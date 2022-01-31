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Bildirimi zorunlu hastalıklar nelerdir ve nereye bildirilir? bildirimi zorunlu hastalıkların grupları ve listesi (B, C Ve D Grubu)  

#Sağlık#Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Nelerdir#Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Bildirimi zorunlu hastalıklar nelerdir ve nereye bildirilir bildirimi zorunlu hastalıkların grupları ve listesi (B, C Ve D Grubu)

Bulaşıcı hastalıkların birçoğunun bildirimi zorunlu olmaktadır. Özellikle günümüzde tüm dünyayı saran COVID-19 salgını dünya üzerinde bulunan bulaşıcı hastalıklardan yalnızca bir tanesidir. Bunun yanında dünyada AIDS, Akut Kanlı İshal gibi pek çok bildirimi zorunlu hastalık bulunmaktadır. Bu bakımdan bildirimi zorunlu olan hastalıkların neler olduğunu ve bu hastalıklar ile alakalı birçok konuyu öğrenebilir ve günlük hayatta kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bildirimi zorunlu hastalıklar nelerdir ve nereye bildirilir? Bildirimi zorunlu hastalıkların grupları ve listesi (B, C ve D Grubu) nedir detayları ile derledik.

 

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Bildirimi zorunlu olan hastalıklar genellikle bulaşıcı olan ve önlem alınmadığı takdirde büyük salgınlara sebebiyet verebilen ve çok geniş kitleleri etkileyen hastalıklardır. Günümüzde can almaya devam eden COVID-19 bunun en canlı örneğidir. Bunun yanı sıra bulaşıcı hastalıkların birçok grupları ve listeleri bulunmaktadır. Bu sebeple kişilerin yakalanmış olduğu bu hastalıkları bildirmesi toplum sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir.

 Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Nelerdir?

 Bildirimi zorunlu pek çok hastalık bulunmaktadır. Farklı gruplarda yer alsa da genel olarak bildirimi zorunlu ve bulaşıcı hastalıklar şunlardır:

 - COVID-19,

 - AIDS,

 - Akut Kanlı İshal,

 - Boğmaca,

 - Bruselloz,

 - Difteri,

 - Gonore,

 - HIV Enfekiyonu,

 - Kabakulak,

 - Kızamık,

 - Kızamıkçık,

 - Çiçek hastalığı,

 - Veba,

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 - Akut Hemorajik Ateş Sendromu,

 - Yeni Varyant Creutzfelt Jacob Hastlığı,

 - Ekinokokkoz,

 - Lepra,

 - Trahom,

 - Campylobacter jejuni / coli,

 - Chlamydia trachomatis (CYBH Etkeni),

 - Listeria monocytogenes ve

 - Shigella sp. gibi daha pek çok hastalığın sağlık kuruluşlarına bildirimi zorunlu olmaktadır.

 Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Nereye Bildirilir?

 Bildirimi zorunlu hastalıklar A, B, C, ve D grupları olmak üzere 4 gruptan oluşmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de bu tip hastalıkları bildirmek üzere çok iyi sistemler kurulmuş durumdadır. Bunun yanı sıra hastalıkların gruplara göre bildirim sistemi şu şekildedir:

 A grubu hastalık bildirim sistemi;

 - Özel hekimler,

 - Özel sağlık kurumları,

 - SSK hastaneleri,

 - SB devlet hastaneleri,

 - Üniversite hastaneleri,

 - Belediye hastaneleri, diğer hastaneler ve

 - Sağlık ocakları bildirimi zorunlu olan hastalığı taşıyan kişiyi ve hastalığını İl Sağlık Müdürlüğüne bildirir. Bunun yanında gerekli olduğu durumda İl Sağlık Müdürlüğü de sağlık ocağına bildirebilir.

 İl Sağlık Müdürlüğüne gelen bildirim de şu sağlık kuruluşlarına bildirilir:

 - Sağlık Bakanlığı,

 - Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

 - Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı,

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 - Sıtma Savaş Daire Başkanlığı,

 - Verem Savaş Daire Başkanlığı ve

 - Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilir.

 B grubu hastalık bildirim sistemi;

 - Sağlık ocakları,

 - Özel hekimler,

 - Özel sağlık kurumları,

 - SSK hastaneleri,

 - SB devlet hastaneleri,

 - Üniversite hastaneleri,

 - Belediye hastaneleri ve diğer hastaneler

 - Diğer hastaneler İl Sağlık Müdürlüğüne bildirir.

 İl Sağlık Müdürlüğü de Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığı da Dünya Sağlık Örgütüne bildirir.

 C grubu hastalık bildirim sistemi;

 - İlgili sağlık kuruluşlarından İl Sağlık Müdürlüğüne oradan da Sağlık Bakanlığına bildirilir.

 D gurubu hastalık bildirim sistemi;

 - İlgili sağlık kuruluşları ve laboratuvarlar günlük olarak Kurum Bildirim Sorumlusuna ve buradan da İl Sağlık Müdürlüğüne oradan da Sağlık Bakanlığına bildirilir.

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 Bildirimi Zorunlu Hastalıkların Grupları ve Listesi (B, C ve D Grubu) Nedir?

 B grubu bildirimi zorunlu hastalıklar listesi:

Çiçek Hastalığı

Epidemik Tifüs

Sarı Humma

Veba

C grubu hastalıklar listesi:

Akut Hemorajik Ateş Sendromu

Yeni Varyant Creutzfelt Jacob Hastlığı

Ekinokokkoz

Heamophilus Influenza Tip B Menenjiti

Influenza (Grip)

Kala - Azar

Konjenital Rubella Sendromu

Lejyoner Hastalığı

Lepra

Leptospiroz

Subakut Sklerozan Panensefalit

Şistozomiyaz

Trahom

Tularemi

D grubu hastalıklar listesi:

Campylobacter jejuni / coli

Chlamydia trachomatis (CYBH Etkeni)

Cryptosporidium sp.

Entomoeba hystolytica

Enterohemorajik E. Coli

Giardia intestinalis

Listeria monocytogenes

Salmonella sp.

Shigella sp.

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#Sağlık #Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Nelerdir#Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

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