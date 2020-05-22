Bel ağrısına ne iyi gelir? Bel ağrısı nasıl geçer? Bel ağrısı nedenleri

Spor ve egzersiz yaparken aşırı yüklenmeler bel ağrısına sebebiyet vermektedir. Ancak bu, sebeplerden sadece bir tanesi olup birçok farklı komplikasyon bel ve sırt ağrısına neden olmaktadır. Özellikle kilolu ve yaşı ilerlemiş kişilerde bel ağrıları çok daha uzun süreli ve şiddetli hissedilmektedir.

Bel Ağrısı Çeşitleri Nelerdir?

Bel ağrısı çeşitleri tıpkı faranşit hastalığında olduğu gibi ''akut'' ve ''kronik'' adlarıyla ikiye ayrılmaktadır. Her birinin farklı bir tanısı ve belirtileri bulunmaktadır. Yine aynı şekilde farklı nedenlerden kaynaklı bu ağrıların süreleri hastanın kilosuna, yaşına ve genetik özelliklerine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

1- Akut Bel Ağrısı: Kısa süreli bel ağrılarına verilen genel isimdir. 4 ile 6 hafta arasında süresi mevcuttur. Spor ve egzersiz yaparken kaslarını fazla zorlayan kişilerde daha çok görülür. Post-travmatik olmayan ufak tefek kazalarda da akut bel ağrısı teşhisi konulmaktadır.

2- Kronik Bel Ağrısı: Artık tamamen yerleşmiş, herhangi bir ekstra dayanmayan ağrılardır. Kronikleşmiş bel ağrıları elli yaş üstü kişilerde ve kilo problemi yaşayan insanlarda sıklıkla görülür.

Bel Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

1- Obezite: Obezite başlı başına bir hastalık olarak nitelendirilirken, aynı zamanda belli başlı hastalıkların da nedeni olarak görülüyor. Erkeklerde aşırı yağlanmalar genellikle karın ve çevresinde olur. Bu ise bel ağrısı şeklinde nükseder. Kadınların basen bölgesinde biriken yağlar ise belden çok bacak ağrısına neden olmaktadır.

2- Sigara: Sigara sadece ağız, diş ve akciğer sağlığını tehdit eden bir hastalık değildir. Bununla birlikte bel ağrılarının neredeyse yüzde otuzluk kısmı bu zararlı alışkanlığın sürdürülmesi ile ortaya çıkar. Yaşı ilerlemiş kişilerin sigarayı bırakıp çok daha sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen göstermeleri gerekiyor.

3- Ağır kaldırma: Spora yeni başlamış kişiler profesyonel eğitmenlerin gözetiminde çalışmalıdır. Fazla ağırlık kaldırmak bel ağrılarını tetikler. Bununla birlikte yetişkinlerin ağır yükleri (market poşetleri vs) kaldırması, merdiven inip çıkarman bel kaymasına neden olabilir. Bel kayması ise çok şiddetli ağrıların bel ve çevresinde ortaya çıkmasında etkin rol oynamaktadır.

4- Hareketsiz yaşam: Vücudu esnek tutmak için her zaman için hareket etmek şarttır. Hareketsiz bir yaşam tarzını benimseyen, bilgisayar başında saatlerce vakit geçiren kişilerde duruş bozuklukları ortaya çıkar. Duruş bozuklukları ise omuru zedeler. Sadece estetik açıdan değil fiziksel açıdan zorlanmayla bel ağrıları başlar.

Bel Ağrısı Belirtileri

1- Belli başlı hareketlerde zorlanma: Bel ağrıları şiddetlendikçe bireyler başta yürümek, merdiven inip çıkmak olmak üzere belli başlı hareketleri yapmakta zorlanır.

2- Bacak ağrısı: Bel ağrıları sabit değil gezgin ağrılardır. Aynı zamanda vücudun bir yerinde görülen semptomlar rahatlıkla başka uzuvlara sıçrayabilir. Bazı hastalarda bel ağrısından önce bacak kaslarında ağrı gözlemlenebilir. Erken müdahale edilirse hasta akut seviyeye çıkmadan iyileşme sürecine girer.

3- İdrar kaçırma: Kronik bel ağrılarında vücutta duruş bozuklukları ve bükülmeler ortaya çıkar. Hapşırırken ya da ani hareketlerde idrar kaçırma belirtileri ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlı kişilerde ortaya çıkan bir durumdur.

Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

1- Küçük egzersizler: Evde ya da spor salonunda yapılabilecek küçük egzersizler bedenin çok daha esnek olmasını sağlar. Bu da başta bel ağrıları olmak üzere tüm ağrı semptomlarının giderek azalmasını olanaklı hale getirir. Ayak parmaklarına eğilerek dokunma ve kobra duruşu gibi egzersizler sıklıkla tavsiye ediliyor.

2- Masaj: Profesyonel olarak bitki özlü masajlar, bel ağrılarının periyodik aralıklarla azalmasına vesile olur. Haftada bir ya da iki kez yaptırılmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor.

3- İstirahat: Şiddetli bel ağrısı çekenler bol bol istirahat etmeli ve vücudunu dinlendirmelidir. Sırt üstü yatmak yerine yüz üstü uzanmaya dikkat edilmelidir.