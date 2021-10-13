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Bal bozulur mu?

#Bal#Bal Bozulur Mu
Bal bozulur mu

Bal bozulur mu sorusu, bal tüketicilerinin merak ettiği konular arasında yer alabiliyor. Üzerinde tağşiş yapılması en mümkün olan gıda maddelerinden birisi olan bal, doğal olmayan yöntemlerle de suni katkı maddeleri aracılığıyla üretilebilmektedir. Peki, gerçek bal bozulur mu? İşte, o konu hakkında uzman isim Alper Kuyucu'dan açıklamalar

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Bal bozulur mu sorusunu yanıtlayan Alper Kuyucu, şu ifadelerde bulundu; "Bal doğada bozulmayan tek gıda maddesidir. Onu bozan tek şey, nem ve sudur. Bal, canlı bir olgu olduğu için doğal bir fermantasyonla katı hale gelerek kendini korur. Biz buna kristalizasyon diyoruz, bu da balın garanti belgesidir. Merdiven altı ürünler hiçbir zaman kristalize olmaz."

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#Bal#Bal Bozulur Mu

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