Bademin faydaları nelerdir? Acı, çiğ ve taze badem faydaları

Badem, insan sağlığı açısından pek çok faydaya sahiptir. Özellikle çağımızın önemli bir hastalığı olan stres ve kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir. Bu faydalarının dışında badem farklı faydalara da sahiptir.

Bademin Faydaları Nelerdir?

- Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur.

- Kemik ve kas yapısını güçlendirir.

- Kabızlığı önler.

- Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

- Anemi hastalığına iyi gelir.

- İktidarsızlığı önler.

- Kalp ve damar hastalıklarının giderilmesini sağlar.

- E vitamini bulunan badem özellikle kalp ritminde ortaya çıkan bozuklukları giderir.

- Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Bademin Besin İçeriği

Badem, yemiş türleri arasında son derece yüksek besin kaynağı olan bir besindir. Bademin içerisinde bulunan besinler ise E vitamini, kalsiyum, demir, fosfor ve magnezyumdur. Özellikle E vitamini eksikliği yaşayan kişilerin badem tüketmesi çok önemlidir. Bunlara ek olarak badem, çinko ve selenyum bakımından da zengindir.

Bademin Cilt Sağlığına Etkisi

Cilt sağlığı açısından bademin etkileri ve faydaları oldukça büyüktür. Özellikle bademin kozmetik alanında da fazla kullanımı bu etkileri ortaya koymaktadır. Bademden elde edilen doğal badem yağı vücudun nem dengesini sağlamasına yardımcı olur. Özellikle bebeklerde badem yağı ile yapılan masaj rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Badem sütü ise cilt temizleme ve koruma adına kullanılır. Cildin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olan badem sütü, cilde doğal bir ışıltı verir. Badem sütü ile yapılan cilt masajı ise cilt yüzeyinde bulunan kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

Gebelik Döneminde Badem Tüketimi

Badem, içerisinde bulunan folik asitler sayesinde özellikle yeni doğan bebeklerde doğumla ilgili olan kusurların giderilmesine yardımcı olur. Bu açıdan özellikle gebelik döneminde badem tüketimi çok önemlidir. Bebeklerde daha sağlıklı hücre büyümesi ve dokusu için de badem tüketimi önemli bir rol oynar. Bu açıdan mutlaka hamileliklerde bademin sıklıkla tüketilmesi gerekir. Gebeliklerde annenin ve bebeğin sağlığını korumak için de yeterli düzeyde vitamin ve mineral içermektedir.

Bademin Bağışıklık Sistemine Etkisi

Bağışıklık sisteminin daha doğru ve sağlıklı şekilde çalışması için doğru besinleri tüketmek gerekir. Bu besinlerden bir tanesi de bademdir. Çünkü badem içerisinde alkali bulunduran bir besindir. Bu besin bağışıklık sisteminin doğrudan güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca çeşitli hastalıklara karşı da vücudun güçlenmesini sağlar. Alkali ile birlikte badem içerisinde yüksek oranda E vitamin yer alır. E vitamini bademi daha güçlü bir antioksidan olmasına yardımcıdır. Bademin bir antioksidan olması ise bağışıklık siteminin daha güçlü olmasını sağlar.