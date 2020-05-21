Bipolar nedir? Bipolar hastası ne demek?

Bipolar bozukluk, ruh halindeki aşırı değişimlerle işaretlenmiş zihinsel bir hastalıktır. Semptomlar mani adı verilen son derece yüksek bir ruh hali içerebilir. Depresyon ataklarını da içerebilirler. Bipolar bozukluk ayrıca bipolar hastalık veya manik depresyon olarak da bilinir.Bipolar bozukluğu olan insanlar okulda veya işte günlük yaşam görevlerini yönetmekte veya ilişkileri sürdürmekte zorluk çekebilirler. Bazı insanlar yılda birkaç kez ruh hali değişiklikleri yaşarken, diğerleri sadece nadiren yaşayabilir. Tedavisi yok, ancak semptomları yönetmeye yardımcı olabilecek birçok tedavi yöntemi vardır.



Bipolar bozukluk belirtileri



Bipolar bozuklukta ortaya çıkabilecek üç ana semptom vardır: Mani, hipomani ve depresyon. Bipolar bozukluğu olan bir kişi mani yaşarken duygusal olarak yüksek hissedebilir. Heyecanlı, dürtüsel, öforik ve enerji dolu hissedebilirler.



Hipomani genellikle bipolar II bozukluk ile ilişkilidir. Mani'ye benzer, ancak o kadar şiddetli değildir. Maninin aksine, hipomani işte, okulda veya sosyal ilişkilerde herhangi bir sorunla sonuçlanmayabilir. Bununla birlikte, hipomani olan insanlar hala ruh hallerinde değişiklikler fark ederler.

Bipolar bozukluğu olan bir kişi depresyon dönemine girdiğinde şu belirtileri gösterir.



Derin üzüntü, umutsuzluk, enerji kaybı, bir zamanlar eğlendikleri etkinliklere ilgi eksikliği, çok az veya çok fazla uyku dönemleri, intihar düşünceleri Nadir bir durum olmamasına rağmen, bipolar bozukluğun çeşitli semptomları nedeniyle teşhis edilmesi zor olabilir.



Kadınlarda bipolar bozukluk belirtileri



Erkek ve kadınlara eşit sayıda bipolar bozukluk teşhisi konur. Bununla birlikte, bozukluğun ana semptomları iki cinsiyet arasında farklı olabilir. Birçok durumda, bipolar bozukluğu olan bir kadın:



20'li veya 30'lu yaşlarında daha sonra teşhis edilebilir, daha hafif mani atakları vardır .

Hızlı bisiklet adı verilen bir yılda dört veya daha fazla mani ve depresyon atakları geçirir. Aynı zamanda tiroid hastalığı, obezite, anksiyete bozuklukları ve migren gibi diğer durumlar yaşayabilir.



Erkeklerde bipolar bozukluk belirtileri



Hem erkekler hem de kadınlar bipolar bozukluğun ortak semptomlarını yaşarlar. Bununla birlikte, erkekler semptomları kadınlardan farklı yaşayabilir. Bipolar bozukluğu olan erkekler daha şiddetli ataklar, madde bağımlılığı sorunları yaşarlar. Bipolar bozukluğu olan erkeklerin kendi başlarına tıbbi yardım alma olasılıkları kadınlardan daha azdır. Ayrıca intihara yönelme ihtimalleri daha yüksektir.