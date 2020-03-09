Beyin cerrahi nedir? Beyin cerrahi neye ve hangi hastalıklara bakar?

Nöroşirürji alanı bir başka deyiş ile beyin ve sinir hastalıkları, omurilik- beyin dokusundan kaynaklanmış veya bu dokulara baskı yapmış tümörlerin tedavisiyle ilgilenir. Bunun yanı sıra bel- boyun fıtığı başta olmak üzere omurilik ve kafa yaralanmaları, beyin kanamaları, beyin damar tıkanıkları, omuriliği ve beyni besleyen damarlara oluşmuş anevrizma gibi rahatsızlıkların tanısı ve tedavisiyle ilgilenen daldır.

Beyin Cerrahi Nedir?

Boyun damarları içerisinde oluşan daralma ve yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıklar, ilaç tedavisine yanıt vermeyen seçilmiş Parkinson vakası, epilepsi gibi birçok yaşamsal fonksiyonu etkileyen rahatsızlıklara cerrahi metotlar ile müdahale eden daldır. Şirüji ve nöron sözcüklerinden türetilmiş olan nöroşirürjinin sözlükteki anlamı; ''sinir sistemi yaralarını iyileştiren'' şeklindedir.

Beyin ve sinir hastalıkları kliniklerinde hem çocuk hem de yetişkin hasta kategorilerinde görülen rahatsızlıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Mikro cerrahi ve cerrahi işlem esnasında birçok ileri teknoloji cihazların kullanıldığı bilim dalı içerisinde görev alan doktorlar 6 sene tıp fakültesi eğitiminden sonra beş veya altı sene uzmanlık eğitimi daha alır. Nöroloji, nöroanestezi, nöroradyoloji bölümleri ile beraber çalışarak gereken tanı ve tedavi metotlarının uygulandığı nöroşirüji bilim dalında uzman doktorlara nöroşirürjiyen veya beyin cerrahı adı verilir.

Beyin Cerrahi Neye Bakar?

Kötü ve iyi huylu beyin tümörleri, periferik sinirleri tutan tümörleri ve omurilik tümörleri tanısı ve cerrahi tedavisi beyin cerrahi uzmanlık alanı içerisindedir. Omurilik ve omurga rahatsızlıklarının en sıkı görülen türleri; boyun ve bel fıtıkları, spinal stenoz yani omurilik kanal darlığı, spondilolisthesis yani bel kayması gibi hastalıkların cerrahi tedavisinden sorumludur. Bilhassa sinir sistemi travmaları yani travmatik beyin kanaması, kafa travmaları, omurilik yaralanmaları, acil cerrahi müdahalesi gerektiren durumlar nöroşirürji uzmanlarının sorumluluğuna ve bilgi alanına girmekte.

Doğmalık omurga eğrilikleri, hidrosefali, kroniosinostoz, omurilik açıkları neticesinde bel ve boyunda görülen şişlikler yani doğmalık sinir sistemi anomalilerin cerrahi tedavisi bu alanın sorumluluğundadır. Vasküler malformasyon ve anevrizma neticesinde oluşan beyin kanamalarının ve başka tıp cerrahisi gerektiren kanamalarının cerrahi tedavileri de beyin cerrahisinin sorumluluğundadır.

Fonksiyonel nöroşirürji sahasında ise parkinson ya da diğer hareket bozukluklarında gereken beyin pilinin takılması, ilaç ile kontrol altına alınmayan epilepsi, sara hastalarının cerrahi tedavisi, ağrıya ilişkin cerrahi girişimler; kordotomi, rizotomi, RF, yerleşmiş felçlere bağlı olan aşırı adale spazmlarında pompa konması, sinir stimülatörünün yerleştirilmesi gibi durumlarda beyin cerrahisinin tedavi ettiği durumlardır. Yetişkinlerde görülen boyun damarı tıkanıklığı ya da darlığı ( karotis stenozu) ve beyindeki boşlukların içerisinde su birikmesi yani hidrosefali, nöroşirürji uzmanlarının alanları arasında yer almaktadır.

Beyin Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Beyin cerrahi uzmanı, aşağıdaki hastalıklara bakmakta ve tedavi etmektedir;

- Anevrizma yani balonlaşma,

- Omurilik, omurga ve beyin tümörleri,

- Kavernom,

- Boyun ve bel fıtığı başta olmak üzre her çeşit omurga rahatsızlıkları,

- Arteriovenöz Malformasyon,

- Hidrosefali,

- Beyin kanaması,

- Omurga, omurilik ve kafa yaralanmaları,

- Diğer çocukluk dönemi rahatsızlıkları,

- Karpal tünel ve başka sinir sıkışması,

- Meningomyelosel gibi doğum ile beraber ortaya çıkan sinir sistemlerinin oluşumu esnasında gelişen rahatsızlıklar gibi pek çok hastalık beyin cerrahisinin uzmanlık alanıdır. Bu tür durumlar ile karşılaşanlar beyin cerrahisi bölümlerine yönlendirilecektir.