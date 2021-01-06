Beyin anevrizması nedir, belirtileri neler? 4 kritik sinyal

Beyindeki atardamarların duvarlarındaki zayıf noktalarda görülen ve içi kan ile dolan baloncuklara beyin anevrizması denir. Beyin anevrizmaları bir baloncuk şeklinde, genellikle damarların dallanma ya da dönüş yaptıkları yerlerde ortaya çıksalar da, bazı durumlarda bütünüyle bir damarın genişlemesi şeklinde de oluşabilirler. Anevrizmalar kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülmektedir. Toplumda her 100 kişiden 2-5’i bir beyin anevrizması taşıyor. Beyin anevrizmalarının çoğu beyin atardamarlarının ana dallanma noktalarında izleniyor. Çoğu kez, yırtılıp kanayıncaya dek anlaşılamıyor.

4 kritik sinyale dikkat



Hastaların yaklaşık yüzde 10’unda, anevrizma genişleyip beyin dokusu ya da sinirlere bası yaparak görme kayıpları, göz hareketlerinin ve göz kapağının felci, yüze veya başın bir tarafına vuran ani ağrılar yapabiliyor. Daha nadir olarak beyinde küçük alanlarda beslenme bozuklukları oluşturup; uykusuzluk, depresyon, halüsinasyon, denge kaybı ve kulak uğuldaması gibi anevrizmaya ait olmayan sinyaller de verebiliyor. Tüm bunlar henüz kanamamış olan anevrizmanın belirtilerini oluşturuyor ve bu tabloda müdahale kanama riskini önlüyor. Anevrizmanın kanı hafif sızdırması ise genellikle yaygın baş ağrısı, bulantı, dalgınlık, ışığa hassasiyet yapabiliyor. Bu yakınmalardan 1-3 hafta sonra ise asıl büyük kanama geliştiği için zaman kaybetmeden hekime başvurmak yaşamsal önem taşıyor.



Beyin kanamasının 3 belirtisi



Baş ağrısı: Ani ve çok şiddetli oluyor. Hasta bu durumu “Hayatımda hissettiğim en şiddetli ağrıydı” şeklinde tarif ediyor.

Bulantı / kusma: Kanamadan hemen sonra başlıyor ve defalarca tekrarlayabiliyor.



Bilinç kaybı: Kanamanın ardından meydana gelen bilinç kaybı birkaç dakika ya da birkaç saat sürebiliyor.