Ayak terlemesine ne iyi gelir, neden olur? Ayak terlemesine ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

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Ayak terlemesi sonucu ayak kokusu da ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı ayak sağlığı son derecede önemlidir. Ayak terlemesinin birden fazla nedeni olabilir. Bunun için bir araştırma yapılması gerekir. Ayak terlemesi özellikle mevsimden bağımsız olarak gelişebilir.

Ayak Terlemesine Ne İyi Gelir?

1) Domates Suyu

Domates suyu ayak terlemesine son derecede iyi gelmektedir. İki tane domatesi ezerek suyunu çıkarın. Daha sonra ayağınızı önce bir ılık su ile yıkayın daha sonra domates suyunda bir müddet bekletin. Domates suyu ayakta terlemeye neden olan faktörlere doğrudan etki yapacak ve hızlı bir şekilde ayak terlemesi probleminden kurtaracaktır. Aynı zamanda domates suyu ayak terlemesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan ayak kokusuna da oldukça iyi bir tedai seçeneğidir. Domates suyunu günde iki defa uygulayarak farkı sizler de göreceksiniz.

2) Mısır Nişastası

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Ayak terlemesine etkili bir çözüm olarak da mısır nişastası bilinmektedir. Ilık su ile önce yıkadığınız ayakları mısır nişastası ve karbonat ile birlikte karışımın içerisine sokun. Bu şekilde dilerseniz bir müddet bekleyebilir ya da ayaklarınızı bu şekilde ovabilirsiniz. Mısır nişastası ve karbonat karışımı içerisinde bekleyen ayaklarda hızlı bir şekilde terleme ve koku problemleri ortadan kalkacaktır. Uzman dermatologlar tarafından da mısır nişastası ve karbonat karışımı ayak terlemesi şikayeti yaşayan kişilere tavsiye edilir.

Ayak Terlemesi Neden Olur?

Ayak terlemesinin birden fazla nedeni bulunmaktadır. Ayakta ortaya çıkan mantarlar sonucunda da ayak terlemesi doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle kalitesiz ve esnek olmayan çorapları da tercih etmek yine ayak sağlığı açısından olumsuz faktör geliştirecektir. Bundan dolayı kaliteli yün içeren çorapları tercih etmek son derecede önemlidir. Ayakların daha az yıkanması ve hijyen açısından eksik kalması da yine ayak terlemesinin başlıca nedenleri arasında gösterilmektedir. Bundan dolayı ayak terlemesi yaşamamak açısından ayak hijyenine dikkat etmek gerekir.

Ayak Terlemesine Ne Yapmak Gerekir?

1) Hindistan Cevizi Yağı

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Hindistan cevizi yağı anti bakteriyel özelliği olduğu bilinmektedir. Ayakta oluşan kötü kokuların ve terlemelerin nedeni ayak bölgesinde yer alan kötü bakterilerdir. Bundan dolayı bu bakterilerin yok edilmesi için Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını ayaklarınızı yatmadan önce uygulayarak hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Ayak terlemesi şikayeti yaşayanlara ilk olarak önerilen bitkisel çözüm metotları arasında yer alan Hindistan cevizi yağı ile ayaklarınıza masaj yapabilirsiniz.

2) Siyah Çay

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Siyah çay da yine ayak terlemesine mucizevi bir etki bırakan bir çaydır. Siyah çay içerisinde tannik asit yer almaktadır. Tannik asit de yine ayak sağlığına oldukça iyi gelmektedir. Siyah çay ile birlikte ayaklarınıza yatmadan önce bir kez masaj yapabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey ise siyah çayın demlenmesi gerektiğidir. Siyah çayı bu şekilde ayaklarınıza ovarak terlemeyi geçirebilirsiniz.

Nasıl Geçer?

Ayak terlemesi için ayak hijyenine dikkat etmeniz gerekmektedir. Ayakta mantar oluşumuna neden olunmaması açısından bitkisel çözüm metotlarını deneyebilirsiniz. Bitkisel çözüm yolları ile birlikte ayak terlemesi gibi şikayetlerinizi geçirebilirsiniz.