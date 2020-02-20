Balık yağının çocuğa faydaları nelerdir? Ne zaman ve nasıl verilmeli?

Belirli gruptaki insanların yeterli miktarda omega-3 alması gerekmektedir. Omega-3 açısından zengin olan balık yağı, daha çok hamile kadınlar, bebekler, gelişme öncesi çocuklar tarafından ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Peki, balık yağının çocuğa faydaları nelerdir ve balık yağı ne zaman ve nasıl verilmelidir? İşte, o detaylar

BALIK YAĞININ ÇOCUĞA FAYDALARI NELERDİR?

Çocuklar hızlı büyüme, artmış aktivite nedeniyle erişkinlere oranla daha fazla enerji ve besin öğesine gereksinim duyarlar. Balık yağı çocukların hızlı gelişmesini sağlayan ve aktif hayatını destekleyen önemli bir enerji kaynağıdır.

Yetersiz balık yağı alımı büyüme ve gelişmeyi yavaşlatır.

Damar sağlığı açısından zeytinyağı, balık yağları ve ceviz, keten tohumu, badem, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar koruyucu besinlerdir.

BALIK YAĞI NE ZAMAN VE NASIL VERİLMELİ?

Yeterli miktarda balık tüketildiğinde omega 3 desteği kullanmaya gerek yoktur. Aşırı tüketimi yada farklı ilaç ve besin etkileşimleri nedeniyle tehlikeli olabilir. Özellikle balık yağı olarak alınmamalıdır. Balık yağı ile birlikte A vitamini de bulunduğu için, A vitamininin aşırı alımına neden olabilir.

Omega-3 yağ asitleri, vücutta sentezlenemeyen elzem yağ asitleridir. Bu nedenlerle besinlerle alınmalıdırlar. Hayvansal kaynaklı Omega 3 yağ asitleri eikosapantaenoik asit (EPA) ve dekosaheksoenoik asit (DHA), bitkisel kaynaklı olanı ise alfa linoleik asittir (ALA). Omega 3 yağ asitlerinden zengin besin kaynakları; balık (uskumru, somon, ringa balığı ve sardalya), ceviz, koyu yeşil yapraklı sebzelerdir (keten tohumu, semizotu, brokoli…). Bu nedenle düzenli olarak haftada 2-3 kez 150g kadar balık tüketilmesi önerilmektedir. Omega 3 yağ asitleri içeriği bakımından balığın türü önemlidir. Özellikle EPA ve DHA’lar, pıhtılaşmayı önleyici, kan yağlarını düzenleyici ve damar koruyucu etki leri nedeniyle kalp ve damar hastalıklarından korunmada etkilidir. Hücre zarlarını kuvvetlendirir. Retina ve beyinin gelişimi ve sağlığı için gereklidir. Anti-inflamatuar etkileri vardır.

HAMİLELERDE BALIK YAĞI KULLANIMI

Hamile kadınlar, çocuk gelişiminin normal olarak seyredebilmesi için yeterli miktarda Omega-3 yağ asidi alması gereklidir. Hamilelik döneminde yeteri kadar yağ asidi kaynaklarıyla iyi beslenme sağlanır ise; bu durum annenin üç aylık emzirme safhasının ilk aşamalarında gerekli olan esansiyel yağ asidi gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu yüzden anne adayının, bu süre esnasında günlük ortalama 3-4 g esansiyel yağ asidine ihtiyaçları olduğu rapor edilmektedir.