

Öksürüğü keser

Bitter çikolatada bulunan Teobromin molekülünün öksürüğe karşı etkili olduğu, boğazdaki kaşıntıyı ve inatçı öksürüğü engellemesiyle kişiyi öksürük açısından rahatlattığı belirlenmiştir. Öksürüğünüzü kesmek için bitter çikolatanın bir parçası yeterli olacaktır.

Güçlü bir antioksidan

Bitter çikolata, içeriğinde kakao oldukça fazla olduğundan antioksidan etkisini yüksek miktarda gösterecektir. Bu açıdan düzenli olarak tüketilen bitter çikolata, kalp hastalıkları ve kanser gibi rahatsızlıklardan korunmanızı sağlar.

Stresi azaltır

Bitter çikolata, stresinizi yatıştırarak beyninizin dingin olmasını sağlar. Bu nedenle her gün bir parça bitter çikolata yemeniz sinir sisteminiz açısından faydalı olacaktır.

Kolesterolü dengeler

Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan flavonoit maddesi tam bir kolesterol düşmanıdır. Bu madde kolesterol seviyesini koruyarak daha sağlıklı olmanızı sağlamaktadır.

Cilt dostu

Flavonoid bakımından zengin olan bitter çikolata cildi UV ışınlarından koruyabilecek özelliğe sahiptir.

Kan dolaşımını artırır

Kanın pıhtılaşmasını önleyen bitter çikolata, kan dolaşımını arttırmak için birebir olan bir besindir

Göz sağlığında etkili

Yapılan çalışma ve testlere göre beyne giden kan dolaşımını hızlandıran bitter çikolataların, retinaya da fayda sağlayacağı ve bu durumda göz sağlığına da önemli bir ölçüde etki edeceği biliniyor.

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