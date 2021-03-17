Beyin sisi nedir ve neden olur?

Beyin sisi bilimsel ya da tıpta yer alan hastalık değil. Daha çok insanların kendi zihinsel fonksiyonları ile ilgili algıladıkları bir soruna halk dilinde verdikleri bir isim diyebiliriz. Tıp literatüründe bir hastalığa tam olarak işaret etmiyor ama insanlar algıladıklarına, kendilerinde bir problem olduğunu düşündüklerine göre bu aslında başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu şekilde düşünmek gerekiyor.

BEYİN SİSİNİN ALTINDAN ÇEŞİTLİ RAHATSIZLIKLAR ÇIKABİLİYOR

Beyin sisini, kişinin sübjektif olarak kendi zihinsel fonksiyonlarında bir azalma hissetmesi olarak tanımlayabiliriz. Kişiler bu şikâyetle başvurdukları zaman altında başka bir hastalık yatıyor mu diye araştırmalar yapılıyor.

Altından gerçekten çeşitli rahatsızlıklar çıkıyor. Ama her insanın kendi zihinsel yeteneğindeki azalmayı sübjektif olarak algılaması bir hastalık anlamına gelmiyor. Bazen insanların kendilerinden çok yüksek performans beklentileri olabiliyor. Böyle bir durumda, yüksek performans beklentisini karşılayamamak da bir rahatsızlık gibi algılanabiliyor.

BU ŞİKÂYETLER BEYİN SİSİNİ TANIMLIYOR!

İnsanlar genellikle eskisi kadar dikkatlerini yoğunlaştıramadıkları, eskisi kadar akıllarının iyi çalışmadığı, hafızalarının gücünü kaybettiği, uykudan uyanamamış gibi hissettikleri, sağlıklı düşünemediklerini hissetmeleri gibi şikâyetlerle geliyor. Bu tip yakınmalar beyin sisini tanımlıyor.

BUNAMALARIN ERKEN DÖNEM BELİRTİSİ OLABİLİR

Beyin sisi bir hastalık değil deniyor ama tedavisinde bu şikâyetin altında yatan rahatsızlığı bulmak gerekiyor. Bu rahatsızlığın en sık belirtisi depresyon, anksiyete bozuklukları, uyku bozukluklarıdır. Bunamaların erken dönem belirtisi de beyin sisi olabilir.

Bunaması olan kişiler, bunaması henüz hastalık haline dönüşmeden eskisi gibi sağlıklı düşünemediklerini belirterek kendileri başvurabiliyor. Özetle, beyin sisi tedavisinde altta yatan hastalığı tespit ediliyor ve ona yönelik bir tedavi uygulanıyor.

UYKU BOZUKLUĞU BEYİN SİSİNE YOL AÇIYOR

Özellikle tıkayıcı uyku apnesi sendromu olan hastalar, sürekli gün boyunca konsantre olamama, bir konuya uzun süre dikkatini verememe gibi şikâyetlerle başvuruyor. 40 yaşın üzerinde özellikle obezite sorunu olan bireylerde gece horlama ve nefes durması varsa beyin sisi yaşamalarının nedeni büyük olasılıkla uyku apnesidir denebilir.

Sık rüya görmek de aslında uyku kalitesinin bozuk olduğunu gösteriyor. Her gece rüya görüyoruz ama hatırlamıyoruz. Hatırladığımız rüyalar da uykumuzun bölündüğü anlamına geliyor, o sırada uyandığımız için gördüğümüz rüyayı hafızaya kaydediyoruz. Bu şekilde sık rüya gören insanların genellikle uyku kaliteleri düşüktür. Bunun nedeni uyku apnesi, depresyon veya başka bir rahatsızlık da olabilir. Bunların hepsi de beyin sisiyle bağlantılı rahatsızlıklardır.

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