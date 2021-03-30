Bamya tohumu ne işe yarar, nasıl tüketilir? İşte bamya tohumunun faydaları

Bamya tohumu, bamya bitkisi açıldığında çıkan minik çekirdeklerdir. Bu minik çekirdekler doğru şekilde kurutulduklarında da bamya tohumları elde edilir. Bamya tohumunun sağlık için faydalı ve zayıflamaya yardımcı olduğunu belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bamya tohumunun faydaları

Bamya tohumu, lif açısından zengin bir besin. Bu özelliğiyle de vücutta bağırsak ve midenin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Ayrıca içerisindeki maddelerle vücutta kolesterolü dengeleyici rol oynar. Aynı zamanda karaciğer ve böbrek hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunur.

Bamya; C, B ve K vitaminleri, potasyum ve kalsiyum mineralleri bakımından oldukça zengin bir besindir. C vitamini, cildin yaşlanmasını geciktirir. B vitamini sinirsel iletim için gereklidir. K vitamini sayesinde ise kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

Bamya tohumu, güçlü vitamin ve mineral içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir. Özellikle diz ağrısı, dizde sıvı kaybı, kireçlenme ve menisküs gibi diz ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Bronşit ve astım gibi akciğer hastalıklarının tedavisine olumlu etkileri vardır.

Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi verir ve zayıflamaya yardımcı olur.

Bamya tohumu nasıl tüketilir?

Bamya tohumu kahvesi olarak: Bamya tohumu öğütülüp kavrulduktan sonra Türk kahvesi gibi pişirilerek tüketilebilir.

Suda bekleterek: Tohumları sabaha kadar suda bekletilir, daha sonra kaynatılarak suyu içilebilir.

Macun halinde tüketilebilir: Bamya tohumları toz haline getirilip bal ve zeytinyağı ile karıştırılır. Macun kıvamına gelen karışım her gün 1 çay kaşığı tüketilebilir.

Herhangi bir yan etkisi var mı?

Bamyanın genelde her yaş için sağlıklı bir besin ve sağlık açısından tüketilmesi bir risk teşkil etmediğini ifade eden Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, bamya tohumunun yan etkisiyle ilgili şu bilgileri verdi, önemli uyarılarda bulundu: "Sadece aşırı tüketime bağlı olarak bazı yan etkileri olabilir, bu yüzden özellikle bamya tohumunun tüketiminde miktara dikkat edilmelidir. Hamilelik ve gebelik döneminde olumsuz etkileriyle alakalı yeterli bilgi yoktur. Doktorunuza danışarak tüketim miktarı hakkında bilgi almanızı öneririm. Ayrıca bamya tohumunu yutarak doğrudan tüketecekseniz boğazınıza kaçma gibi risklere dikkat etmeniz gerektiğini unutmamanız, günlük kullanımda asla ama asla aşırıya kaçmamanız ve belirtilen ölçülerde kullanmanız büyük önem taşımaktadır."

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