Ayak terlemesine ne iyi gelir, neden olur? Ayak terlemesine ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bolu Belediyesinin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattıBolu Belediyesi'nin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattı#Bolu
Gizemli alıcıdan Einsteinın elyazmalarına rekor fiyat'Gizemli alıcıdan' Einstein'ın elyazmalarına rekor fiyat!#Einstein
Bakan Kocadan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...Bakan Koca'dan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...#Koronavirüs
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Usta sanatçıdan yüz güldüren haber Gelişmeleri doktorları duyurduUsta sanatçıdan yüz güldüren haber! Gelişmeleri doktorları duyurdu#Kadir İnanır
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Ayak terlemesine ne iyi gelir, neden olur? Ayak terlemesine ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#Ayak Terlemesine Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#Nasıl Geçer
Ayak terlemesine ne iyi gelir, neden olur Ayak terlemesine ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Ayak terlemesi birçok kişinin yaşamış olduğu bir problemdir. Kişide ayak terlemesi aniden ortaya çıkar ve bu durum dayanılmaz bir hal alır. Ayak terlemesi gündelik yaşam kalitesini de düşürmektedir. Ayak terlemesi şikayeti yaşayan kişiler bu terlemenin neyden kaynaklandığına dair araştırma yapmaktadırlar. Son günlerde ayak terlemesi ile ilgili araştırmalar da aynı doğrultuda artmıştır. Peki, ayak terlemesine ne iyi gelir? Ayak terlemesi neden olur? Ayak terlemesine ne yapmak gerekir ve nasıl geçer tüm detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Ayak terlemesi sonucu ayak kokusu da ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı ayak sağlığı son derecede önemlidir. Ayak terlemesinin birden fazla nedeni olabilir. Bunun için bir araştırma yapılması gerekir. Ayak terlemesi özellikle mevsimden bağımsız olarak gelişebilir.

Ayak Terlemesine Ne İyi Gelir?

1) Domates Suyu

 Domates suyu ayak terlemesine son derecede iyi gelmektedir. İki tane domatesi ezerek suyunu çıkarın. Daha sonra ayağınızı önce bir ılık su ile yıkayın daha sonra domates suyunda bir müddet bekletin. Domates suyu ayakta terlemeye neden olan faktörlere doğrudan etki yapacak ve hızlı bir şekilde ayak terlemesi probleminden kurtaracaktır. Aynı zamanda domates suyu ayak terlemesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan ayak kokusuna da oldukça iyi bir tedai seçeneğidir. Domates suyunu günde iki defa uygulayarak farkı sizler de göreceksiniz.

2) Mısır Nişastası

Haberin Devamı

 Ayak terlemesine etkili bir çözüm olarak da mısır nişastası bilinmektedir. Ilık su ile önce yıkadığınız ayakları mısır nişastası ve karbonat ile birlikte karışımın içerisine sokun. Bu şekilde dilerseniz bir müddet bekleyebilir ya da ayaklarınızı bu şekilde ovabilirsiniz. Mısır nişastası ve karbonat karışımı içerisinde bekleyen ayaklarda hızlı bir şekilde terleme ve koku problemleri ortadan kalkacaktır. Uzman dermatologlar tarafından da mısır nişastası ve karbonat karışımı ayak terlemesi şikayeti yaşayan kişilere tavsiye edilir.

Ayak Terlemesi Neden Olur?

Ayak terlemesinin birden fazla nedeni bulunmaktadır. Ayakta ortaya çıkan mantarlar sonucunda da ayak terlemesi doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle kalitesiz ve esnek olmayan çorapları da tercih etmek yine ayak sağlığı açısından olumsuz faktör geliştirecektir. Bundan dolayı kaliteli yün içeren çorapları tercih etmek son derecede önemlidir. Ayakların daha az yıkanması ve hijyen açısından eksik kalması da yine ayak terlemesinin başlıca nedenleri arasında gösterilmektedir. Bundan dolayı ayak terlemesi yaşamamak açısından ayak hijyenine dikkat etmek gerekir.

Ayak Terlemesine Ne Yapmak Gerekir?

1) Hindistan Cevizi Yağı

Haberin Devamı

 Hindistan cevizi yağı anti bakteriyel özelliği olduğu bilinmektedir. Ayakta oluşan kötü kokuların ve terlemelerin nedeni ayak bölgesinde yer alan kötü bakterilerdir. Bundan dolayı bu bakterilerin yok edilmesi için Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını ayaklarınızı yatmadan önce uygulayarak hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Ayak terlemesi şikayeti yaşayanlara ilk olarak önerilen bitkisel çözüm metotları arasında yer alan Hindistan cevizi yağı ile ayaklarınıza masaj yapabilirsiniz.

2) Siyah Çay

Haberin Devamı

Siyah çay da yine ayak terlemesine mucizevi bir etki bırakan bir çaydır. Siyah çay içerisinde tannik asit yer almaktadır. Tannik asit de yine ayak sağlığına oldukça iyi gelmektedir. Siyah çay ile birlikte ayaklarınıza yatmadan önce bir kez masaj yapabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey ise siyah çayın demlenmesi gerektiğidir. Siyah çayı bu şekilde ayaklarınıza ovarak terlemeyi geçirebilirsiniz.

Nasıl Geçer?

Ayak terlemesi için ayak hijyenine dikkat etmeniz gerekmektedir. Ayakta mantar oluşumuna neden olunmaması açısından bitkisel çözüm metotlarını deneyebilirsiniz. Bitkisel çözüm yolları ile birlikte ayak terlemesi gibi şikayetlerinizi geçirebilirsiniz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayak Terlemesine Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#Nasıl Geçer

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay