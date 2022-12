BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

Haberin Devamı

Ian Kerner bir evlilik danışmanı ve aile terapisti. Aynı zamanda CNN için ilişkiler konusunda makaleler yazıyor. Geçtiğimiz hafta 'eşleri ile birlikte olmak istemeyenlerin nedenlerine ve bu konuda uzmanların tavsiyelerine' dair bir yazı kaleme aldı.

Kerner, danışmanları ile yaptığı seanslarda eğer çift terapisi yapılıyorsa erkeklerin cinsel isteksizliğini genelde stres ya da düşük testosterona bağlayabildiklerini ama bireysel olarak görüşüldüğünde genelde farklı bir hikâyeler anlatıldığını söylüyor.

Buna bir örnek veren Kerner, 30'lu yaşlarında bir erkek danışanından evlenmek istediği kadında aradığı özellikleri işaretlemesini istedi. Sadece bir kutu haricindeki tüm kutuların işaretlendiğini gördü. "En iyi arkadaşım", "harika bir anne olacak", "arkadaşlarımız ve ailelerimiz çok iyi anlaşıyor" ve "beni gerçekten seviyor" işaretlenmişti. Boş tek kutu ise cinsel çekimdi.

Haberin Devamı

Cinselliğin, romantik bir ilişkiyi platonik bir ilişkiden gerçekten ayıran tek şey olduğunu, çiftlerin zor zamanlarda bir arada olmalarına yardımcı olan bir tür “ilişki yapıştırıcısı” görevi gördüğünü düşünen Kerner, bu yüzden birçok insanın uzun süreli bir ilişki için eş seçerken seksi değersizleştirmesine oldukça şaşırdığını belirtti.

Kinsey Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Dr. Justin Lehmiller, "Araştırmalar, fiziksel çekiciliğin genellikle insanların romantik bir partnerde arzuladıkları en önemli özellikler arasında yer almasına rağmen, aslında onlar için listenin başında yer almadığını gösteriyor" dedi.

Bir seks terapisti olan Eva Dillon ilişkilerde seksin yerini şu benzetme ile açıklıyor:

"İlişkiyi bir yemeğe benzetirsek cinsellik, tatlı gibi daha önemsiz bir kısım yerine protein gibi onun ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli."

Dillon, bugüne kadarki deneyimlerine göre kadınların çaba harcayarak partnerlerine karşı arzu geliştirmelerinin mümkün olduğunu ancak genellikle bir ilişkinin başlangıcında arzu duymayan erkeğin partnerini ileride de arzulamayacağını düşünüyor.

Seksolog Dr. Yvonne Fulbright ise düşük cinsel çekim düzeylerinin çiftler için her zaman bir sorun olmadığını söylüyor ve ekliyor:

Haberin Devamı

"Bazı insanlar için cinsel çekimin olmaması sadakatsizliğe veya boşanmaya neden olmayabilir. Bu durum yalnızca toplumsal beklentilere uyum sağladığında bir sorun haline gelebilir."

Seks terapisti Dr. Rachel Needle anlık cinsel çekimin önemine çok fazla vurgu yapılmaması gerektiğini savunanlardan. “İlk tanıştığımızda birine fiziksel olarak ilgi duymamız gerektiği gibi bir yanılgıya sahibiz. Bu doğru değil. Birini tanıdıkça ve artan yakınlık ve bağlantı deneyimledikçe çekicilik artabilir."

*****

Cinsel sorunlar kimi zaman ilişkinin en başlarından itibaren yaşanıyor ama genelde rutine binen ilişkilerde zamanla ortaya çıkıyor. Eşini sevdiği halde birlikte olmak istemeyenler kendilerine sormadan edemiyor.

Haberin Devamı

"Neden eşimi sevdiğim halde cinsellik yaşamak istemiyorum?" İşte konuştuğumuz kişlerden aldığımız cevaplar:

‘ALDATMASIN DİYE ZORLA BİRLİKTE OLUYORUM’

Dilek Ş. (37)

Eşimle severek evlendim, evlenmeden önce 3 yıl kadar bir flört dönemimiz oldu. Cinsel hayatımız da oldukça iyiydi ama zamanla herkese olduğu gibi bizde de önemini yitirdi ve sıklığı azalmaya başladı. Bu normal tabii ama bende son birkaç yıldır inanılmaz bir isteksizlik var.

Eşimi seviyorum, ona değer veriyorum ama asla birlikte olmak istemiyorum. Aslında cinselliğe karşı hiç soğuk değilim ama eşimle birlikte olmak istemiyorum. Eskisi gibi çekici gelmiyor, birlikte olsam bile önceden aldığım kadar zevk alamıyorum. Önceden eşime kırılmasın üzülmesin diye bunu söylemiyordum ve rol yapıyordum ama bu zamanla bana zarar vermeye başladı. Çünkü zorla birlikte olmak ve sürekli numara yapmak çok yıpratıcı. Zaten bir müddet sonra rol yapmayı bırakınca bu konuda sorun yaşadığımı anladı ve kendisi konuyu açtı. Onu hala çok sevdiğimi ama uzun zamandır böyle hissettiğimi söyledim. Bir müddet birbirimizden uzak durduk ama böyle evlilik olmaz diye söylenmeye başladı.

Haberin Devamı

Onu seviyorum ve kaybetmek istemiyorum. Beni aldatmasın diye zorla birlikte oluyorum ve yine rol yapıyorum. Deli gibi sevdiğim, bir zamanlar birlikte olmak için can attığım adamın artık bana dokunmasına bile tahammülüm yok ve bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. “Nasıl bu hale geldik? Evliliğin doğasında olan normal bir şey mi? Herkes aynı durumda mı? “Bu şekilde eşimle ne kadar daha evli kalabilirim?” gerçekten bilmiyorum.

‘BENİM İÇİN ÜZERİ ÇİZİLMESİ GEREKEN BİR GÖREV’

Fulya T. (42)

Ben hayatım boyunca çok cinsellik düşkünü bir insan olmadım. Okul arkadaşlarımızla bu konular konuşulduğunda ben hep sessiz kalırdım ve nasıl böyle olabiliyorlar diye onları hep hayretle dinlerdim. Sonra evlendim ve cinsellik yaşamaya başladım. Eşimle kısa bir flört dönemimiz olmuştu ama cinsellik yaşamadık. Yani evlendiğimde cinsellikle tanıştım ve bu tanışıklıktan pek memnun kalmadım. Yani daha ilk günlerden itibaren çok düşkün olmadım. Ben cinselliği hep yapılacaklar listesinde üzeri çizilmesi gereken bir iş ya da bir görevmiş gibi gördüm. Listeden sildikçe yine dönüyor dolaşıyor listeye geri dönüyor ama en azından 3-4 gün idare ediyor. Filmlerde gördüğüm o sahnelere hep iç geçirerek bakıyorum inanın, bunları gerçekten yaşayan var mı yoksa sadece filmlerde mi oluyor?

Haberin Devamı

'BULDUN DA BUNAMA DİYECEKSİNİZ AMA...'

Aytaç M. (38)

Yaklaşık 5 yıllık bir ilişkim var, sevgilimi çok seviyorum ama bazen cinsel birliktelik yaşamak istemiyorum. Aslında tam olarak öyle de değil. Yani bu kadar sık istemiyorum demek daha doğru olur sanırım. Genelde erkekler sürekli cinsellik düşünür diye genel bir düşünce var ama öyle değil. Kadınlar da cinselliğe çok düşkün olabiliyor ve bazen biz erkekler onların temposuna yetişemiyoruz. Bir kadın cinsellik isteyince erkek de bu isteğine cevap veremezse olay bambaşka yerlere geliyor. 'Beni reddediyorsun, beni istemiyorsun, beğenmiyorsun'lu triplerle canından bezdiriliyorsun. Birileri de bizim robot olmadığımızı ne zaman anlayacak acaba? Kısacası biz sevgilimle hep bu yüzden kavga ediyoruz. Ben bir istiyorsam o beş istiyor, artık bende resmen fobi oluştu. Hayatımda başka birisi olsa cinsellik daha mı çekici olur, uzun zamandır birlikte olduğumuz için mi bu haldeyim, ya da ben de bir sorun yok sevgilim mi biraz abartıyor bilemiyorum ama bildiğim tek şey cinsellikten soğuduğum.

'NE YAPAYIM BEN O GÜLÜ?’

Sinem A. (39)

Bence hem evliliklerde hem de uzun vadeli ilişkilerde seks hayatı illaki bir yerlerde sekteye uğruyor ama bu tökezlemeden sonra yola devam etmek yine çiftlerin elinde, zaten toparlanmıyorsa ilişki bir süre daha ite kaka gidiyor ve sonra inceldiği yerden kopuyor.

Cinsellik ilişkilerde çok önemli bir role sahip, ben de bugüne kadar yaşadığım ilişkilerde belki biraz haddinden fazla önem vermiş olabilirim. Yani eğer aramızdaki cinsel çekim biterse diğer her şey ne kadar yolunda olursa olsun o ilişkiyi devam ettiremiyorum.

Benim en son 3 yıllık bir ilişkim vardı, gayet de güzel bir cinsel hayatımız vardı ancak son birkaç ay her şey sıradanlaşmaya başladı. Beni bu sıradanlık çok rahatsız ediyor ve cinsellik yaşamak istemiyorum. Filmi ne kadar seversek sevelim bir insan sonunu bildiğin filmi kaç kez izlemek ister ki… Ben bu konularda rahat da konuşabilen bir insanım, sıkıntımı, isteklerimi rahat dile getiririm ama erkekler konu cinsellik olunca eleştiriyi bir türlü kabullenemiyor.

Cinsel hayatımızın monotonlaştığını, biraz renklenmesi gerektiğini söylediğimde hemen yetersizlik duygusu devreye giriyor. Bir düzeltme çabası yerine atılan tripler, küslükler, yatakları ayırmalar olayı daha da alevlendiriyor. İşte bizim ilişkimiz de maalesef cinsellik yüzünden bitenlerden. Arkadaşlarım bana sen deli misin, gül gibi adamı kaçırdın diyorlar. İyi ama cinsellik yaşamadan bir ilişki nasıl yürüyebilir ki? Ne yapayım ben o gülü?

Seks terapilerinin öncülerinden sayılan Keith Hawton cinsel sorunların %50’sinin evlilikle ilgili genel sorunlardan (iletişim sorunu, gücenme, aldatma vs), evlilik sorunlarının da %50’sinin cinsel sorunlardan kaynaklandığını söylüyor. Yapılan birçok araştırma düşünülenden daha çok evliliğin cinsel sorunlar nedeniyle sonlandığını ya da kötü gittiğini gösteriyor.

'İSTEĞİ AZALSIN DİYE DEPRESYON İLACINI ELLERİMLE VERİYORUM'

Seda N. (36)

Eşimle yaşadığımız en büyük sorunlardan biri cinsellik, hatta tek sorunumuz diyebilirim. Çünkü birbirimizin temposuna ayak uyduramıyoruz. 9 yıllık evliyiz ve eşim hep cinselliğe aşırı düşkündü. Ben de orta halliyim diyebilirim ama eşime göre ben cinselliğe hiç düşkün değilim, hatta isteksizim. Eşim onu istememe, arzulamama hiç fırsat vermiyor çünkü sürekli cinsellik yaşamak istiyor. Böyle olunca ben de köşe bucak kaçmak istiyorum ve cinsellikten iyice soğudum.

Eşim son bir yıldır iş yerinde bazı problemler yaşıyor ve eve hep çok mutsuz geliyor. Bir takım psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı için psikoloğa gitti ve antidepresan almaya başladı. İşte o dönem cinsel isteğinde bir azalma oldu, ben tam derin bir oh çekecekken “Ben bu ilacı içmeyeceğim isteksizlik yapıyor” dedi ve ilacı almayı bıraktı. Her gün yalvar yakar ben içiriyorum ilacını zorla, “Ruh sağlığını düşünmen lazım, bu her şeyden daha önemli diye telkin ediyorum. Tabii bu da var ama ne yalan söyleyeyim biraz da kendim için ilacı almasını istiyorum. Bu ilaca minnettarım çünkü cinsellik olması gerektiği normal düzene oturdu. Ben de hem psikolojik olarak rahat ettim hem de daha istekli bir şekilde cinsellik yaşamaya başladım. Yani eşimin kullandığı ilaç resmen mucize gibi bana da fayda etti.

Uzun süreli bir ilişki içindeyseniz ya uzun zamandır evli iseniz her şeyin yok olduğunu düşünmeyin. Bazı çiftler için, eğer istenirse ve odaklanırlarsa cinsel istek zamanla artabilir. Seks terapisti olan Eva Dillon, "Yatakta ne istediğimizi soracak kadar rahat olmamız genellikle 30'lu yaşlarımıza kadar mümkün olmuyor. 50'li yaşlarındaki birçok çift, olgunluk ve baş başa kalmaları sayesinde cinselliklerini keşfedebilirler. Birlikte yakınlık kurabilen ileri yaştaki çiftler için seks hayatları canlı olmaya devam edebilir.

‘ANLAYIŞSIZMIŞIM, AKLIM FİKRİM CİNSELLİKTEYMİŞ'

Emel K. (34)

Genelde erkekler cinselliği daha düşkündür diye bilinir ama bizde durum tam tersi. Son birkaç yıldır eşim cinsellik yaşamaktan kaçınıyor, bu konuda konuşmayı da her fırsatta erteliyor. Bırakın ilk adımın ondan gelmesini ben ona yaklaşınca bile reddediyor. Bir takım fizyolojik sorunlar yaşadığını söylüyor ve ilişkiye girmeyi istemiyor. Ben de ısrarla bir doktora gitmesi gerektiğini söylüyorum ama ona da yanaşmıyor. Hep bugün yarın derken biz artık evde iki asker arkadaşı gibi yaşamaya başladık. Aynı frekansı bir türlü yakalayamıyoruz. Ben cinselliğe önem veriyorum ve cinsel sorunların evlilikte farklı sorunları doğurduğuna inanıyorum. Olur olmadık yerlerde ona sinirleniyorum, bağırıyorum toleranslı davranamıyorum ama bunun altında hep cinsel problemlerimizin yattığının da farkındayım.

Bazen acaba beni mi çekici bulmuyor, istemiyor diye kendimde kusur bulmaya başlıyorum ama kendime bakıyorum, kiloma dikkat ediyorum. Benim yanımda asıl eşim daha bakımsız ve özensiz görünüyor. Ayrıca benden 5 yaş daha büyük. En son tartışmamızda bir doktora gidip sorununa çözüm bulmazsa boşanmamız gerektiğini söyledim benden kötüsü olmadı. Anlayışsızmışım, aklım fikrim cinsellikteymiş, seks düşkünüymüşüm, çocuğumdan da mı utanmıyormuşum falan. Cinsellik gibi doğal bir ihtiyacım karşılanmadı diye eksikliğini duymak yerine utanmam gerekiyormuş meğer… Beni çok seviyormuş bu sorun onu mahvetmiş ve ben onu anlamıyormuşum. Ne yapayım bu hayatta cinsellik yokmuş gibi mi davranayım? O inatla doktora gitmiyor ama acaba ben mi çok abartıyorum diye düşünmeyen başladım ve terapi almak istiyorum. Umarım her şey düzelir ve evliliğimi kurtarırım.

'NİKAHTA KERAMET VARMIŞ SEKS HAYATIMIZ BİTTİ'

Filiz K. (41)

Sevgiliyken hiç sorun yoktu her şey muhteşemdi diyebilirim ama evet nikahta keramet varmış seks hayatımızı bitirdi. Biz yani ben nasıl bu hale geldim bilmiyorum ama adamla birlikte olmak asla istemiyorum. İlk başlarda "elimin altında ya nasıl olsa" diye düşünüp yarına sarkıttığım cinsellik mevzumuz hepten bitti. Ne zamana kadar da bu böyle devam eder hiç bilmiyorum. Eşim hayatımda başka birisi var o yüzden istemiyorum sandı haklı bence herkes bunu düşünür. Fakat gözüm ondan başkasını görmüyor bildiğiniz aşığım, onun hayatımda olmama düşüncesi bile beni korkutuyor. Böyle giderse korkularımla yüzleşmek zorunda kalacağım çok üzgünüm. Terapiste gitme zamanımın geldiğini düşünüp araştırmaya bile başladım. Allah rahmet eylesin, Haydar Dümen yaşasaydı kesin ona giderdim diye düşünüp duruyorum. Ben bu kadar düşünürken eşim elden gidecek kafam çok karışık.

Cinsel sağlığınız genel sağlığınızın bir barometresidir. Bu nedenle, eğer cinsel isteğinizde açıklanamayan bir azalma yaşıyorsanız destek alın, erkekseniz belki de testosteron seviyeleriniz düşüktür.Cinsel ilgisizliğinizin kaynağı ne olursa olsun, eşinize karşı dürüst olun. Evlilik Danışmanı Ian Kerner

Peki, bir insan neden eşini sevdiği halde cinsel birliktelik yaşamak istemez? Sırf eşi aldatmasın diye istemese de zorla birlikte olan insanların hikayelerini dinledik. Böyle bir sorun yaşandığında atılması gereken en doğru adım nedir?

Aile ve Çift Terapisti/ Cinsel Terapist Buket Bayındır, bu durumun cinsel isteksizlik olarak tanımlandığını söyledi ve cinselliği, insanın içinde akan bir nehre, cinsel isteksizliği de bu nehrin üzerine inşa edilen baraj ile akamaz hale gelmesine benzetti. “Bu baraj, cinsel isteksizliğe neden olan her şeydir. Tek bir nedene bağlamak elbette doğru değildir. Sorunun çözülüp barajın yıkılması için derinlerinde yatan nedenlere odaklanıp onları onarmak gerekir” sözleri ile cinsel isteksizliğin hangi nedene bağlı olarak yaşandığına odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Cinsellikte çiftler arası yaşanan olası sorunları ise şu şekilde sıraladı:

- Fiziksel, psikolojik ve duygusal nedenler

- Cinselliğin yalnızca yatakla sınırlandırılıyor olması

- Sağlıklı cinselliğin yaşanabilmesi için; sağlıklı beden ve ruh bütünlüğü, güvenli bir ortam, uygun zaman, uygun partner, yeterli uyarı gibi kriterlere dikkat edilmiyor olması

- Cinsellikten tiksinmeler, ağrılı cinsel ilişki yaşama ve seks yapma korkusu

- Cinsel mitler, cinsel eğitim eksikliği

- İlişki içerisinde yaşanan çatışmalar, anlaşılmama ve yalnızlık hissi

- Bağlanma ve yakınlık korkuları

- Duygulardan uzak, mekanik yollarla yapılan cinsel uyarı

- Kişilerin kendi bedenlerini tanımıyor olmaları ve erojen bölgelerini bilmemeleri

- Beyne hitap etmeyen söz veya davranışlar

- Partneri tatmin etmeye odaklı olmak vb.

Bayındır, cinselliğin sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çizerek cinsel isteksizliğin kadın-erkek ilişkilerinde en önemli sorunlardan biri olduğunu, bunun bir hastalık olmadığının bilinmesi gerektiğini söyledi. Çiftlerin cinsel uyum sorunu olduğunda bu sorunun ancak buzdağının görünen kısmını oluşturduğunu çiftlerin karşısına da bir sonuç olarak ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Buzdağının görünen kısmının altında kalan bölümü görebilmek ve için çok yönlü bir cinsel terapi sürecine başvurmanın en doğru adım olduğunu belirten Bayındır, bunun durumu kurtarmak ya da aldatmaları önleme düşüncesi ile değil, ilişkiye ve kendi cinselliklerine hak ettiği önemi ve özeni göstermek için yapılması gerektiğini, aldatmaların sanılanın aksine, cinsellik yüzünden değil, ilişki içerisindeki yalnızlık hissi ile ortaya çıktığını ifade etti.