Ayak mantarına ne iyi gelir? Ayak mantarı nasıl geçer ve tedavisi

Ayak mantarına sebep olan etkenler bulaşıcıdır. Enfeksiyon, ayak mantarı olan bir kişiyle banyo zeminleri, duşlar ve soyunma odaları gibi kirli yüzeylerle doğrudan temas yoluyla yayılır. Enfeksiyon riskinizi en aza indirmek için ayaklarınıza iyi bakın. Enfeksiyonu önlemenin yollarını okuyun.

Ayak Mantarı Nasıl Geçer?

Ayak mantarınız varsa enfeksiyonu mümkün olduğunca çabuk atmanızı sağlamak için izlenmesi gereken adımlar vardır. Ayak mantarının geçmesi için mantarın bulaştığı bölgeleri kurutmak için ayrı bir havlu kullanın. Tüm çorapları, giysileri ve kaynar suda yıkayın ve mantarları öldürmek için bir çamaşır suyu veya dezenfektan kullanın. Rahatsızlık süresince mantar önleyici uygulamaları sürdürün. Bu süre içerisinde ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin. Ayak hijyenine her zamankinden daha fazla zaman ayırın.

Ayak Mantarına Ne İyi Gelir?

Ilık su ve yumuşak bir sabunla ayaklarınızı günlük olarak yıkayın. Ayakları iyice kurutmak, ayak parmakları arasındaki bölgelere özellikle dikkat etmek gereklidir.

Nemi en aza indirmek için ayaklarınız üzerinde bebek pudrası kullanabilirsiniz.

Ayak parmaklarınız arasındaki boşlukları düzenli olarak enfeksiyon belirtileri açısından kontrol etmelisiniz. Çoraplarınızı ise günlük olarak değiştirmelisiniz. Kirli çoraplarınızı kaynar suda yıkamalısınız. Pamuk veya yün gibi doğal, nefes alan malzemelerden yapılmış çoraplar giymeli; havlu, ayakkabı veya çoraplarınızı başkalarıyla paylaşmamalısınız.

Ayak Mantarı Nedenleri

Halka açık yüzme havuzları, soyunma odaları veya duşların etrafında vakit geçiriyorsanız ayak mantarı kapma riskiniz yüksektir. Bu alanlarda çalışıyorsanız veya düzenli olarak gidiyorsanız terlik veya sandalet giyerek kendinizi korumalısınız. Ayak mantarı ıslak alanlarda yayılır. Mümkün olduğunca hafif, açık ayakkabılar veya sandaletler giyerek ayaklarınızın nefes almasını sağlamalısınız.

Ayakkabılarınızı giymeden önce kuruması için en az bir gün boyunca beklemelisiniz.

Ayak Mantarı Enfeksiyonu Ne Zaman Başlar?

Rahatsızlık; ayak derisinin, özellikle de ayak parmakları arasındaki cildi etkileyen mantar enfeksiyonundan kaynaklanır. Mantar cildin kızarmasına ve çatlamasına neden olur ve etkilenen bölgeler genellikle kaşınır. Mantar cildin üst katmanına küçük çatlaklar veya yaralardan girdiğinde ayağı enfekte edebilir. Enfeksiyon insandan insana doğrudan temas yoluyla veya birileri başka bir insandan enfekte olmuş deri pullarına basıldığında geçebilir. Mantar karanlık, nemli bir ortama ihtiyaç duyar ve bu koşullar nedeniyle ayaklar, onlar için mükemmel üreme alanıdır.

İnsanlarda Ayak Mantarı

Genetik yatkınlık, alerji ve egzama, aşırı terli ayaklar, zayıflamış bağışıklık sistemi, bacaklarda zayıf kan dolaşımı ayak mantarını artırıcı sebeplerdendir.

Ayak mantarı fiziksel olarak tehlikeli değildir, ancak genellikle kendi başına kaybolmaz. Bu nedenle, ayak mantarı olan kişilerin bu rahatsızlığı gidermesi gerekir. Hiçbir rahatsızlık vermese dahi görüntü olarak hoş olmayan ayak mantarı herkeste görülebilir. Önemli olan bu rahatsızlık veren durumun bir an önce iyileşme göstermesidir. Gün içerisinde düzenli ve sık olarak ıslak alanda bulunanların diğer insanlardan daha fazla dikkat etmesi gerekir. Çünkü ayak mantarı nemli alanlarda daha fazla varlık gösterir.

Ayak Mantarı Nasıl Önlenir?

Ayak mantarının hiç oluşmaması için ayağınızı sıkmayan nefes alabilen ayakkabılar giyin. Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyin. Her gün değiştireceğiniz iki çift ayakkabınızın olması yararlı olabilir. Gün içinde mümkünse ayakkabılarınızı çıkarın ve mümkün olduğunca ayaklarınızı havalandırın.

Pratik yaşam tarzı değişiklikleri ayaklarınızı kuru tutmak için yeterli değilse, o zaman terli ayaklar için başka seçenekleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Bunlar, botoks enjeksiyonları gibi terlemeyi önleyici seçenekler olabilir. Ayağınızı kuru tutmayı sağlamanın yanı sıra, insanların ayak mantarına neden olan etkenlere maruz kalmalarını sınırlamaları da önemlidir. Bu nedenle rahatsızlıktan kurtulmak yerine hiç maruz kalmamak için bir dizi önlem alınmalıdır.