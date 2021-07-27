Bebeklerde menenjit aşısı ne zaman yapılır, nasıl, kaç yaşında yapılır?

Herkes meningokok hastalığına yakalanabilir. Ancak 2 yaş altı bebeklerde ağır seyreder. Bunun nedeni, semptom vermeyen üst solunum yollarında ki taşıyıcılıktır. Solunum yolu sekresyonları ve damlacık yoluyla insanlara bulaştığından, askeri kışla, okul, kreşler gibi kalabalık yerlerde salgınlara yol açabilir. Bir nedenle dalağı olmayan kişilerde, bağışıklığı düşük kişilerde ve AIDS gibi hastalığı olanlarda risk yüksektir. Son yıllarda özellikle Haç dönemlerinde Suudi Arabistan da salgınlar görüldüğü için, Hacca gideceklere aşı yapılmaktadır.

Menactra: 9-23 aylık çocuklara en az 3 ay arayla iki doz, 2 yaşından 11 yaşına kadar olan çocuklara ise tek bir doz şeklinde uygulanır.

Nimenrix: 12 aylıktan itibaren çocuklara, ergen ve yetişkinlere tek bir doz şeklinde uygulanır.

Her iki aşıda kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanmalıdır. Asla damar içine, deri içine ya da deri altına enjekte edilmemelidir. Aynı enjektör içinde başka aşıyla karıştırılmamalıdır.

Diğer aşılarla aynı zamanda ancak farklı anatomik bölgeden yapılabilir.

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Menenjit aşısı ile gelişen istenmeyen reaksiyonlar hafiftir. Genellikle aşının uygulandığı yerde ağrı ve 1- 2 gün süren kızarıklık şeklinde lokal reaksiyonlar görülür. Hafif ateş en çok görülen yan etki olup aşı uygulanan çocukların % 2'sinden azında ortaya çıkar.

AŞININ UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Menenjit aşısının içindeki etkin maddeye veya diğer maddelerden birine karşı bilinen alerji varsa, Ateşli bir hastalık veya enfeksiyon hastalığı varsa,

Eğer çocuğunuza guillian-barre sendromu teşhisi konmuşsa,

Herhangi bir beyin hastalığı teşhisi konmuşsa aşı uygulatmaktan kaçının.

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