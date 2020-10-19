Balık, COVID-19'a karşı vücut direncini artırıyor

Denizlerde balık sezonunun açılmasıyla koronavirüs döneminde balık tüketimini ele alan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Varlık, "Pandemi sürecinde balık tüketimini arttırmak gerekiyor. Bunun içinde bol protein almak ve vitaminli, mineralli besinler tüketmek gerekiyor. Balık yerken zaten vitamin ve mineralli maddeleri soğandan, salatadan alıyorsunuz" diye konuştu.

"BALIK SİNDİRİMİ EN KOLAY YİYECEKTİR"

Balığın sindirimi en kolay yiyecek olduğunu belirten Prof. Dr. Varlık "Balıkta bağ doku olmadığı için sindirimi kolaydır. Haftada en az iki üç kez balık yenmesi gerekir. Özellikle de gelişmekte olan çocukların ve gençlerin yemesi gerekir. Balık kalp krizi riskini azaltır. Kolay sindirildiğinden ise yanında yenen besinler insanı tok tutar. Sindirilmesi kolay olduğundan balık yemenin hiçbir zararı yoktur. Tabii taze olduğuna dikkat etmek şartıyla" ifadelerini kullandı.

BALIĞI EN SAĞLIKLI HANGİ YÖNTEMLE PİŞİRİRİZ?

Balığın püf noktalarından birinin de sağlıklı pişirme yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Candan Varlık "Balığı en sağlıklı pişirilme yöntemi buğulamadır. Şu an tam mevsimi olduğundan palamut ve hamsi buğulama önerilebilir. Levrek, çinekop ve sarıkanat da buğulanır ama şu an palamut ideal. Balıkları çok yakmadan ızgara da yapılabilir. Balık eğer yağda kızartılacaksa kesinlikle eski yağ kullanılmamalıdır. Kızartmada bütün ürünler için geçerli olan bir şey vardır. O da yağın çok kızgın olması. Balığı yapışmasın diye unlamak ise değerini arttırır fakat tadını bozabilir. Alüminyum folyoya sarılarak da balık pişirilebilir. Böyle olursa suyu içinde kalır veya bir tatlı su balığı yumurta ve galeta ununa batırılarak da pişirilir. Böyle olursa da lezzeti içinde kalır. Bazı balıklar mevsim itibariyle lezzetsiz olabiliyor. Bu yüzden bu tarz soslamalar lezzet vermesi açısından faydalı olur" dedi.

BU MEVSİMDE EN ÇOK HANGİ TÜR BALIK TÜKETİLİR?

Havalar henüz çok soğumadığı bu günlerde hangi tür balıkların yeneceği ile ilgili Prof. Dr. Varlık "Balık yeni yeni yağlanmaya başladığı için şu an palamut yenir. Hamsi ve barbun henüz biraz yağsız ve kurudur. Bu balıkları yiyebilmek için Kasım'ı Aralık'ı beklemek gerekiyor. Fakat istavrit her mevsim yenir. İstavrit bu mevsimde en ucuz, en lezzetli balıktır. Pahalı balık lezzetli balık demek değildir. Balık mevsime göre değişkenlik gösterir. Şu anda levrek, hatta mevsimi olmasına rağmen palamut bile çok lezzetli değildir. Balığın önce bir soğuğu yemesi gerekir. Balık yağlandıkça lezzetlenir, hava soğumadan da yağlanmaz. Bir de balıklar yumurtadan yeni çıktı, yani yumurtadaki balık yağlı olmadığından bugünlerde her balıktan lezzet beklenemez" diye konuştu.

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Prof. Dr. Varlık, taze balıkla buzhane balığının nasıl ayırt edileceğini ise şöyle anlattı: "Balığın üstüne bastırdığınızda bir çukur oluşuyorsa ve bu çukur bir süre öyle kalıyorsa, balığın gözleri bulanıksa ve solungaçları matlaşmışsa buzhane balığıdır. Taze balık deniz kokar. Marketten donmuş balık aldıysanız poşetinde sızıntı olmamasına dikkat edin, çünkü eğer sızıntı varsa o balık taze değildir. Eğer marketlerdeki balıklar usulüne göre dondurulmuşsa ve paketlenmişse o zaman tüketilebilir. Dondurulmuş ürün en sağlıklı üründür denebilir. Besin kalitesinde çok fazla düşme olmaz. Çözdürme işini de doğru yapmak gerekir. Evde balığı dondurmak çok sağlıklı değil ama dondurmak isterseniz içini temizleyip, kanını alıp dondurabilirsiniz. Besin değerini kaybetmemesi için aldığınız balığı bir hafta içerisinde tüketmeniz gerekir."

TON BALIĞI SAĞLIKLI MIDIR?

Konserve ürünlerin sağlıksız olma ihtimallerinin olmadığını belirten Prof. Dr. Varlık "Ton balıkları gayet sağlıklıdır. Sadece raf ömrüne bakmak gerekir. İçinde bol miktarda yağ vardır. Bu yağ ayçiçek ve zeytinyağı olarak ayrılır. İçinde neden bu kadar bol miktarda yağ olduğu da merak edilir. Yağı özellikle koyarlar aroma versin balığın kokusunu alsın diye. Ton balığını tavsiye ediyoruz. Zaten balığa hile yapmak çok zordur. Yapılırsa hemen belli olur" dedi.