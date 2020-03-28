Bel Fıtığı İçin Hangi Doktora Gidilir? Bel Fıtığına Hangi Bölüm Bakar

Bel fıtığı, omurgalar arasında fazlaca bulunan disklerin zorlanması, kayması ya da yırtılması sonucunda oluşmaktadır. Deformasyona uğramış diskler arasından çıkan fıtık da omurilikten çıkan sinirlere basınç uygulamaktadır. Bu basınç sonucunda kişi; bel, bacak ve kalça bölgesinde şiddetli ağrılar hissetmektedir.

Bel Fıtığı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Bel fıtığı kendini; bacak ve ayaklarda uyuşma, kaslarda güçsüzlük, ağrı, çabuk yorulma, idrar tutamama ve denge kaybı olarak göstermektedir. Bu sebeplerden bir ya da daha fazlasının aynı anda hissedilmesi durumunda acilen bir uzamana danışılmalıdır. Bal fıtığı ile ilgili tanı ve tedaviden sorumlu kişiler ortopedistler olarak bilinmektedir.

Bel Fıtığına Hangi Bölüm Bakar?

Bel fıtığı rahatsızlığı ile ortopedi ve travmatoloji bölümü ilgilenmektedir. Burada hasta öyküsü incelenerek ve fizik muayene yardımıyla teşhis konulmaktadır. İlerleyen aşamalarda ise; MT, BT, CT ve röntgen taramaları yapılmaktadır. Bu taramalar sonucunda hastanın fıtıktan etkilenen sinir ve sinir kökleri tespit edilmektedir.

Ortopedi ve travmatoloji bölümü bel fıtığında cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi yöntemleri uygulamaktadır. Cerrahi olmayan tedavi yöntemlerinin amacı, bölgedeki sinir basısını hafifleterek şikayetleri azaltmaktır. Bu yöntemler; ilaç tedavisi, bel korsesi, çekme ve germe hareketleri olarak sıralanmaktadır.

Cerrahi müdahale ise kendi içerisinde diskektomi ve kısmi diskektomi olarak ayrılmaktadır. Cerrahi müdahalelerde fıtıklaşmış diskin tamamı ya da bir kısmı çıkarılmaktadır. Bu işlem sırasında sinirin üzerindeki baskının tamamı giderilmektedir. Bel fıtığı için acil ameliyat gerektiren durumlar da mevcuttur. Buna göre; fıtık mesane ve bağırsaklara bası uygulayarak buranın kontrolünü güçleştirdiğinde hasta acil ameliyata alınmaktadır.