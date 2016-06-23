Balık yağı kilo yapar mı?

Besinler, içerisinde çeşitli yağlar barındırır. Gün içerisinde tükettiğimiz gıdalardan aldığımız yağların bazılarını vücudumuz enerji üretmek adına kullanır. Bazı yağları ise, yapı taşı olarak değerlendirir. Vücudumuzun yapı taşını oluşturan yağların başında ise balık yağı gelir. Bu yağın halk arasında kilo aldırdığına inanılsa da yapılan araştırmalar tam tersini söylüyor.

Balık yağı içerisinde, Omega-3, E vitamini, yağ asiti, A vitamini, B1-B2-B3 vitaminleri, C vitamini, D vitamini, demir ve kalsiyum vardır. İçeriğindeki besin değerleri sayesinde kolesterol seviyesini dengeye sokar ve normal değerlerine ulaşmasına yardımcı olur.

Balık yağı, doğru kullanıldığı takdirde sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Beyin için katkıları fazladır. Zekâ gelişimi ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir besin değeridir. Balık yağı tüketimi yüksek tansiyon hastalarına, dikkat eksikliği yaşayan kişilere, astım hastası olanlara, damar sertliği sorunu yaşan kişilere önerilir. Bu nedenle günlük beslenme programı içerisinde yer verilmesi gerekir.

Balık yağının içeriğindeki besin değeri, balık tüketilerek alınabileceği gibi ceviz, ay çekirdeği ve keten tohumu gibi gıdalardan da alınabilir. Aynı zamanda hap ve şurup şeklinde de vücuda takviye edilebilir. Yalnız bu ek takviyelerin kilo almak amacıyla kullanımı doğru değildir. Çünkü bu kapsüllerin içerdiği balık yağı oranı vücuda kilo aldıracak kadar yüksek oranda enerji sağlamaz.

BALIK YAĞI TOKLUK HİSSİ YARATIYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda balık yağının beyindeki iştah sinyallerini azalttığı tespit edilmiştir. Bunun sonucunda kişide tokluk hissi yaratarak acıkmayı geciktirdiği bilinir. Halk arasında genellikle kilo almaya yardımcı olduğu bilinen balık yağının aslında diyet listelerinde kullanımı uygundur. Kilo alabilmemiz ancak harcadığımız enerjiden daha fazlasını aldığımızda mümkün olacaktır. Fakat balık yağı kişiye gereğinden fazla kalori desteği sağlamaz. Bu yüzden balık yağının kilo aldırdığına dair inancımız doğru değildir.

Balık yağı tüketiminde dikkatli olmak önemlidir. İçerisinde civa gibi bazı ağır metaller barındırır. Bu nedenle aşırı tüketimi bazı yan etkilere yol açabilir. İdeal balık yağı tüketimi haftada 2 keredir. Aynı zamanda düzenli olarak balık tüketiyorsanız balık yağı takviyesi almanıza gerek yoktur. Aşırı tüketimi ishal, kaşıntı baş dönmesi gibi yan etkiler gösterebilir. Balık yağı destek olarak alınacak ise hekim kontrolünde olmaldıır.