Bipolar bozukluğu nedir? Bipolar hastalığı nedir ve teşhisi nasıl yapılır?

Bipolar bozukluğun nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak araştırmalar, beyinde duygu durumun normal düzeyde kalmasını etkileyen bazı anormallikler olduğunu göstermiştir ve de bu hastalığın kalıtım yoluyla geçtiğine inanılmaktadır.

Mani, doktorların anormal olarak yükselmiş veya "taşkın" duygudurumu tanımlamak için kullandıkları terimdir; mani her bireyde farklı olabilir. Bir de hipomanik dönemler vardır ki bu dönemler kişiye eğlenceli ve verimli gelir ama hastaların davranışları olağan dışıdır.

Hasta "en büyük benim" duygularına kapılmakla başlayıp, çeşitli hezeyanlar ve varsayımlarla boğuşmaya varana kadar çeşitli belirtilerle baş başa kalabiliyor.

BİPOLAR BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NEDİR?

Çok enerjik olma, kolayca sinirlenme, çok az uykunun yeterli olması, her zamankinden ve herkesten daha önemli olduğunu hissetme, zihnin yeni ve heyecan verici fikirlerle dolu olması, daha konuşkan olma, aşırı harcama ve kişiliğine özgü olmayan davranışlarda bulunma deyince aklımıza mani belirtileri geliyor.

Uyuyamama veya aşırı uyuma, suçluluk duygusu, azalmış enerji, zevk alma veya ilgi kaybı, dikkatini toplamakta güçlük, huzursuzluk ya da ajitasyon, iştahta artma ya da azalma biçiminde değişiklik, ölüm veya intihar düşünceleri denilince aklımıza depresyon belirtileri geliyor. Karma dönemleri de unutmamak lazım... Bir kişide aynı zamanda ortaya çıkan mani ve depresyon belirtileri bileşimini tanımlamak için bu tabir kullanılıyor.

BİPOLAR TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Diyabet ve kalp hastalığı gibi, bipolar bozuklukta tedavi edilebilen bir olgudur. Temel tedavi ilaçlarla yapılır. Bazen tek ilaç yeterli olmayabilir, birden fazla ilaç dahi kullanılabilir. Psikoterapi yöntemi de kullanılmaktadır. Duygudurum dengeliyicileri bipolar bozukluk tedavisinin temel unsurlarıdır. En yaygın olarak kullanılan duygudurum dengeliyicilerinden biri lityum'dur.

Bipolar bozukluğu tedavi etmek için başka ilaçlar da var ancak bu konu hakkında gerekli bilgiyi gerektiği durumlarda doktorunuzdan almanız gerekmektedir.

"Hastanede tedavi" normal olarak bipolar bozukluğun şiddetli belirtilerini kontrol altına almak amacıyla kullanılmaktadır. Şiddetli mani sırasında, kişinin kendine ya da başkalarına zarar vermesi ve pervasız saldırgan davranışlarıyla başa çıkabilmek için profesyonel yardım şarttır.

Depresyondaki bir hasta intihar eğilimi gösterdiğinde de hastane tedavisi gerekebilir.



Bipolar bozukluğun yönetimi için şu aşamaların yerine getirilmesi gerekiyor:



Bipolar bozukluk ve tedavisi hakkında öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin.



Doktorunuzla aranızda iyi bir ilişki kurun.



Duygudurumunuzu günlük olarak kaydedin; çizelge çıkarın.



Erken uyarı belirtilerinizi iyi algılayın.



Düzenli uyku uyuyun ayrıca fazla alkol,kafein ve uyuşturucu madde almayın.



Stresle nasıl başa çıkacağınızı öğrenin. Mümkünse düzenli egzersiz yapın.



İlaçlarınızı aksatmadan kullanın.