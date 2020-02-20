Balık yağı faydaları neler? Balık yağının (omega 3) sağlık açısından etkileri

En yaygın olarak kullanılan besin takviyelerinden biri olan balık yağı, balık dokusundan elde edilen yağ ve katı yağdan oluşur. Uskumru, ringa balığı, sardalye, albacore ton balığı ve somon en yüksek omega-3 yağ içeriğine sahip olduğu bilinmektedir. Bu omega-3'ler sağlığa pek çok fayda sağlar. Balık yağı faydaları aşağıdaki gibi farklı etkileriyle incelenebilir.

KALP SAĞLIĞINA KATKISI

Dünyadaki en önemli ölüm nedeni olarak kalp hastalığı ciddi bir endişe kaynağıdır. Birçok çalışma, daha fazla balık tüketenlerin daha düşük kalp hastalığı oranlarına sahip olduklarını göstermiştir. Yeterli miktarda tüketilen balık yağı, "iyi" kolesterol seviyelerini artırabilir, kan basıncını düşürür, plakları plaklardan çıkartabilir ve anormal kalp ritmindeki ölümcül olayları azaltabilir. Amerikan Kalp Derneği, kalp krizinden veya kalp krizinin gelecekteki atak riskini azaltmasından şikayetçiyseniz, düzenli diyetinize balık yağı eklemenizi önerir.

OBEZİTEYİ AZALTIR

Hafif bir egzersizle birlikte, balık yağlarının sağlıklı bir diyete eklenmesi, dünyanın büyük bir kısmını rahatsız eden tehlikeli bir salgın olan obeziteyi azalttığı gösterilmiştir. Göbek yağı, kritik organlarınızı çevreler ve hastalıklarına, hastalığına veya tam başarısızlığa neden olan işlevlerini engelleyebilir.

GENEL GÖZ SAĞLIĞINA FAYDASI

Çalışmalar, yeterli omega-3'leri almayanların, göz hastalıklarının riskini artırdığını göstermiştir. Balık yağları, göz yaşlanmasında doğal olarak zayıflamaya başlayan göz yapılarında çok önemli bir rol oynar.

Genel göz sağlığını iyileştirebilir.

CİLDİN KURUMASINI ENGELLER

Aşırı güneşe maruz kalma ve yaşlanma gibi bazı etkenler vücudu çok fazla neme neden olabilir ve bu da kuru, pul pul dökülmesine neden olur. Bazı araştırmalar, balık yağı takviyelerinin üst düzey nemlendiricilerin uygulanmasından daha verimli olmasını sağladığını göstermiştir.

HASTALIKLARA KARŞI SAVAŞI KOLAYLAŞTIRIR

Bir anti-inflamatuar ajan olarak davranır Enflamasyon bağışıklık sisteminizin işgalcilerle savaşma biçimidir. Bununla birlikte, bazen obezite, depresyon, romatoid artrit, eklem ağrısı ve sertlik, kalp hastalığı ve diyabet gibi durumlara bağlı olarak gereksiz bir aşırı hızda gider. Balık yağları, bu hastalıkların semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

ZİHİNSEL BOZUKLUKLARI TEDAVİ GÜCÜ

Beyninizin çoğu, omega-3 yağ asitlerinden oluşur ve bu da normal beyin fonksiyonları için çok önemlidir. Bu yağ asitleri bakımından zengin balık yağlarının sadece beyin fonksiyonlarını ve hafızayı iyileştirmediği gösterilmiştir: Alzheimer Hastalığı gelişme riskini de azalttığı düşünülmektedir.