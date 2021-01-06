Bipolar nedir? Bipolar bozuk kadınlar ve erkeklerde farklı belirtiler gösterebiliyor

Dünyada her 50 kişiden birini etkileyen bu bozukluk, sıklıkla duygudurumunda aşırı yükselmelerden çöküşlere ve yine yükselmelere dönüşen ve çoğu zaman aralarda normal duygudurum dönemleri bulunan dalgalanmalarla kendini gösterir.

Tablo kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebilir. Hayat boyunca en az 1 kere manik atak geçirmek şartıyla değişik sayılarda ve değişik tiplerde duygudurum ataklarıyla (depresif, manik veya karma ataklar ) seyreden bir bozukluktur. Ataklar arasında hastada genellikle tam bir iyilik hali vardır. Atakların ne zaman ve ne şekilde geleceğini önceden kestirmek mümkün değildir. Bazen yıllar sonra ikinci bir atak görülebileceği gibi bazen de aynı yıl içinde birkaç atak ortaya çıkabilir. Bazı hastalar hayat boyu sadece manik ataklar geçirirken, başka bazı hastalar birkaç manik atakla beraber daha fazla sayıda depresif ataklar veya tüm atak tiplerinden geçirebilirler.

Bipolar Bozukluğa Ne Sebep Olur?

Şeker veya kalp hastalığı gibi tıbbi bir hastalık olan ve kişinin beynini, dolayısıyla da duygudurumunu etkileyen bipolar bozukluğun sebebi kesin olarak bilinmemektedir.

Ancak araştırmalar, beyinde duygudurumun normal düzeyde kalmasını etkileyen bazı anormallikler olduğunu göstermiştir.

Bipolar bozukluk ailesel geçiş eğilimi göstermektedir ve bipolar bozukluğun birçok vak’ada kalıtım yoluyla geçtiği düşünülmektedir. Fakat yine de, bu hastalığa sahip bireylerin çocuklarında hangi oranda görüleceği bilinmemektedir.

Manik ataklar

Manik ataklar; kişinin içinde bulunduğu duruma bağlı olmayan aşırı neşeli, taşkın, yükselmiş bir duygudurumun kliniğe hakim olduğu sendromlardır. İki uçlu duygudurum bozukluğunda (Bipolar affektif bozukluk) tekrarlayan ataklar halinde ortaya çıkarlar.

Temel belirti; olağandışı ve aşırı neşe, coşku, çabuk tepki verme, dışa vuran duygularda abartılı artışın varlığıdır. En az bir hafta süre ile devam eder ve kişinin günlük yaşamını aksatacak düzeydedir.

Kadınlarda bipolar bozukluk belirtileri

Erkek ve kadınlara eşit sayıda bipolar bozukluk teşhisi konur. Bununla birlikte, bozukluğun ana semptomları iki cinsiyet arasında farklı olabilir. Birçok durumda, bipolar bozukluğu olan bir kadın:

20'li veya 30'lu yaşlarında daha sonra teşhis edilebilir, daha hafif mani atakları vardır .

Hızlı bisiklet adı verilen bir yılda dört veya daha fazla mani ve depresyon atakları geçirir. Aynı zamanda tiroid hastalığı, obezite, anksiyete bozuklukları ve migren gibi diğer durumlar yaşayabilir.

Erkeklerde bipolar bozukluk belirtileri

Hem erkekler hem de kadınlar bipolar bozukluğun ortak semptomlarını yaşarlar. Bununla birlikte, erkekler semptomları kadınlardan farklı yaşayabilir. Bipolar bozukluğu olan erkekler daha şiddetli ataklar, madde bağımlılığı sorunları yaşarlar. Bipolar bozukluğu olan erkeklerin kendi başlarına tıbbi yardım alma olasılıkları kadınlardan daha azdır. Ayrıca intihara yönelme ihtimalleri daha yüksektir.