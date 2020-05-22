Bel tutulması nasıl geçer? Bel tutulmasına ne iyi gelir?

Yaşlılığa bağlı nedenler başta olmak birçok farklı etken bel tutulması rahatsızlığına sebep olabilmektedir. Bel tutulmasına iyi gelen birçok alternatif yöntem de bulunuyor. Eğer zamanında müdahale edilmezse birçok farklı hastalığa davetiye çıkarabilir. Yaşam standartlarını en aşağı seviyeye çektiği için ciddiye alınması gereken rahatsızlıkların başında geliyor.

Bel Tutulmasının Nedenleri Nedir?

1- Ağır şeyler kaldırmak: Özellikle katlar arasında eşya taşımak, bel tutulmasına neden oluyor. Belli başlı ağır yükleri sırtta taşımak da hem sırt hem de bel bölgesinde ağrıların şiddetlenmesine neden olabilir.

2- Aşırı spor ve egzersiz: Hem kardiyo hem de ağırlık kapsamında aşırı spor yapmak bel tutulmasının bir diğer nedenidir. Kişiler, kendilerini aşırı zorladığı takdirde hem sıvı hem protein kaybına neden olur. Bu da vücudun birçok yerinde ağrı oluşturabileceği gibi, söz konusu ağrıların bel bölgesine sirayet etmesine de sebebiyet vermektedir.

3- Çeşitli kazalar: Bel, insanın en hassas ve korunaksız bölgelerinden biridir. Çeşitli kazalarda en büyük riski taşıyan bölgelerden birisinin olmasının nedeni de budur. Çeşitli kazalardan sonra bel tutulmasının ana belirtileri ortaya çıkmaktadır. Şiddetli darbeler ve travmatik etkenler de bu rahatsızlıkta birinci derecede rol oynar.

Bel Tutulmasına Neden Olan Diğer Etkenler

Aşırı kilolu olup kendisine obezite teşhisi konulmuş kişilerde bel tutulması ve ağrısı şikayetleri yüksek oranda görünür. Hareketsiz bir yaşam tarzı benimseyen, masa başı çalışan, sürekli bilgisayarın karşısında oturan kişilerde de yaşlanmaya bağlı olarak bu rahatsızlık ortaya çıkabilir. Kilolar kademeli olarak verilmeli, fazla yağ oranları yakılarak vücudun iskelet çatısı düzeltilmelidir.

Bel Tutulması Belirtileri Nelerdir?

Bel tutulmasının ilk ve en önemli belirtisi hareket serbestliğinin zayıflamasıdır. Kişiler yürürken, merdiven çıkarken ve gündelik hayat içerisinde belli başlı şeyleri yaparken dahi zorluk çekebilir. Uykudan yorgun uyanmak, bel ve omurga kısmındaki şiddetli ağrılar ve ileri - geri hareket ederken zorluk çekme diğer belirtiler arasında gösterilebilir.

Spor ve Egzersizin Bel Tutulmasına Etkileri

Bel tutulmasının önüne geçmek ve ağrılarını en aza indirgemek için sportif faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Ancak aşırıya kaçmamak şartıyla gösterilen tüm egzersizler yapılmalıdır. Günde 30 dakika ile 45 dakika arasında tempolu yürüyüşler yapmak, tüm vücuda iyi geldiği gibi bel tutulması riskini de en aza indirger. Bisiklet çevirmek sadece bacak kaslarını değil sırt ve basen bölgesini de harekete geçirir. Bu da bel bölgesinin çok daha sağlıklı olmasını sağlar.

Bel Tutulmasına Neler İyi Gelir?

1- Düşük topuklu ayakkabılar tercih edilmeli: Ayakkabı tercihleri sadece ayak ve bacak sağlığını değil bel ve sırt sağlığını da etkiler. Bu nedenle yüksek topuklar yerine düşük topuklu ayakkabılar tercih edilmelidir. Ortopedik ayakkabılar da temin edilip hayatın her alanında giyilebilir.

2- Masaj: Çeşitli organik bitki özleri ile hazırlanan özel losyonlar masaj uygulamalarında sıklıkla kullanılabilir. Ev ortamında da hazırlanabilen bu kremler bel ağrılarına da tutulmalarına da son derece iyi gelmektedir. Tutulmanın derecesine göre günde bir ya da iki kere söz konusu bölgeye masaj yapılabilir. Bu alanda profesyonel destek almak da mümkündür.

3- İstirahat: Bel tutulması aşamasında tüm spor ve egzersizlere ara verilmelidir. İstirahat bu rahatsızlığın geçirilmesinde en önemli tavsiyelerden biridir. Bu tavsiyelere uyulduğu takdirde kişi iyileşme sürecine çok daha hızlı girer. Aynı zamanda sırt üstü yerine yüz üstü yatmak da bel bölgesini koruma altına alacağı için önerilmektedir.

Bel Tutulmasını Geçiren Çekme - Germe Hareketleri

Evde yapılabilecek çekme - germe hareketleri bel tutulmasının önüne geçen egzersizlerin başında geliyor. Mekik dışında, ayak parmaklarına doğru uzanıp dokunmak da bel tutulması riskini en aza indirger.