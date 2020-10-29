“Besin alerjisi öksürük ataklarına neden olabilir”

“ALERJİNİN İLK NEDENİ BESİNLER”

Hayatın ilk dönemlerinde alerjinin sebebinin gıda alerjileri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, en sık alerjiye yol açan gıdalar inek sütü, yumurta ve buğday unu alerjisi olmakla birlikte teorik olarak tüm gıdalara karşı alerji olabildiğini ve çoklu gıda alerjilerine bağlı enterokolit hastaları ile her geçen gün daha sık karşılaşıldığını söyledi.

“YENİDOĞAN BEBEKLERDE KIZARIKLIKLA KENDİNİ GÖSTERİYOR”

Genellikle hayatın ilk iki ayında yanaklarda kuru, kaşıntılı ve kızarık lezyonlar olarak kendini gösteren Atopik dermatit, sadece anne sütü alan bebeklerde bile annenin yediği gıdaların içindeki alerjenlerin anne sütünden bebeğe geçmesi nedeni ile bulgu verebilir. Bu durumun 6 aylık bebeğe ek gıdalar başladığında da ortaya çıkabileceğini veya var olan şikâyetlerin artmasına yol açabileceğini dile getiren Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, Bebek büyüdükçe yanaklarda iyileşme olurken; diz arkası ve dirsek içinde aynı inatçı ve kaşıntılı cilt şikâyetlerinin oluşabileceğini söyledi.

Yenidoğan bebeklerde ilk bulgunun kızarıklık ve kaşıntı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özkars, alerjik yapılı bebeklerde yaşanabilecek durumlar hakkında şunları söyledi; “Yenidoğan çocuğumuz alerjik bir yapıya sahipse ve bir gıda alerjisi oluşmuş ise 1-2 aylık olduğunda yanaklarında kızarık ve kaşıntılı dermatit bulgusu çoğunlukla ilk bulgu olmakta. Bu dermatitle birlikte veya dermatit olmaksızın sadece sindirim sistemi şikayetleri ile de karşımıza gelebilmektedir. Sindirim sistemi şikayetleri genellikle şiddetli karın ağrıları nedeni ile sürekli ağlama, mukuslu ishal veya bazen de kanlı gaita çıkarımı ile karşımıza gelmektedir” dedi.

“BESİN KISITLAMASI İLE TEDAVİ MÜMKÜN”

Atopik dermatit bulguları olan hastalarda ayrıntılı bir öykü alınması, alerji kan testleri ve alerji deri testleri ile şüpheli gıdanın tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, besin kısıtlaması ile rahatlama sağlanabileceğini ve daha sonra şüpheli besinlerin yeniden tüketilmesi sağlanarak kesin tanının koyulabileceğini ifade etti. Doç. Dr. Özkars, benzer şekilde bağırsak şikayeti olan, ishali olan bebeklerde de gerekli tetkikler sonrası besin eliminasyon diyeti ve iyileşme sonrası tekrar şüpheli besinin tüketilmesi ile şikayet durumu gözlenerek tanı konulabildiğini söyledi. Doç. Dr. Özkars, “Düzenli aralıklarla yapılan kontrollerde alerjinin düzelmiş olabileceği düşünüldüğünde doktor kontrolünde yeniden besinin denemesi ile alerjinin düzeldiği görülürse ilgili besinin tüketilmesine başlanabilir. Besin alerjisi olan hastaların büyük bir kısmı zaman içerisinde iyileşir ancak besin alerjileri düzelirken bir grup hastada aero alerjenler dediğimiz ev tozu akarlar, küf mantarları, polen alerjileri ve kedi köpek epiteli alerjileri oluşabilmektedir. Bu alerjiler de atopik dermatit yapabildiği gibi tekrarlayan öksürük ve hırıltı atakları ve alerjik rinit şikâyetlerine yol açabilir” dedi.