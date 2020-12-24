Bipolar nedir? Bipolar hastalığı belirtileri neler? Bipolar bozukluk zıt ataklarla seyrediyor!

Bipolar hastalığının belirtileri ve tedavi süreci, gündemde yer alıyor. Bipolar hastalığında, Hipomani olarak adlandırılan orta düzey şiddetteki mani içinde bulunan bireyler zinde ve kolaylıkla heyecanlanabiliyorken, genellikle yüksek seviyeli bir üretkenlik içerisinde yer alabiliyorlar. halüsinasyon görme ve var olmayan sesler duyma mani bireyler psikoza uzanacak boyutta görülebilir.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk (manik-depresif bozukluk olarak da bilinir) duygu durumda aşırı uçlara giden dalgalanmalara neden olan bir hastalıktır. Sıklıkla aralarda normal duygu durum dönemleri gözlenirken, kendini dünyanın zirvesinde veya rahatsız edecek derecede aşırı huzursuz ve hızlı hissetmekten (bu “mani” dönemidir), aşırı üzgün ve umutsuz hissetmeye (bu “depresyon” dönemidir) kadar değişen duygudurumları görülür. Bipolar bozukluk kişinin duygulanım, enerji ve işlevselliğinde değişikliklere sebep olan ancak tedavi altında normal yaşamı sürdürmeye engel olmayacak bir hastalıktır.

Bozukluk ilişkilerde bozulmalara, iş veya okul hayatında zorlanmalara hatta intihara sebep olabilmektedir. Bipolar bozukluğu olan hastaların intihar riski genel toplum ortalamasının 2-3 katına ulaşmaktadır ve ölüm oranları daha yüksektir. Bu hastalık ile ilgili olarak iyi olan şu ki bu bozukluk tedavi edilebilmektedir. Bu sayede insanlar tam ve üretken bir yaşama sahip olabilmektedirler.

BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ

Hastalığın en belirgin özelliği birbirine tamamen zıt ataklarla seyretmesi ve bu atakların döngüsel ve ritmik olmasıdır. Mani döneminde aşırı sevinç, yerinde duramama, çabuk öfkelenme, az uyuma, çok düşünme, çok çalışma, riskli davranışlarda bulunma gibi durumlar gözlenirken; depresyon döneminde üzüntü, hayattan zevk alamama, karamsarlık, isteksizlik, dikkatini yaptığı işe verememe gibi durumlar hakimdir. Bipolar bozuklukta mevsim geçişleri, özellikle bahar ayları, kadınlarda gebelik, lohusalık, erkeklerde askerlik gibi stresli sayılabilecek dönemler hastalığın nüksetmesi açısından risk oluşturur. Stresli bir yaşam olayının yıl dönümü de yine risk oluşturan faktörler arasında yer alır.

Bipolar bozukluğu olan bir kişi depresyon dönemine girdiğinde şu belirtileri gösterir.

Derin üzüntü, umutsuzluk, enerji kaybı, bir zamanlar eğlendikleri etkinliklere ilgi eksikliği, çok az veya çok fazla uyku dönemleri, intihar düşünceleri Nadir bir durum olmamasına rağmen, bipolar bozukluğun çeşitli semptomları nedeniyle teşhis edilmesi zor olabilir.

Kadınlarda bipolar bozukluk belirtileri

Erkek ve kadınlara eşit sayıda bipolar bozukluk teşhisi konur. Bununla birlikte, bozukluğun ana semptomları iki cinsiyet arasında farklı olabilir. Birçok durumda, bipolar bozukluğu olan bir kadın:

20'li veya 30'lu yaşlarında daha sonra teşhis edilebilir, daha hafif mani atakları vardır .

Hızlı bisiklet adı verilen bir yılda dört veya daha fazla mani ve depresyon atakları geçirir. Aynı zamanda tiroid hastalığı, obezite, anksiyete bozuklukları ve migren gibi diğer durumlar yaşayabilir.

Erkeklerde bipolar bozukluk belirtileri

Hem erkekler hem de kadınlar bipolar bozukluğun ortak semptomlarını yaşarlar. Bununla birlikte, erkekler semptomları kadınlardan farklı yaşayabilir. Bipolar bozukluğu olan erkekler daha şiddetli ataklar, madde bağımlılığı sorunları yaşarlar. Bipolar bozukluğu olan erkeklerin kendi başlarına tıbbi yardım alma olasılıkları kadınlardan daha azdır. Ayrıca intihara yönelme ihtimalleri daha yüksektir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Tedavinin ilerleyen aşamalarında, kendilerini iyi hissettikleri için, kişiler ilaçları aniden bırakabilmekte veya dozajlar azaltabilmektedir. Kuşkusuz bu durum tedavinin seyri açısından risklidir ve yeni bir atağa davetiye çıkarır. Bu nedenle Bipolar Bozukluk hastalarının sürekli doktor izleminde kalması tedavinin başarısı açısından çok önemlidir.