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Beyin mr çekimi ile hangi hastalıklar teşhis edilir ve ortaya çıkar?

#Sağlık#Beyin MR#Beyin MR Çekimi
Beyin mr çekimi ile hangi hastalıklar teşhis edilir ve ortaya çıkar

Beyin, insan için önemi en fazla olan yapılardan bir tanesidir. Belki de en önemli yapıdır. Bunun öne çıkan sebeplerinden bir tanesi vücudun yönetim merkezi olmasıdır. Beyin, deyince birçok yapıda akla gelmektedir. Yaşamın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için beynin bir bütün halinde sağlıklı olması olmazsa olmazdır. İşte, beyin MR çekimi hakkında tüm detaylar.

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Beyin, olumsuz ya da zarar verici bir olayla karşılaşırsa buna hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir. Birkaç saniyelik gecikme kalıcı rahatsızlıklara, hatta yaşamın son bulmasına neden olabilmektedir. Bunun dışında olası bir hastalık ile erken önlem almak ya da tanı koymak da tedavi açısından önemlidir.

 Beyin MR Çekimi Neden Önemlidir?

 Beyin yaşamı devamı için hayati öneme sahip bir organdır. Burada oluşan bir sorun kalıcı etkilere yol açabilmektedir. Beyin MR çekimi, beyinde oluşan ve bundan dolayı vücudun herhangi bir yerine etkisi olan sorunu tespit etmek için çekilmekte manyetik rezonanstır. Beyin MR çekimi yaptıran kişi sayısı oldukça çoktur. Bunun yanında MR cihazının en çok kullanıldığı bölgelerin önünde beyin bulunmaktadır. Beynin herhangi bir yerinde oluşan sorun tedavi edilmediği takdirde kalıcı sorunlara dönüşmekte ve ölüme neden olmaktadır. MR çektirme işleminin hızlı bir şekilde yaptırılması birçok hastanın tedavi edilmesini ve hayata tutunmasını sağlamaktadır. MR hem erken tanıya hem de tedavinin ivedi şekilde başlamasına yardımcı olmaktadır.

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 Beyin MR Çekimi Çeşitleri

İlaç olmadan beyin MR

İlaçlı olan beyin MR

Difüzyon MR

Perfüzyon MR

 İlaç Olmadan Beyin MR 

 Beyin işlevleri ile ilgili vücudun diğer organlarında oluşan rahatsızlıkları incelemek için çekilmektedir. Bu yöntem x-ışınları kullanmadığı için hastaya herhangi bir zarar vermemektedir.

 İlaçlı Olan Beyin MR

 Hekim, kimi zaman ilaçlı olan beyin MR çektirilmesini isteyebilmektedir. Bu yöntemde hastaya damar yolu ile kontrast madde verilmekte ve çekim yapılmaktadır. Kontrast maddenin işlevi, incelenmesi gereken kısmı boya ile taraması ve oluşan lezyonların daha net görülmesidir. Bu yöntemin yan etkisi olmamasına rağmen kimi hastalarda kısa zamanlı mide bulantısı yaşanabilmektedir.

 Beyin MR Çekimi Güvenli midir?

 Bu işlem güvenli görülebilecek tıbbi görüntüleme yönteminden bir tanesidir. Ancak hastalar cihaz ile cihazın olduğu odaya alınmadan önce bütün metal eşyalardan arındırılmaktadır. Bunun sebebi cihazın manyetik dalgalar ile çalışmasıdır. Küpe, saat, yüzük, fermuar, sutyen kopçası benzeri metal eşyalar tehlikeli oluşturmaktadır. Bunun yanında hasta kalp pili ya metal diş gibi yapılar kullanıyorsa bunu hekime bildirmesi gerekmektedir.

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 MR çekim sonucu dijital ortamda teslim edilmektedir. Hekimler gelen sonucu incelemektedir. Bunun sonucunda hastalığın teşhisi ve tedavisi ile ilgili bilgileri hastaya vermektedir. Hemen sonrasında hasta için uygun olan tedavi yöntemi belirlenmektedir.

 MR ile Teşhisi Yapılan Hastalıklar

Göz ve iç kulakta ortaya çıkan anormallikler (Göz travmaları, sarı nokta hastalığı, retina dekolmanı, gözdeki atardamar ve toplardamar tıkanıklıkları; İç kulak iltihabı olan enfeksiyöz labirentit, iç kulak sıvısındaki ödemin artması ile dalgalı işitme kaybı, çınlama ile seyreden hastalık.)

Merkezi sinir sistemi içinde oluşan tümörler (Tentorium üzerindeki tümörler, tentorium altındaki tümörler, intrakranial tümörler ve spinal tümörler)

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Travma nedenli beyin hasarları (dikkat süresinde azalma, düşünceleri düzenlemekte zorluk yaşama, unutkan olma, kafa karışması gibi bilişsel sorunlar; sözcük bulma zorluğu, düzgün cümle oluşturamama, uzun ve çoğunlukla hatalı anlatımlar gibi dilsel sorunlar; normalden daha yavaş, anlaşılmaz, ağızda geveleme yapma gibi konuşmaya ilişkin sorunlar yaşanmaktadır.)

Anevrizma ismiyle bilinmekte olan beyin duvarındaki keseleşmeler

Omurilik yaralanmaları ve rahatsızlıkları şeklindedir.

 

 

 

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#Sağlık#Beyin MR#Beyin MR Çekimi

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