Bel ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şiddetli bel ağrısı neden olur? Evde bel ağrısına iyi gelen egzersizler ve hareketler

Spor ve egzersiz yaparken aşırı yüklenmeler bel ağrısına sebebiyet vermektedir. Ancak bu, sebeplerden sadece bir tanesi olup birçok farklı komplikasyon bel ve sırt ağrısına neden olmaktadır. Özellikle kilolu ve yaşı ilerlemiş kişilerde bel ağrıları çok daha uzun süreli ve şiddetli hissedilmektedir.

Şiddetli Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

1- Küçük egzersizler: Evde ya da spor salonunda yapılabilecek küçük egzersizler bedenin çok daha esnek olmasını sağlar. Bu da başta bel ağrıları olmak üzere tüm ağrı semptomlarının giderek azalmasını olanaklı hale getirir. Ayak parmaklarına eğilerek dokunma ve kobra duruşu gibi egzersizler sıklıkla tavsiye ediliyor.

2- Masaj: Profesyonel olarak bitki özlü masajlar, bel ağrılarının periyodik aralıklarla azalmasına vesile olur. Haftada bir ya da iki kez yaptırılmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor.

3- İstirahat: Şiddetli bel ağrısı çekenler bol bol istirahat etmeli ve vücudunu dinlendirmelidir. Sırt üstü yatmak yerine yüz üstü uzanmaya dikkat edilmelidir.

Evde Bel Ağrısı İçin Egzersizler ve Hareketler



Bel ağrılarının yüzde altmış nedeninin kas kaynaklı olduğunu, alınacak bazı önlemler ve yapılacak bazı egzersizlerle bu ağrıları azaltmanın mümkün olabildiğini vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Halil Koyuncu, bel ağrısını gidermede faydalı olabilecek egzersizlerle ilgili bilgiler verdi.



Başta kitap taşıma egzersizi: Hem otururken hem de ayakta ‘başta kitap taşıma’ egzersizi yapın. Sandalyeye sırtınız ve omzunuz dik şekilde oturun ve başınızın üzerine kitap yerleştirin. Bu şekilde gün içinde birkaç kere 5’er dakika durmaya çalışın. Ayakta da aynı şekilde başınızın üzerine kitap koyup dik durarak omurganın, özellikle belin doğal eğriliğini yeniden kazandırabilirsiniz.



Sırt üstü yatarak bacaklarınızı yukarı kaldırın: Sırt üstü yatarken iki bacağınızı bitişik şekilde uzatın. Sırayla önce bir bacağınızı 10 kez, kalçanızdan yukarı olacak şekilde kaldırın, ardından diğer bacağınızda işlemi tekrarlayın. Sonra her iki bacağınızı bitişik şekilde aynı anda kalçanızdan yukarıda olacak şekilde kaldırın. Bu hareketi sabah akşam 10 kez yapın.



Ellerinizi belinizin altına koyun ve bastırın: Sırt üstü pozisyonda, her iki el açılmış halde, yan yana, el sırtları bele gelecek şekilde, bel ile yer arasına yerleştirin. Belinizi yere doğru ellerinizin üzerine bastırın. Belinizin kasıldığını hissedin. 10’a kadar sayıp sonra gevşetin. Sabah akşam düzenli yaptığınızda karın ve belin kuvvetlenmesine büyük fayda sağlarsınız.



Karnınızın altına yastık koyun: Yüzüstü yatarken, karın altına yastık koyun. Belinizi rahatlatın. Ardından başınızla beraber, boyun ve sırtınızı, belden yukarı doğru hareket ettirin. Kollar duruma göre önde veya yanlarda olabilir. Bu hareketi sabah akşam 10 kez yapın. Yine yüzüstü pozisyonda, karın altında yastık varken, kollar yanlarda olduğu sırada, her iki bacağınızı sırayla 10’ar kez yukarı doğru kaldırın. Böylece, beli ve tüm bedeni taşıyan bacak kasları da çalıştırılmış olur.



Mekik çekin: Sırt üstü yatarken, tam veya yarı pozisyonda mekik hareketi beli esnetirken, karın kaslarının kasılmasını sağlar. Karın kasları, bel ile beraber, gövdenin alt bölümünü oluşturan silindirin ön bölümünü oluşturan kaslardır. Sırt üstü pozisyonda elinizi başınızın altına koyun ve günde en az 10 kere mekik çekin.



Kedi-deve pozisyonu alın: Yüz üstü pozisyonda, diz ve dirsekleriniz üzerinde durun. Gövdenizin arkasını oluşturan omurganızı, kedi-deve pozisyonuna getirerek esnetin. Bu harekette, başlangıç, belden sırta ve boyna doğru olur veya boyundan, sırta ve bele doğru olur. Her gün sabah akşam 10’ar kez düzenli yapın. Bu hareketler, gövdenin hem ön hem de arka kaslarını esnetir.



Bel kaslarını esnetin: Yan yatarken yukarı doğru doğrulun; bu hareketi 10 kez tekrarlayın. Ardından diğer yanınıza yatın ve aynı hareketi yapın. Sonra sırt üstü yatıp iki bacağınızı birden gövdenizin her iki yanına doğru döndürün. Sabah akşam 10 kez düzenli yapın. Böylece bu bölgelerin kaslarını esnetmiş olursunuz.

Bel ve Boyun Ağrılası Nasıl Geçer?

Bel Ağrısı Neden Olur? Bel Ağrısı Nedenleri

1- Obezite: Obezite başlı başına bir hastalık olarak nitelendirilirken, aynı zamanda belli başlı hastalıkların da nedeni olarak görülüyor. Erkeklerde aşırı yağlanmalar genellikle karın ve çevresinde olur. Bu ise bel ağrısı şeklinde nükseder. Kadınların basen bölgesinde biriken yağlar ise belden çok bacak ağrısına neden olmaktadır.

2- Sigara: Sigara sadece ağız, diş ve akciğer sağlığını tehdit eden bir hastalık değildir. Bununla birlikte bel ağrılarının neredeyse yüzde otuzluk kısmı bu zararlı alışkanlığın sürdürülmesi ile ortaya çıkar. Yaşı ilerlemiş kişilerin sigarayı bırakıp çok daha sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen göstermeleri gerekiyor.

3- Ağır kaldırma: Spora yeni başlamış kişiler profesyonel eğitmenlerin gözetiminde çalışmalıdır. Fazla ağırlık kaldırmak bel ağrılarını tetikler. Bununla birlikte yetişkinlerin ağır yükleri (market poşetleri vs) kaldırması, merdiven inip çıkarman bel kaymasına neden olabilir. Bel kayması ise çok şiddetli ağrıların bel ve çevresinde ortaya çıkmasında etkin rol oynamaktadır.

4- Hareketsiz yaşam: Vücudu esnek tutmak için her zaman için hareket etmek şarttır. Hareketsiz bir yaşam tarzını benimseyen, bilgisayar başında saatlerce vakit geçiren kişilerde duruş bozuklukları ortaya çıkar. Duruş bozuklukları ise omuru zedeler. Sadece estetik açıdan değil fiziksel açıdan zorlanmayla bel ağrıları başlar.

Sırt ve Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?



Bel Ağrısı Çeşitleri Nelerdir?

Bel ağrısı çeşitleri tıpkı faranşit hastalığında olduğu gibi ''akut'' ve ''kronik'' adlarıyla ikiye ayrılmaktadır. Her birinin farklı bir tanısı ve belirtileri bulunmaktadır. Yine aynı şekilde farklı nedenlerden kaynaklı bu ağrıların süreleri hastanın kilosuna, yaşına ve genetik özelliklerine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

1- Akut Bel Ağrısı: Kısa süreli bel ağrılarına verilen genel isimdir. 4 ile 6 hafta arasında süresi mevcuttur. Spor ve egzersiz yaparken kaslarını fazla zorlayan kişilerde daha çok görülür. Post-travmatik olmayan ufak tefek kazalarda da akut bel ağrısı teşhisi konulmaktadır.

2- Kronik Bel Ağrısı: Artık tamamen yerleşmiş, herhangi bir ekstra dayanmayan ağrılardır. Kronikleşmiş bel ağrıları elli yaş üstü kişilerde ve kilo problemi yaşayan insanlarda sıklıkla görülür.

Bel Ağrısı Belirtileri

1- Belli başlı hareketlerde zorlanma: Bel ağrıları şiddetlendikçe bireyler başta yürümek, merdiven inip çıkmak olmak üzere belli başlı hareketleri yapmakta zorlanır.

2- Bacak ağrısı: Bel ağrıları sabit değil gezgin ağrılardır. Aynı zamanda vücudun bir yerinde görülen semptomlar rahatlıkla başka uzuvlara sıçrayabilir. Bazı hastalarda bel ağrısından önce bacak kaslarında ağrı gözlemlenebilir. Erken müdahale edilirse hasta akut seviyeye çıkmadan iyileşme sürecine girer.

3- İdrar kaçırma: Kronik bel ağrılarında vücutta duruş bozuklukları ve bükülmeler ortaya çıkar. Hapşırırken ya da ani hareketlerde idrar kaçırma belirtileri ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlı kişilerde ortaya çıkan bir durumdur.



Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.

