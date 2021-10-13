Bal bozulur mu sorusunu yanıtlayan Alper Kuyucu, şu ifadelerde bulundu; "Bal doğada bozulmayan tek gıda maddesidir. Onu bozan tek şey, nem ve sudur. Bal, canlı bir olgu olduğu için doğal bir fermantasyonla katı hale gelerek kendini korur. Biz buna kristalizasyon diyoruz, bu da balın garanti belgesidir. Merdiven altı ürünler hiçbir zaman kristalize olmaz."
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